В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры. Об этом 4 декабря сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков
По его словам, планируется встреча Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии. В Эмиратах также состоится важный рабочий визит.
" Надеюсь, что это будут очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными", — приводит слова Ушакова издание Life.
После начала Спецоперации Владимир Путин посещал только страны ближнего зарубежья, а также Китай и Иран.
Ранее президент России объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми. В Москве рассчитывают на равноправие в отношениях с иностранными партнёрами, а также не имеют предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было.