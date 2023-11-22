https://ukraina.ru/20231122/1040988093.html

"Волки, смотрящие в лес". Как Екатерина Великая начинала интеграцию Малороссии

"Волки, смотрящие в лес". Как Екатерина Великая начинала интеграцию Малороссии - 22.11.2023 Украина.ру

"Волки, смотрящие в лес". Как Екатерина Великая начинала интеграцию Малороссии

Расширение России за счёт Новороссии, ранее входившей в состав Украины, ставит массу вопросов связанных с интеграцией этих территорий, население которых, в значительной степени, имеет иной опыт жизни в государстве, чем другие россияне. Ничего нового тут нет – такие же проблемы Россия уже решала в XVII-XVIII веках

2023-11-22T08:17

2023-11-22T08:17

2023-11-22T08:17

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21 ноября 1764 года императрица Екатерина Великая издала именной указ сенату об учреждении в Малороссии вместо Гетманского правления Малороссийской коллегии. Это решение стало ответом на желание части казацкой элиты создать наследственное гетманство и было вызвано неэффективностью и коррумпированность традиционных властных институтов Гетманщины.Управление Малороссией от Петра I до Петра IIIВпервые малороссийская коллегия появилась в результате административной реформы Петра I, заменил приказы Московского царства рационально организованными коллегиями —прообразом будущих министерств.Одной из таких коллегий в 1722 году стала Малороссийская. Коллегия создавалась как орган административного надзора и апелляционная судебная инстанция дабы "малороссийский народ ни от кого как неправедными судами, так и от старшины налогами утесняем не был". Однако вскоре после смерти Петра, гетманская власть была восстановлена, этот пост занял Даниил Апостол, а коллегия ликвидирована. После смерти Апостола в 1734 году избрать нового гетмана императрица Анна Иоанновна не позволила, но управлять Малороссией осталось гетманское правительство.Новая императрица Елизавета Петровна сделала "гетманом всея Малыя России, обоих сторон Днепра и войск запорозских" Кирилла Разумовского — младшего брата своего фаворита Алексея. Разумовский, который к тому моменту был президентом Российской академии наук, развернул бурную деятельность."Прошение малороссийского шляхетства"Разумовский предпринял шаги к превращению казацких полков в регулярные, отделению военного командования от гражданского администрирования, реформированию судебной сферы.В сентябре 1763 году в Глухове Разумовский созвал старшинскую раду, в которой приняли участие по 4 представителя от каждого полка (двое старшин и двое сотников), а также бунчужные и войсковые "товарищи" — отставные представители казацкой старшины. Рада приняла документ, получивший название "Прошение малороссийского шляхетства и старшин вместе с гетманом про возобновление разных старинных прав Малороссии".Этот документ оставляет впечатление полной оторванности его авторов от реалий государственной жизни России и стран Европы середины XVIII века.Старшина предлагала фактически вернуться к отношениям Войска Запорожского и России времён Богдана Хмельницкого, в том виде, в каком авторы документа себе эти отношения представляют. Одновременно с этим "малороссийская шляхта" претендовала на дарованный польскими королями статус прежней аристократии, уничтоженной их же предками во время восстания Хмельницкого.Наибольшее место в "Прошении" занимает подробное изложение многочисленных жалоб имущественного характера. Важно отметить, что среди чужаков, от которых требовалось освободить земли Малороссии были не только сербы или русские однодворцы или старообрядцы, но и слободские казаки. Последнее наглядно демонстрирует что в документе отражено не национальное, а корпоративное мышление старшины войска Запорожского.Отдельным развёрнутым пунктом (№ 18) старшина просит запретить "малороссийским мужикам" право свободного перехода и возможности записываться в казаки.Кроме того, первоначально документ содержал просьбу о возрождении свободных выборов гетмана, организации генеральной Рады или Сейма, однако в конечную редакцию прошения их после долгих споров решил не включать.Сам текст составлен довольно хаотично и в нём соседствуют просьбы изгнать "грузинцев" и учредить университет, гимназию и типографию.Считается, что на раде обсуждалось, и другое прошение — сделать гетманскую власть наследственной и закрепить её за потомками Разумовского. Документального оформления оно не получило, но его содержание было известно императрице."Волки, смотрящие в лес"Судьба гетманства была решена, однако Екатерина всегда тщательно готовила масштабные реформы. На её имя был составлен документ, получивший название "Секретнейшие примечания нынешнего состояния Малороссии", более известный по названию второго параграфа, под которым он был введен в научный оборот Пантелеймоном Кулишом — "О непорядках, которые происходят ныне от злоупотреблений, грамотами подтвержденных Малороссии".Хотя документ этот анонимный, но его авторство не вызывало сомнения даже у современников. Скорее всего он был составлен Григорием Тепловым — бывшим главой гетманской канцелярии Разумовского, после прихода к власти Екатерины Великой ставшим её секретарем.В документе содержалось развернутое описание различных злоупотреблений и проблем Гетманщины. Одним из пунктов документа констатировалось, что доверять статистическим данным, которые составляют должностные лица Малороссии нельзя, они намеренно фальсифицируются.Руководствуясь этим пунктом, Екатерина объявила о проведении великороссийскими чиновниками независимой ревизии Малороссии.Вскоре Разумовский был вызван в столицу, где ему было предложено отречься от гетманской булавы. Почти девять месяцев ушло на то, чтобы это решение было окончательно принято Разумовским.При рассмотрении мотивов, которыми руководствовалась всероссийская самодержица, ликвидируя малороссийское гетманство, рассматривается один пассаж в пространной инструкции князю Вяземского, вступавшему на должность генерального прокурора Сената в феврале 1764 года.Среди прочих наставлений по разнообразным вопросам государственной жизни в документе содержится и такое:"Малороссия, Лифляндия и Финляндия — это провинции, обладающие особыми привилегиями, которые были им дарованы. Резко урезать их или отменять полностью не следует. С другой стороны, рассматривать эти провинции как иноземные территории было бы не только ошибочно, но и глупо. С ними надо обращаться как со Смоленской провинцией. Их надо постепенно, самым осторожным способом переводить в положение русских областей, чтобы они перестали быть волками, смотрящими в лес. Достичь этой цели будет нетрудно, если только во главе этих провинций поставить умных людей.Что касается Малороссии, то, когда здесь больше не будет гетманов, необходимо сделать так, чтобы она забыла само слово "гетман" и весь период гетманства. Это будет лучше, чем постоянно следить за людьми, которые займут это место".Этот пассаж об обрусении Малороссии часто рассматривают как свидетельство этнической ассимиляции украинцев, которую желало осуществить царское правительства, а значит и о признании серьёзных различий между великороссами и малороссами.На самом же деле упоминание в документе Смоленщины позволяет интерпретировать его иначе. В великоросском происхождении большинства населения региона сомнений нет, а вот смоленская шляхта имела преимущественно польское происхождение и еще в начала ХIХ представляла собой замкнутую корпорацию. Таким образом "русификация" подразумевала изменение не столько этнического, сколько социального облика и не всего населения, а лишь местных элит.Президент вместо гетманаИзбрания на место Разумовского нового гетмана не предусматривалось. Вместо этого 21 ноября 1764 года был издан манифест о создании Малороссийской коллегии.Во главе коллегии ставился генерал граф Румянцев. В его подчинении должны были находиться восемь членов коллегии. Четверо из них — высокопоставленные "великороссийские" чиновники, двоих из которых сразу указала императрица, а еще две кандидатуры отдавались в ведение Сената. Ещё четверо — представители Малороссии: генеральный обозный Кочубей, генеральный писарь Туманский, генеральный есаул Журавко, генеральный хорунжий Апостол. Для того, чтобы представители Малороссии были равны по статусу великороссийским членам коллегии им были дарованы чины — генерал-майора, статского советника, и полковников соответственно. Кроме того, в состав коллегии должны были входить прокурор, и два секретаря — один великороссийский, другой малороссийский.Ликвидация гетманщины Екатериной в украинской историографии рассматривается как логическое завершение извечной имперской политики России в отношении Украины. Более основательным является включение этого события во внутриполитический контекст царствования Екатерины II, которая стремилась к дальнейшему развитию "регулярного государства", основанного на рациональных принципах и идеях эпохи просвещения.Однако у этой реформы есть и еще один план — внешнеполитический. Главной программной задачей своего царствования Екатерина считала экспансию на южном направлении — выход к Чёрному морю и еще более дальним рубежам. В этом контексте земли Малороссии рассматривались как ближайший тыл этой экспансии, от надёжности и стабильности которого зависело осуществление далеко идущих планов.О том, что ни о какой избирательности по отношению именно к Малороссии не приходится говорить, свидетельствуют аналогичные трансформации, проведенные Екатериной с сербскими колониями. Новая Сербия была ликвидирована, её руководство уличено в коррупции, на место наводить порядок был направлен генерал Мельгунов, по итогам деятельности которой вместо военного поселения выходцев с Балкан была сформирована Новороссийская губерния.Таким образом, к югу от Малороссии в те же годы была сформирована новая пограничная губерния, находившаяся в виду своего стратегического положения в подчинении военного ведомства.Проигнорировав политические требования казацкой старшины, Екатерина постепенно реализовала выраженные в документе социально-экономические положения: уравнение статуса с русским дворянством и закрепощение крестьян. Однако вместо того, чтобы как того желали законсервировать Малороссию в ее средневековом состоянии, Екатерина на протяжении своего правления предпринимала системные шаги к ее модернизации.

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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