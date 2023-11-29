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Генерал-майор Завадский погиб в зоне Спецоперации

Генерал-майор Завадский погиб в зоне Спецоперации - 29.11.2023 Украина.ру

Генерал-майор Завадский погиб в зоне Спецоперации

Во вторник, 28 ноября, в результате подрыва на мине неподалёку от города Изюм в Харьковской области трагически погиб генерал-майор российской армии Владимир Завадский. Об этом стало известно из сообщения межрегиональной общественной организации выпускников Московского высшего общевойскового командного училища

2023-11-29T18:44

2023-11-29T18:44

2023-11-29T18:44

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По данным СМИ, в зоне Спецоперации он занимал должность заместителя 14-го Армейского корпуса.Владимир Завадский родился 11 января 1978 года, в 2000 году. Окончил Московское общевойсковое командное училище, командовал мотострелковым взводом, ротой, батальоном. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ в 2010 году проходил службу на должностях заместителя командира учебного танкового полка, заместителя начальника учебного центра, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады, командира мотострелковой дивизии. Награждён орденом Мужества, ведомственными медалями. У Завадского осталась семья. Один из сыновей — суворовец, участвовал в парадах Победы на Красной площади. В 2019 году во главе парадного расчета гвардейской танковой Кантемировской дивизии шёл на тот момент полковник Владимир Завадский. Ранее сообщалось о гибели командира одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старшего мичман ВМФ России Дениса Никитина. Он получил смертельные ранения при отражении одной из атак морских дронов украинской армии в Крыму.

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новости, сво, генерал, вс рф, всу