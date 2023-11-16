https://ukraina.ru/20231116/1051065908.html

Китай и США должны совместно преодолевать разногласия и уважать "красные линии" - Си Цзиньпин

Китай и США должны совместно преодолевать разногласия и уважать "красные линии" - Си Цзиньпин - 16.11.2023 Украина.ру

Китай и США должны совместно преодолевать разногласия и уважать "красные линии" - Си Цзиньпин

Китай и США должны вместе работать над преодолением разногласий, уважать "красные линии" и принципы друг друга, воздерживаться от провокаций. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско

2023-11-16T06:08

2023-11-16T06:08

2023-11-16T06:08

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си цзиньпин

джо байден

переговоры

атэс

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"Нельзя допустить, чтобы разногласия превратились в пропасть между двумя нашими странами, следует найти способы навести мосты, чтобы двигаться навстречу друг другу", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая."Обе стороны должны понимать принципы и "красные линии" друг друга, воздержаться от провокаций и пересечения линий, необходимо больше взаимодействовать, вести диалог и консультации, а также спокойно решать разногласия и непредвиденные случаи", - подчеркнул Си Цзиньпин.Как сообщалось ранее, Байден и Си Цзиньпин после переговоров совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх".В 16:15 по местному времени (16 ноября в 03:15 мск) у Байдена запланирована пресс-конференция.

https://ukraina.ru/20231115/1051050745.html

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новости, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, переговоры, атэс