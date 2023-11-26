https://ukraina.ru/20231126/1051345724.html
Всё вернётся на круги своя! Легендарный Вячеслав Малежик о творчестве и будущем большой Росси
Всё вернётся на круги своя! Легендарный Вячеслав Малежик о творчестве и будущем большой Росси - 26.11.2023 Украина.ру
Всё вернётся на круги своя! Легендарный Вячеслав Малежик о творчестве и будущем большой Росси
Музыкант, композитор Вячеслав Малежик в студии Украина.ру рассказал о творческом пути, гражданской позиции и концертах в госпиталях, а также спел несколько легендарных песен из своего репертуара
2023-11-26T13:29
2023-11-26T13:29
2023-11-26T13:29
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01:04 - При каких обстоятельствах написана песня "Сердце моё пополам"?02:07 - Песня под гитару "Небо родины";04:10 - В каком музыкальном стиле работает Вячеслав Малежик?06:28 - О создании песни "Лихолетье";10:58 - "Песня о дружбе" под гитару;13:05 - О гражданской позиции;14:37 - Что сейчас происходит в мире и в головах людей?18:51 - О концертах в госпиталях;20:25 - Песня под гитару "Эта женщина";20:12 - Чего ждут солдаты от концерта?23:53 - Песня под гитару "Молодо-зелено";26:30 - Почему для исполнения на эстраде была выбрана гитара?29:10 - Как свела судьба с рок-музыкой?32:15 - Отношение к современной музыке;33:00 - Ожидания от будущего;32:34 - Песня под гитару "Ещё раз о любви".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, музыка, творчество, россия, украина, сво, родина, донбасс, рок, видео
Видео, музыка, творчество, Россия, Украина, СВО, родина, Донбасс, рок
Всё вернётся на круги своя! Легендарный Вячеслав Малежик о творчестве и будущем большой Росси
Музыкант, композитор Вячеслав Малежик в студии Украина.ру рассказал о творческом пути, гражданской позиции и концертах в госпиталях, а также спел несколько легендарных песен из своего репертуара
01:04 - При каких обстоятельствах написана песня "Сердце моё пополам"?
02:07 - Песня под гитару "Небо родины";
04:10 - В каком музыкальном стиле работает Вячеслав Малежик?
06:28 - О создании песни "Лихолетье";
10:58 - "Песня о дружбе" под гитару;
13:05 - О гражданской позиции;
14:37 - Что сейчас происходит в мире и в головах людей?
18:51 - О концертах в госпиталях;
20:25 - Песня под гитару "Эта женщина";
20:12 - Чего ждут солдаты от концерта?
23:53 - Песня под гитару "Молодо-зелено";
26:30 - Почему для исполнения на эстраде была выбрана гитара?
29:10 - Как свела судьба с рок-музыкой?
32:15 - Отношение к современной музыке;
33:00 - Ожидания от будущего;
32:34 - Песня под гитару "Ещё раз о любви".