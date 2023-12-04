"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике - 04.12.2023 Украина.ру
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"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике
"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике - 04.12.2023 Украина.ру
"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике
Русофобские настроения в странах Прибалтики начали распространяться ещё до того как РФ начала Специальную военную операцию. Такое заявление сделал 4 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
2023-12-04T22:10
2023-12-04T22:10
новости
владимир путин
прибалтика
русофобия
сво
россия
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По его словам, распространенный в прибалтийских странах термин "неграждане" – это "уродливое явление", которое является выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам. Кроме того, российский лидер предостерёг власти Латвии от большой ошибки: если они продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро столкнутся с ответным отношением. Путин добавил, что "счастье не придет в дом" за такую политику. Ранее министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир путин, прибалтика, русофобия, сво, россия
Новости, Владимир Путин, Прибалтика, Русофобия, СВО, Россия

"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике

22:10 04.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкИнтервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
Интервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
© POOL
Перейти в фотобанк
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Русофобские настроения в странах Прибалтики начали распространяться ещё до того как РФ начала Специальную военную операцию. Такое заявление сделал 4 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
По его словам, распространенный в прибалтийских странах термин "неграждане" – это "уродливое явление", которое является выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам.
"Это, безусловно, выбивающееся из правового режима почти всех цивилизованных стран такое положение людей, как "неграждане" — это вообще странное изобретение тех, кто претендует на то, чтобы считаться демократическими странами. Оно является, безусловно, уродливым и сейчас приобретает новое качество и новый размах", — сказал Путин.
Кроме того, российский лидер предостерёг власти Латвии от большой ошибки: если они продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро столкнутся с ответным отношением.
Путин добавил, что "счастье не придет в дом" за такую политику.
Ранее министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей.
 
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