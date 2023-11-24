Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ
08:50 24.11.2023 (обновлено: 09:03 24.11.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Экипажи современных танков Т-90 М "Прорыв" Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне спецоперации (СВО). Об этом 24 ноября сообщило Минобороны РФ
Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения.
"Как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов", — указали в министерстве.
Военные хотят повысить слаженность и взаимозаменяемость членов экипажа. Кроме того, они отрабатывают скоростное вождение и маневрирование после выполнения огневых задач.
"Прицельное оборудование танка "Прорыв" позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их", — подчеркнули военные.