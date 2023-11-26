https://ukraina.ru/20231126/1051345724.html

Всё вернётся на круги своя! Легендарный Вячеслав Малежик о творчестве и будущем большой Росси

Всё вернётся на круги своя! Легендарный Вячеслав Малежик о творчестве и будущем большой Росси - 26.11.2023 Украина.ру

Всё вернётся на круги своя! Легендарный Вячеслав Малежик о творчестве и будущем большой Росси

Музыкант, композитор Вячеслав Малежик в студии Украина.ру рассказал о творческом пути, гражданской позиции и концертах в госпиталях, а также спел несколько легендарных песен из своего репертуара

2023-11-26T13:29

2023-11-26T13:29

2023-11-26T13:29

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01:04 - При каких обстоятельствах написана песня "Сердце моё пополам"?02:07 - Песня под гитару "Небо родины";04:10 - В каком музыкальном стиле работает Вячеслав Малежик?06:28 - О создании песни "Лихолетье";10:58 - "Песня о дружбе" под гитару;13:05 - О гражданской позиции;14:37 - Что сейчас происходит в мире и в головах людей?18:51 - О концертах в госпиталях;20:25 - Песня под гитару "Эта женщина";20:12 - Чего ждут солдаты от концерта?23:53 - Песня под гитару "Молодо-зелено";26:30 - Почему для исполнения на эстраде была выбрана гитара?29:10 - Как свела судьба с рок-музыкой?32:15 - Отношение к современной музыке;33:00 - Ожидания от будущего;32:34 - Песня под гитару "Ещё раз о любви".

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