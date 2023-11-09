https://ukraina.ru/20231109/1050891157.html

Захарова посоветовала россиянам не ездить в Латвию из-за беспредела с автомобилями

Захарова посоветовала россиянам не ездить в Латвию из-за беспредела с автомобилями - 09.11.2023 Украина.ру

Захарова посоветовала россиянам не ездить в Латвию из-за беспредела с автомобилями

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей. Об этом на брифинге 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-11-09T14:11

2023-11-09T14:11

2023-11-09T14:11

латвия

новости

украина

автомобили

захарова

россия

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg

"В связи с резко усугубившейся в Латвии враждебной обстановкой министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России", - сказала представитель МИД РФ.Она иронично отметила, что "так и слышит, как так называемые "беженцы", перемещенные лица с территории Украины, которые находятся в той же самой Прибалтике, сейчас будут делать заявления, что передавали не Украине, а им, и на этих автомобилях, видимо, они будут разъезжать".По ее словам, "что касается этого правого беспредела, который творится в странах Прибалитики, то мы продолжим предпринимать ответные меры, в том числе и ассиметричного характера".Ранее латвийская телерадиокомпания LSM сообщила, что сейм страны принял поправки, согласно которым незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы. Такие автомобили планируется передавать на Украину. За неразрешенное использование на дорогах российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро. Транспортные средства с российскими номерами смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение 24 часов.

https://ukraina.ru/20231103/1050741399.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

латвия, новости, украина, автомобили, захарова, россия, зарубежье