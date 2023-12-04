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Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится

Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится - 04.12.2023 Украина.ру

Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится

Улучшение отношений пошло бы на пользу народам России и Британии, считает президент РФ Владимир Путин. На церемонии принятия верительных грамот у новых послов зарубежных стран, он выразил надежду, что в будущем Москве и Лондону удастся наладить диалог

2023-12-04T19:47

2023-12-04T19:47

2023-12-04T19:47

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великобритания

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До недавнего времени странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из внимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности, добавил российский лидер. Он также напомнил, что накануне отмечалось 80-летие знаменитой Тегеранской конференции трёх союзных держав, заложившей основы современной системы международных отношений. Ранее Владимир Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми.В понедельник, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин принимает верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства, в том числе из недружественных стран. Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, запад, россия, партнерство, великобритания