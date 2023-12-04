В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию - 04.12.2023 Украина.ру
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В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию - 04.12.2023 Украина.ру
В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры. Об этом 4 декабря сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков
2023-12-04T20:21
2023-12-04T20:21
новости
владимир путин
оаэ
саудовская аравия
переговоры
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По его словам, планируется встреча Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии. В Эмиратах также состоится важный рабочий визит. После начала Спецоперации Владимир Путин посещал только страны ближнего зарубежья, а также Китай и Иран.Ранее президент России объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми. В Москве рассчитывают на равноправие в отношениях с иностранными партнёрами, а также не имеют предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было.
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новости, владимир путин, оаэ, саудовская аравия, переговоры
Новости, Владимир Путин, ОАЭ, Саудовская Аравия, переговоры

В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

20:21 04.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры. Об этом 4 декабря сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков
По его словам, планируется встреча Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии. В Эмиратах также состоится важный рабочий визит.
" Надеюсь, что это будут очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными", — приводит слова Ушакова издание Life.
После начала Спецоперации Владимир Путин посещал только страны ближнего зарубежья, а также Китай и Иран.
Ранее президент России объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми. В Москве рассчитывают на равноправие в отношениях с иностранными партнёрами, а также не имеют предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было.
 
НовостиВладимир ПутинОАЭСаудовская Аравияпереговоры
 
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