Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей - 28.11.2023 Украина.ру
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Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей - 28.11.2023 Украина.ру
Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
Немцы решили "отомстить" полякам за блокаду украинской границы, польских дальнобойщиков настигла "карма в действии", говорится в статье украинского агентства УНИАН о проблемах с очередями на границе с Германией
2023-11-28T09:53
2023-11-28T09:54
новости
польша
германия
украина
пересечение границы
кпп
блокировка
протесты
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Украинские журналисты отмечают, что на границе Германии и Польши в настоящий момент застряли сотни польских грузовиков, по словам очевидцев, очередь из фур протянулась на 40 километров."Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", - говорится в статье.УНИАН пишет, что один из украинских водителей ранее опубликовал в социальных сетях видеоролик, запечатлевший огромный затор из фур на трассе Дрезден - Вроцлав. По его словам, все польские машины, въезжающие в страну, тщательно проверяет немецкая таможня. Предполагается, что затруднения связаны с борьбой немецких властей с потоком нелегальных мигрантов."В Сети уже иронизируют, что немцы решили отомстить полякам за блокаду украинской границы", - пишут украинские журналисты.Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают, в том числе, за восстановление системы разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, которую ЕС отменил в прошлом году.Ранее организатор акции протеста на КПП Рафал Меклер заявил, что ситуация на границе воспитывает украинцев, потому что вся соседняя с Польшей страна ведёт себя как избалованный ребёнок.
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новости, польша, германия, украина, пересечение границы, кпп, блокировка, протесты
Новости, Польша, Германия, Украина, пересечение границы, КПП, блокировка, протесты

Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей

09:53 28.11.2023 (обновлено: 09:54 28.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста на границе между Украиной и Польшей
Акция протеста на границе между Украиной и Польшей - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Немцы решили "отомстить" полякам за блокаду украинской границы, польских дальнобойщиков настигла "карма в действии", говорится в статье украинского агентства УНИАН о проблемах с очередями на границе с Германией
Украинские журналисты отмечают, что на границе Германии и Польши в настоящий момент застряли сотни польских грузовиков, по словам очевидцев, очередь из фур протянулась на 40 километров.
"Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", - говорится в статье.
УНИАН пишет, что один из украинских водителей ранее опубликовал в социальных сетях видеоролик, запечатлевший огромный затор из фур на трассе Дрезден - Вроцлав. По его словам, все польские машины, въезжающие в страну, тщательно проверяет немецкая таможня. Предполагается, что затруднения связаны с борьбой немецких властей с потоком нелегальных мигрантов.
"В Сети уже иронизируют, что немцы решили отомстить полякам за блокаду украинской границы", - пишут украинские журналисты.
Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают, в том числе, за восстановление системы разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, которую ЕС отменил в прошлом году.
Ранее организатор акции протеста на КПП Рафал Меклер заявил, что ситуация на границе воспитывает украинцев, потому что вся соседняя с Польшей страна ведёт себя как избалованный ребёнок.
Грузовик
07:55
Украина: доказательство обречённостиКогда-то я уже писал, что сохранить/создать Украину может только Россия, но России это не надо. Только большевикам пришло в голову разделить единую страну на 15 независимых государств. Результат известен.
 
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Заголовок открываемого материала
09:53Немецкая "ответка" за блокаду. На Украине позлорадствовали над Польшей
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