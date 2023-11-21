https://ukraina.ru/20231121/1051087702.html

Кий, Щек, Хорив и Лыбедь: легенда об основании Киева

Кий, Щек, Хорив и Лыбедь: легенда об основании Киева - 21.11.2023 Украина.ру

Кий, Щек, Хорив и Лыбедь: легенда об основании Киева

Первый памятник легендарным основателям Киева – Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди был установлен в 1982 году, но находится он довольно далеко от центра города – на набережной, рядом с безымянным холмом, увенчанным Матерью-Родиной. 21 ноября 2001 года был открыт новый памятник – прямо на обновлённом Майдане. Но кто такие эти "легендарные основатели"?

2023-11-21T18:00

2023-11-21T18:00

2023-11-21T18:30

история

история

история украины

русь

киев

князья

ix век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102204/48/1022044881_12:171:845:639_1920x0_80_0_0_af9d0e110496a49c23e133d925773f93.jpg.webp

История об основании Киева известна нам из "Повести временных лет":"Поляне же жили в те времена сами по себе и управлялись своими родами; ибо и до той братии были уже поляне, и жили они все своими родами на своих местах, и каждый управлялся самостоятельно. И были три брата: а один по имени Кий, а другой — Щек, а третий — Хорив, и сестра их — Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъём Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, отчего и названа Хоривицей. И построили город и в честь старшего своего брата дали имя ему Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были люди те мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне — киевляне и доныне.Некоторые же, не зная, говорили, что Кий был перевозчиком; был-де тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: "На перевоз на Киев". Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. А этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к цесарю. (…) Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и окончил жизнь свою; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались.И после этих братьев стал род их княжить у полян".Со временем легенда перестала быть совсем уж легендарной, получив подтверждение в других источниках, не только русских, но и (что достойно удивления) армянских (Зиновий Глак) и польских (Ян Длугош).Насчёт "перевозчика" Нестор-летописец скорее всего погорячился – сам Кий не обязан был перевозить, он мог просто "держать" перевоз. Князья того периода больше напоминали рыночных "бугров", которые несли охрану захваченных объектов в обмен на дань.Тут, правда, надо отметить что в княжеские времена Киев вообще на Днепре не стоял – вплоть до района современного памятника Магдебургскому праву была река Почайна, отделённая от основного течения Днепра длинной песчаной косой. Именно в ней Владимир и крестил киевлян.Время, когда происходили события, в ПВЛ не датированы. Т.е., речь шла о преданьях старины глубокой известных не только Нестору, но и создателю предполагаемого "начального свода" по легендам (почти наверняка – устным).Иннокентий Гизель в "Синопсисе" назвал "точную дату" основания города – 431 год нашей эры. Неизвестно, чем он руководствовался, но современные историки, на основе археологических данных, полагают, что постоянное поселение на Старокиевской горе действительно было основано в V веке. Правда именно город с детинцем и княжеским дворцом появился только в конце IX века. Академик Михаил Тихомиров относил время жизни Кия и его родственников к первой половине IX века.Название города: "Киев город", в смысле – город Кия."Мать городам русским", изобретение Нестора же и представляет с собой кальку с греческого "метрополия" (от греч. μήτηρ — мать и πόλις — город) и означает провозглашение Киева столицей. Именно греческое заимствование, к тому же несогласованное внутренне, вызывает когнитивный диссонанс у русского читателя – ну как Киев, по умолчанию – он, может быть матерью?Сравнивают Киев и с Иерусалимом, который тоже был "матерью городов". Такие суждения есть не только у Нестора, но и в "Слове о законе и благодати" (конец X – начало XI века) митрополита Иллариона.Персонажи мифа прочно прописались в киевской топонимике.Щекавица (Олегова могила) – холм, отделённый от Старокиевской горы долиной реки Глубочицы и переходящий в глубине в район Татарка. По легенде именно тут Вещий Олег наступил на злополучный череп и был похоронен. Так это или нет – неведомо (Олег тоже личность мифологическая), но вот А.С. Пушкин свою "Повесть о Вещем Олеге" писал под впечатлением вида на Подол с Щекавицы.Лыбедь – река, протекающая в черте нынешнего города. Ещё в XIX веке она была вполне полноводной, а в княжеские времена даже судоходной около устья. Интересно, что пришельцы из Поднепровья принесли этот гидроним в северо-восточную Русь. В Рязани, например, можно наблюдать гидронимическое чудо – Лыбедь (правый приток Днепра) впадает в Трубеж (левый приток Днепра)…Старокиевскую гору никогда не называли "Киевица" – в соответствии со словарём Владимира Даля это синонимом слова "ведьма" ("у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, – все ведьмы", – Гоголь). Правда есть небольшой холм в урочище Гончары-Кожемяки (да-да – оттуда победитель Змея Никита или Кирило Кожемяка), который называется Киянка (по-украински "киянка" – киевлянка). По одной из версий горой Кия была Замковая (Лысая) гора над Андреевским спуском, на которой тоже были раскопаны древние поселения, не говоря о существовавшем до середины XVII века замке.По поводу Хоревицы существует дискуссия. Большинство исследователей полагают, что это Юрковица – небольшой холм, почти снесённый во время перестройки Подола после страшного пожара 1811 года. Но существуют и другие версии.Дальше начинается Кирилловская гора, у подножия которой текла былинная река Смородина, в пещерах на берегах которой жили "змеи" (былинный змей – не совсем дракон, всё змееподобное именовалось "гадами").Существует также гипотеза, что легендарная история появилась как попытка переосмысления уже сложившейся на тот момент топонимики. Никто не помнил уже, почему гора называется Хоревица, но почему бы не предположить, что она названа в честь древнего культурного героя?Относительно происхождения основателей Киева тоже понимания нет. Нестор чётко указывает, что это имена вождей полянских племён. Но, во-первых, он этого знать не мог – даже для него это были легендарные личности (Нестор жил на рубеже XI-XII веков), во-вторых, имена у них какие-то подозрительные… Хорива обычно подозревают в том, что он иранский шпион – уж очень смахивает на позднейшего бога Хорса, уж точно имеющего иранские корни.В Лаврентьевской летописи братья названы родичами хазар, которым и платили дань. Георгий Вернадский находил в их именах и хазарские (тюркские и еврейские) и мадьярские корни (угры переселились в Венгрию в конце IX века, а до этого они кочевали где-то между Волгой и Днепром). У Константина Багрянородного город называется по-хазарски Самватас ("верхняя крепость"). Независимо от того, имели ли основатели Киева отношение к Харазии, еврейские купцы долгое время обладали значительным влиянием в Киеве – даже первый документ, касающийся города, т.н. "Киевское письмо" X века, имел еврейское происхождение – это просьба к евреям других городов пожертвовать денег для выкупа некоего Яакова бен Ханукки.Ситуация выглядит так, как будто изначально на шею полянам уселись, свесивши ноги, хазары, а их вышибли и уселись на это же место варяги. Однако, следов такого развития событий в ПВЛ нет. Напротив, Нестор Полагает, что Аскольд и Дир относились к династии Кия (хотя, судя по именам, они скорее одноплеменники Хальга и Ингвара) и слегка осуждает убивших их варягов. Не сильно, ибо времени прошло порядочно и обижаться смысла нет. Существует и гипотеза, в соответствии с которой Кий – это и есть мифологический кожемяка (в изначальной версии – кузнец), укротивший змея и насыпавший с его помощью Змиевы валы (оборонительные валы II в. до н.э. – VII в н.э. по берегам притоков Днепра ниже Киева) и даже выкопавший русло Днепра. Откуда такая версия? Да от слова "кий", имеющего два значения - длинная палка (шест, при помощи которого правил плотом или челном перевозчик) или... молот (современное русское слово киянка).

https://ukraina.ru/20211114/1032584907.html

https://ukraina.ru/20190307/1022921827.html

https://ukraina.ru/20230723/1048118903.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

история, история украины, русь, киев, князья, ix век