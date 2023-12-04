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"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике

"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике - 04.12.2023 Украина.ру

"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике

Русофобские настроения в странах Прибалтики начали распространяться ещё до того как РФ начала Специальную военную операцию. Такое заявление сделал 4 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

2023-12-04T22:10

2023-12-04T22:10

2023-12-04T22:10

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По его словам, распространенный в прибалтийских странах термин "неграждане" – это "уродливое явление", которое является выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам. Кроме того, российский лидер предостерёг власти Латвии от большой ошибки: если они продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро столкнутся с ответным отношением. Путин добавил, что "счастье не придет в дом" за такую политику. Ранее министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, прибалтика, русофобия, сво, россия