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Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми

Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми - 04.12.2023 Украина.ру

Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми

Россия рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнёрами, а также не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Такое заявление в понедельник, 4 декабря, сделал президент РФ Владимир Путин

2023-12-04T19:07

2023-12-04T19:07

2023-12-04T19:07

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По словам президента, внешняя политика России не изменилась, она представляет собой независимый, последовательный и принципиальный политический курс. Российский лидер также отметил, что сегодня мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системы приходит более справедливый многополярный порядок.Он добавил, что активность России в мировых делах будет только нарастать. В следующем году стране предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, в том числе из недружественных стран. Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, сво, россия, запад, сша