https://ukraina.ru/20231124/1051301579.html

Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ

Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ - 24.11.2023 Украина.ру

Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ

Экипажи современных танков Т-90 М "Прорыв" Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне спецоперации (СВО). Об этом 24 ноября сообщило Минобороны РФ

2023-11-24T08:50

2023-11-24T08:50

2023-11-24T09:03

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Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения.Военные хотят повысить слаженность и взаимозаменяемость членов экипажа. Кроме того, они отрабатывают скоростное вождение и маневрирование после выполнения огневых задач. "Прицельное оборудование танка "Прорыв" позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их", — подчеркнули военные.

https://ukraina.ru/20231122/1051233500.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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танк, стрельба, полигон, новости, мо рф