https://ukraina.ru/20231116/1051065908.html
Китай и США должны совместно преодолевать разногласия и уважать "красные линии" - Си Цзиньпин
Китай и США должны совместно преодолевать разногласия и уважать "красные линии" - Си Цзиньпин - 16.11.2023 Украина.ру
Китай и США должны совместно преодолевать разногласия и уважать "красные линии" - Си Цзиньпин
Китай и США должны вместе работать над преодолением разногласий, уважать "красные линии" и принципы друг друга, воздерживаться от провокаций. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
2023-11-16T06:08
2023-11-16T06:08
2023-11-16T06:08
новости
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
переговоры
атэс
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"Нельзя допустить, чтобы разногласия превратились в пропасть между двумя нашими странами, следует найти способы навести мосты, чтобы двигаться навстречу друг другу", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая."Обе стороны должны понимать принципы и "красные линии" друг друга, воздержаться от провокаций и пересечения линий, необходимо больше взаимодействовать, вести диалог и консультации, а также спокойно решать разногласия и непредвиденные случаи", - подчеркнул Си Цзиньпин.Как сообщалось ранее, Байден и Си Цзиньпин после переговоров совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх".В 16:15 по местному времени (16 ноября в 03:15 мск) у Байдена запланирована пресс-конференция.
https://ukraina.ru/20231115/1051050745.html
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новости, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, переговоры, атэс
Новости, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, переговоры, АТЭС
Китай и США должны совместно преодолевать разногласия и уважать "красные линии" - Си Цзиньпин
Китай и США должны вместе работать над преодолением разногласий, уважать "красные линии" и принципы друг друга, воздерживаться от провокаций. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
"Нельзя допустить, чтобы разногласия превратились в пропасть между двумя нашими странами, следует найти способы навести мосты, чтобы двигаться навстречу друг другу", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
"Обе стороны должны понимать принципы и "красные линии" друг друга, воздержаться от провокаций и пересечения линий, необходимо больше взаимодействовать, вести диалог и консультации, а также спокойно решать разногласия и непредвиденные случаи", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Как сообщалось ранее, Байден и Си Цзиньпин после переговоров совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх".
В 16:15 по местному времени (16 ноября в 03:15 мск) у Байдена запланирована пресс-конференция.