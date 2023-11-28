https://ukraina.ru/20231128/1051442638.html
Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей - 28.11.2023 Украина.ру
Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
Немцы решили "отомстить" полякам за блокаду украинской границы, польских дальнобойщиков настигла "карма в действии", говорится в статье украинского агентства УНИАН о проблемах с очередями на границе с Германией
2023-11-28T09:53
2023-11-28T09:53
2023-11-28T09:54
новости
польша
германия
украина
пересечение границы
кпп
блокировка
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101984/52/1019845232_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_02fae0550b9b19628e3c677a21485629.jpg.webp
Украинские журналисты отмечают, что на границе Германии и Польши в настоящий момент застряли сотни польских грузовиков, по словам очевидцев, очередь из фур протянулась на 40 километров."Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", - говорится в статье.УНИАН пишет, что один из украинских водителей ранее опубликовал в социальных сетях видеоролик, запечатлевший огромный затор из фур на трассе Дрезден - Вроцлав. По его словам, все польские машины, въезжающие в страну, тщательно проверяет немецкая таможня. Предполагается, что затруднения связаны с борьбой немецких властей с потоком нелегальных мигрантов."В Сети уже иронизируют, что немцы решили отомстить полякам за блокаду украинской границы", - пишут украинские журналисты.Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают, в том числе, за восстановление системы разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, которую ЕС отменил в прошлом году.Ранее организатор акции протеста на КПП Рафал Меклер заявил, что ситуация на границе воспитывает украинцев, потому что вся соседняя с Польшей страна ведёт себя как избалованный ребёнок.
https://ukraina.ru/20231128/1051438468.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101984/52/1019845232_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_08622c415b811e87594e7595a27b5c03.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, германия, украина, пересечение границы, кпп, блокировка, протесты
Новости, Польша, Германия, Украина, пересечение границы, КПП, блокировка, протесты
Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
09:53 28.11.2023 (обновлено: 09:54 28.11.2023)
Немцы решили "отомстить" полякам за блокаду украинской границы, польских дальнобойщиков настигла "карма в действии", говорится в статье украинского агентства УНИАН о проблемах с очередями на границе с Германией
Украинские журналисты отмечают, что на границе Германии и Польши в настоящий момент застряли сотни польских грузовиков, по словам очевидцев, очередь из фур протянулась на 40 километров.
"Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", - говорится в статье.
УНИАН пишет, что один из украинских водителей ранее опубликовал в социальных сетях видеоролик, запечатлевший огромный затор из фур на трассе Дрезден - Вроцлав. По его словам, все польские машины, въезжающие в страну, тщательно проверяет немецкая таможня. Предполагается, что затруднения связаны с борьбой немецких властей с потоком нелегальных мигрантов.
"В Сети уже иронизируют, что немцы решили отомстить полякам за блокаду украинской границы", - пишут украинские журналисты.
Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают, в том числе, за восстановление системы разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, которую ЕС отменил в прошлом году.
Ранее организатор акции протеста на КПП Рафал Меклер заявил, что ситуация на границе воспитывает украинцев, потому что вся соседняя с Польшей страна ведёт себя как избалованный ребёнок.