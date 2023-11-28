https://ukraina.ru/20231128/1051442638.html

Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей

Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей - 28.11.2023 Украина.ру

Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей

Немцы решили "отомстить" полякам за блокаду украинской границы, польских дальнобойщиков настигла "карма в действии", говорится в статье украинского агентства УНИАН о проблемах с очередями на границе с Германией

2023-11-28T09:53

2023-11-28T09:53

2023-11-28T09:54

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Украинские журналисты отмечают, что на границе Германии и Польши в настоящий момент застряли сотни польских грузовиков, по словам очевидцев, очередь из фур протянулась на 40 километров."Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", - говорится в статье.УНИАН пишет, что один из украинских водителей ранее опубликовал в социальных сетях видеоролик, запечатлевший огромный затор из фур на трассе Дрезден - Вроцлав. По его словам, все польские машины, въезжающие в страну, тщательно проверяет немецкая таможня. Предполагается, что затруднения связаны с борьбой немецких властей с потоком нелегальных мигрантов."В Сети уже иронизируют, что немцы решили отомстить полякам за блокаду украинской границы", - пишут украинские журналисты.Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают, в том числе, за восстановление системы разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, которую ЕС отменил в прошлом году.Ранее организатор акции протеста на КПП Рафал Меклер заявил, что ситуация на границе воспитывает украинцев, потому что вся соседняя с Польшей страна ведёт себя как избалованный ребёнок.

https://ukraina.ru/20231128/1051438468.html

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новости, польша, германия, украина, пересечение границы, кпп, блокировка, протесты