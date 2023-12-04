Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми - 04.12.2023 Украина.ру
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Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми
Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми - 04.12.2023 Украина.ру
Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми
Россия рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнёрами, а также не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Такое заявление в понедельник, 4 декабря, сделал президент РФ Владимир Путин
2023-12-04T19:07
2023-12-04T19:07
новости
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По словам президента, внешняя политика России не изменилась, она представляет собой независимый, последовательный и принципиальный политический курс. Российский лидер также отметил, что сегодня мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системы приходит более справедливый многополярный порядок.Он добавил, что активность России в мировых делах будет только нарастать. В следующем году стране предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, в том числе из недружественных стран. Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России.
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новости, владимир путин, сво, россия, запад, сша
Новости, Владимир Путин, СВО, Россия, Запад, США

Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми

19:07 04.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Россия рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнёрами, а также не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Такое заявление в понедельник, 4 декабря, сделал президент РФ Владимир Путин
По словам президента, внешняя политика России не изменилась, она представляет собой независимый, последовательный и принципиальный политический курс.

"Мы открыты к конструктивному партнёрству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги идущие в разрез с уставом ООН. Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. Конечно рассчитываем что все международные партнёры в отношениях с нами будут придерживаться принципа равноправия и взаимного учёта интересов", – сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что сегодня мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системы приходит более справедливый многополярный порядок.
Он добавил, что активность России в мировых делах будет только нарастать. В следующем году стране предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций.

"Нам выпало первыми председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем всё возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в этот режим работы организации", — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, в том числе из недружественных стран. Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России.
 
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