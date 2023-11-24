Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051301579.html
Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ
Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ - 24.11.2023 Украина.ру
Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ
Экипажи современных танков Т-90 М "Прорыв" Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне спецоперации (СВО). Об этом 24 ноября сообщило Минобороны РФ
2023-11-24T08:50
2023-11-24T09:03
танк
стрельба
полигон
новости
мо рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050718957_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_396b6bec684cf4402393cdd94dc07cfc.jpg
Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения.Военные хотят повысить слаженность и взаимозаменяемость членов экипажа. Кроме того, они отрабатывают скоростное вождение и маневрирование после выполнения огневых задач. "Прицельное оборудование танка "Прорыв" позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их", — подчеркнули военные.
https://ukraina.ru/20231122/1051233500.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050718957_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_2f9e42edd268d0d0ec241d311ce409a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
танк, стрельба, полигон, новости, мо рф
танк, стрельба, полигон, Новости, МО РФ

Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ

08:50 24.11.2023 (обновлено: 09:03 24.11.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Экипажи современных танков Т-90 М "Прорыв" Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне спецоперации (СВО). Об этом 24 ноября сообщило Минобороны РФ
Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения.

"Как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов", — указали в министерстве.

Военные хотят повысить слаженность и взаимозаменяемость членов экипажа. Кроме того, они отрабатывают скоростное вождение и маневрирование после выполнения огневых задач.
"Прицельное оборудование танка "Прорыв" позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их", — подчеркнули военные.
Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 13:00
Паника Зеленского, подбитый танк, сбежавшие мужчины. Главное на Украине на 13:00 22 ноября
 
танкстрельбаполигонНовостиМО РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:13Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября
09:07Дмитрий Медведев, биография
09:05Арсен Аваков, биография
09:00Виктор Янукович, биография
08:50Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ
08:44В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов
08:29Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ
08:23Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд
08:08Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко
07:55Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника
07:52Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины
07:44Их беда, а не наша. Зачем политики в Европе кричат "русские идут!"
07:41Более 600 миллионов долларов может потерять Польша и Украина за месяц из-за блокировки границ
07:33Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ
07:29ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный
07:25Днепропетровский Антимайдан. Город, который убивали тихо
07:12Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией
07:12Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска
07:00Украину превратили в концлагерь. Эксперты и политики о ситуации в стране
06:53Алексей Подберёзкин: Пока ВСУ соскребают последние резервы для Авдеевки, НАТО готовит тылы к долгой войне
Лента новостейМолния