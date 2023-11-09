https://ukraina.ru/20231109/1050891157.html
Захарова посоветовала россиянам не ездить в Латвию из-за беспредела с автомобилями
Захарова посоветовала россиянам не ездить в Латвию из-за беспредела с автомобилями - 09.11.2023 Украина.ру
Захарова посоветовала россиянам не ездить в Латвию из-за беспредела с автомобилями
Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей. Об этом на брифинге 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-09T14:11
2023-11-09T14:11
2023-11-09T14:11
латвия
новости
украина
автомобили
захарова
россия
зарубежье
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"В связи с резко усугубившейся в Латвии враждебной обстановкой министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России", - сказала представитель МИД РФ.Она иронично отметила, что "так и слышит, как так называемые "беженцы", перемещенные лица с территории Украины, которые находятся в той же самой Прибалтике, сейчас будут делать заявления, что передавали не Украине, а им, и на этих автомобилях, видимо, они будут разъезжать".По ее словам, "что касается этого правого беспредела, который творится в странах Прибалитики, то мы продолжим предпринимать ответные меры, в том числе и ассиметричного характера".Ранее латвийская телерадиокомпания LSM сообщила, что сейм страны принял поправки, согласно которым незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы. Такие автомобили планируется передавать на Украину. За неразрешенное использование на дорогах российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро. Транспортные средства с российскими номерами смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение 24 часов.
https://ukraina.ru/20231103/1050741399.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
латвия, новости, украина, автомобили, захарова, россия, зарубежье
Захарова посоветовала россиянам не ездить в Латвию из-за беспредела с автомобилями
Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в РФ автомобилей. Об этом на брифинге 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"В связи с резко усугубившейся в Латвии враждебной обстановкой министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России", - сказала представитель МИД РФ.
Она иронично отметила, что "так и слышит, как так называемые "беженцы", перемещенные лица с территории Украины, которые находятся в той же самой Прибалтике, сейчас будут делать заявления, что передавали не Украине, а им, и на этих автомобилях, видимо, они будут разъезжать".
По ее словам, "что касается этого правого беспредела, который творится в странах Прибалитики, то мы продолжим предпринимать ответные меры, в том числе и ассиметричного характера".
Ранее латвийская телерадиокомпания LSM сообщила, что сейм страны принял поправки, согласно которым незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы. Такие автомобили планируется передавать на Украину. За неразрешенное использование на дорогах российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро.
Транспортные средства с российскими номерами смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение 24 часов.