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Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится
Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится - 04.12.2023 Украина.ру
Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится
Улучшение отношений пошло бы на пользу народам России и Британии, считает президент РФ Владимир Путин. На церемонии принятия верительных грамот у новых послов зарубежных стран, он выразил надежду, что в будущем Москве и Лондону удастся наладить диалог
2023-12-04T19:47
2023-12-04T19:47
2023-12-04T19:47
новости
владимир путин
запад
россия
партнерство
великобритания
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До недавнего времени странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из внимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности, добавил российский лидер. Он также напомнил, что накануне отмечалось 80-летие знаменитой Тегеранской конференции трёх союзных держав, заложившей основы современной системы международных отношений. Ранее Владимир Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми.В понедельник, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин принимает верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, в том числе из недружественных стран. Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, запад, россия, партнерство, великобритания
Новости, Владимир Путин, Запад, Россия, партнерство, Великобритания
Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится
Улучшение отношений пошло бы на пользу народам России и Британии, считает президент РФ Владимир Путин. На церемонии принятия верительных грамот у новых послов зарубежных стран, он выразил надежду, что в будущем Москве и Лондону удастся наладить диалог
"Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно, будем надеяться, что ситуация, все-таки, в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему", - сказал Путин.
До недавнего времени странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из внимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности, добавил российский лидер.
Он также напомнил, что накануне отмечалось 80-летие знаменитой Тегеранской конференции трёх союзных держав, заложившей основы современной системы международных отношений.
Ранее Владимир Путин объявил
о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми.
В понедельник, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин принимает верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, в том числе из недружественных стран. Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России.