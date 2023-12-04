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В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию - 04.12.2023 Украина.ру

В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры. Об этом 4 декабря сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков

2023-12-04T20:21

2023-12-04T20:21

2023-12-04T20:21

новости

владимир путин

оаэ

саудовская аравия

переговоры

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По его словам, планируется встреча Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии. В Эмиратах также состоится важный рабочий визит. После начала Спецоперации Владимир Путин посещал только страны ближнего зарубежья, а также Китай и Иран.Ранее президент России объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми. В Москве рассчитывают на равноправие в отношениях с иностранными партнёрами, а также не имеют предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, оаэ, саудовская аравия, переговоры