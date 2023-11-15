Концлагерь Сан-Франциско. Американские власти защищаются решетками от протестов и криминала - 15.11.2023 Украина.ру
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Концлагерь Сан-Франциско. Американские власти защищаются решетками от протестов и криминала
Концлагерь Сан-Франциско. Американские власти защищаются решетками от протестов и криминала - 15.11.2023 Украина.ру
Концлагерь Сан-Франциско. Американские власти защищаются решетками от протестов и криминала
Жители Сан-Франциско неожиданно обнаружили, что центр этого американского города перекрыли огромными решетками высотой в два человеческих роста
2023-11-15T13:49
2023-11-15T13:49
эксклюзив
сша
великобритания
си цзиньпин
джо байден
калифорния
протесты
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Эти заграждения, которые напоминают то ли про концлагерь, то ли про зоопарк, появились накануне открытия международного Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого запланирована встреча между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.Решение провести это мероприятие в Сан-Франциско изначально предвещало для американской администрации большие проблемы. В последние годы калифорнийский город заслужил себе славу криминальной столицы Западного побережья США.Здесь регулярно совершаются вооруженные ограбления, а магазины не могут работать из-за постоянных нападений преступников. Центр города давно превратился в палаточный лагерь бездомных американцев, в котором процветает торговля наркотиками.Дошло до того, что полицейские сами отговаривают туристов от прогулок по знаменитым улицам Фриско, которые стали теперь опасными даже в дневное время.Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом, который представляет демократов и рассматривается в партии как запасной кандидат на выборах президента, пообещал, что к началу саммита он очистит Сан-Франциско от криминала. Хотя это изначально казалось экспертам совершенно непосильной задачей.Власти солнечного штата попытались провести несколько полицейских рейдов против грабителей и попробовали переселить бездомных в другие кварталы, чтобы они не попались на глаза участников международного саммита.Но эти показные меры не принесли результатов. Бездомных оказалось гораздо больше, чем сообщали данные официальной статистики, и они упорно возвращаются со своими палатками в центр города. А криминальный террор на улицах продолжается по полной программе – причем, от него уже успели пострадать иностранные гости.За день до начала саммита АТЭС в Сан-Франциско ограбили съемочную группу чешского телевидения, которая должна была освещать переговоры Си Цзиньпина и Байдена. Трое вооруженных грабителей отобрали у европейских журналистов оборудование на сумму 18 тысяч долларов и спокойно уехали прочь на своем авто.После этого инцидента, когда стало ясно, что приехавшие на мероприятие дипломаты не будут надежно защищены от бандитов, американские власти решили не искушать судьбу, и огородили место проведения саммита решетками.А встреча китайского лидера и американского президента вообще пройдет в сорока километрах от Сан-Франциско, на территории поместья Филоли, где когда-то проходили сьемки телесериала "Династия". Чтобы председатель Си не смотрел на расставленные повсюду ограды.Однако такие действия вызывают у калифорнийцев яростную реакцию. Они требуют от американской администрации решить критически нарастающие социальные проблемы, чтобы люди имели возможность сходить в ближайший продуктовый магазин без риска для жизни."Жители Сан-Франциско возмущены ситуацией в городе. Его пытаются спешно привести в пристойный вид перед саммитом АТЭС – выкидывая из центра палаточные лагеря бездомных и наркоманов. Чтобы не было так стыдно перед иностранцами – особенно китайцами, чей условный Шанхай в сравнении с Сан-Франциско как небо и земля.Впрочем, это сравнивают с перестановкой стульев на Титанике – коим уже давно стал Сан-Франциско. Оттуда массово утекает население, спасаясь от волны преступности и наркомании. Магазины – в том числе крупный ритейл – сворачиваются, а небоскрёбы превращаются в долгострой.Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом натужно хвастается "успехами" спецоперации по зачистке Сан-Франциско. Число грабежей за год выросло ещё на 15% – а теперь, мол, их станет поменьше. Но тут же случился скандал – съёмочную группу из Чехии ограбили в самом центре. Недавно там же ограбили и журналистов CNN – с тех пор они не гуляют по Сан-Франциско.Убранные из одних районов палатки с бездомными тут же появляются в других, сводя на нет попытки устроить генеральную уборку Сан-Франциско. А местные жители требуют от Байдена навестить лагеря бездомных и самолично ознакомиться с последствиями политики Демпартии", – рассказывает о ситуации американист Малек Дудаков.Впрочем, калифорнийские власти отгораживаются решетками не только от криминала. В эти дни в городе запланированы массовые манифестации против массовых убийств в секторе Газа. Их участники, которые приезжают на Западное побережье из разных штатов, обвиняют американскую администрацию в пособничестве военным преступлениям и требуют прекратить поддержку израильского правительства.Протестная коалиция "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition), которая объединяет более сотни левых, антивоенных, профсоюзных и экологических организаций, пообещала проводить во время саммита свои контракции. И сейчас в Сан-Франциско стягивают усиленные подразделения полиции, которая предпочитает бороться не с опасными гангстерами, а с безоружными демонстрантами.Решетки в центре Сан-Франциско уже назвали в соцсетях национальным позором США. Американские политики, которые пытаются навязать всей планете свое специфическое понимание свободы, на самом деле вынуждены отгораживаться от собственных граждан, на глазах у съехавшихся гостей.Конечно, такие меры не могут скрыть проблемы, с которыми сталкиваются сегодня многие американские города. Скорее, они привлекают к ним международное внимание, позволяя миру взглянуть на реалии современной Америки.Не менее позорная и знаковая история разворачивается сейчас в Великобритании. Общественность требует разрешить англичанам свободно ходить по своей собственной земле.Потому что 92% земельных угодий Соединенного Королевства, включая луга, леса, озера и реки, находятся в частной собственности у всевозможных лордов. А доступ к ним запрещен под угрозой сроков и штрафов.Однако эту инициативу не поддерживают ни правящая партия консерваторов, ни лейбористская оппозиция. Британские политики надежно защищают кастовые интересы элиты, которая признает только одну свободу – свободу больших денег, спрятанных под защитой высоких заборов.
https://ukraina.ru/20231114/1050996831.html
https://ukraina.ru/20231111/1050941141.html
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Александр Савко
Александр Савко
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96
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Украина.ру
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эксклюзив, сша, великобритания, си цзиньпин, джо байден, калифорния, протесты
Эксклюзив, США, Великобритания, Си Цзиньпин, Джо Байден, Калифорния, протесты

Концлагерь Сан-Франциско. Американские власти защищаются решетками от протестов и криминала

13:49 15.11.2023
 
© AFP2023 / JASON HENRY
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AFP2023 / JASON HENRY
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Жители Сан-Франциско неожиданно обнаружили, что центр этого американского города перекрыли огромными решетками высотой в два человеческих роста
Эти заграждения, которые напоминают то ли про концлагерь, то ли про зоопарк, появились накануне открытия международного Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого запланирована встреча между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Решение провести это мероприятие в Сан-Франциско изначально предвещало для американской администрации большие проблемы. В последние годы калифорнийский город заслужил себе славу криминальной столицы Западного побережья США.
Здесь регулярно совершаются вооруженные ограбления, а магазины не могут работать из-за постоянных нападений преступников. Центр города давно превратился в палаточный лагерь бездомных американцев, в котором процветает торговля наркотиками.
Дошло до того, что полицейские сами отговаривают туристов от прогулок по знаменитым улицам Фриско, которые стали теперь опасными даже в дневное время.
Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом, который представляет демократов и рассматривается в партии как запасной кандидат на выборах президента, пообещал, что к началу саммита он очистит Сан-Франциско от криминала. Хотя это изначально казалось экспертам совершенно непосильной задачей.
Власти солнечного штата попытались провести несколько полицейских рейдов против грабителей и попробовали переселить бездомных в другие кварталы, чтобы они не попались на глаза участников международного саммита.
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Но эти показные меры не принесли результатов. Бездомных оказалось гораздо больше, чем сообщали данные официальной статистики, и они упорно возвращаются со своими палатками в центр города. А криминальный террор на улицах продолжается по полной программе – причем, от него уже успели пострадать иностранные гости.
За день до начала саммита АТЭС в Сан-Франциско ограбили съемочную группу чешского телевидения, которая должна была освещать переговоры Си Цзиньпина и Байдена. Трое вооруженных грабителей отобрали у европейских журналистов оборудование на сумму 18 тысяч долларов и спокойно уехали прочь на своем авто.
После этого инцидента, когда стало ясно, что приехавшие на мероприятие дипломаты не будут надежно защищены от бандитов, американские власти решили не искушать судьбу, и огородили место проведения саммита решетками.
А встреча китайского лидера и американского президента вообще пройдет в сорока километрах от Сан-Франциско, на территории поместья Филоли, где когда-то проходили сьемки телесериала "Династия". Чтобы председатель Си не смотрел на расставленные повсюду ограды.
Однако такие действия вызывают у калифорнийцев яростную реакцию. Они требуют от американской администрации решить критически нарастающие социальные проблемы, чтобы люди имели возможность сходить в ближайший продуктовый магазин без риска для жизни.
"Жители Сан-Франциско возмущены ситуацией в городе. Его пытаются спешно привести в пристойный вид перед саммитом АТЭС – выкидывая из центра палаточные лагеря бездомных и наркоманов. Чтобы не было так стыдно перед иностранцами – особенно китайцами, чей условный Шанхай в сравнении с Сан-Франциско как небо и земля.
Впрочем, это сравнивают с перестановкой стульев на Титанике – коим уже давно стал Сан-Франциско. Оттуда массово утекает население, спасаясь от волны преступности и наркомании. Магазины – в том числе крупный ритейл – сворачиваются, а небоскрёбы превращаются в долгострой.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом натужно хвастается "успехами" спецоперации по зачистке Сан-Франциско. Число грабежей за год выросло ещё на 15% – а теперь, мол, их станет поменьше. Но тут же случился скандал – съёмочную группу из Чехии ограбили в самом центре. Недавно там же ограбили и журналистов CNN – с тех пор они не гуляют по Сан-Франциско.
Убранные из одних районов палатки с бездомными тут же появляются в других, сводя на нет попытки устроить генеральную уборку Сан-Франциско. А местные жители требуют от Байдена навестить лагеря бездомных и самолично ознакомиться с последствиями политики Демпартии", – рассказывает о ситуации американист Малек Дудаков.
Впрочем, калифорнийские власти отгораживаются решетками не только от криминала. В эти дни в городе запланированы массовые манифестации против массовых убийств в секторе Газа.

Их участники, которые приезжают на Западное побережье из разных штатов, обвиняют американскую администрацию в пособничестве военным преступлениям и требуют прекратить поддержку израильского правительства.
11 ноября, 10:39
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Протестная коалиция "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition), которая объединяет более сотни левых, антивоенных, профсоюзных и экологических организаций, пообещала проводить во время саммита свои контракции. И сейчас в Сан-Франциско стягивают усиленные подразделения полиции, которая предпочитает бороться не с опасными гангстерами, а с безоружными демонстрантами.
Решетки в центре Сан-Франциско уже назвали в соцсетях национальным позором США. Американские политики, которые пытаются навязать всей планете свое специфическое понимание свободы, на самом деле вынуждены отгораживаться от собственных граждан, на глазах у съехавшихся гостей.
Конечно, такие меры не могут скрыть проблемы, с которыми сталкиваются сегодня многие американские города. Скорее, они привлекают к ним международное внимание, позволяя миру взглянуть на реалии современной Америки.
Не менее позорная и знаковая история разворачивается сейчас в Великобритании. Общественность требует разрешить англичанам свободно ходить по своей собственной земле.
Потому что 92% земельных угодий Соединенного Королевства, включая луга, леса, озера и реки, находятся в частной собственности у всевозможных лордов. А доступ к ним запрещен под угрозой сроков и штрафов.
Однако эту инициативу не поддерживают ни правящая партия консерваторов, ни лейбористская оппозиция. Британские политики надежно защищают кастовые интересы элиты, которая признает только одну свободу – свободу больших денег, спрятанных под защитой высоких заборов.
 
ЭксклюзивСШАВеликобританияСи ЦзиньпинДжо БайденКалифорнияпротесты
 
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