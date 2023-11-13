https://ukraina.ru/20231113/1050986495.html
Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва
Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва - 13.11.2023 Украина.ру
Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва
Журналиста Владимира Соловьёва планировали убить из-за профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации на Украине, заявил обвиняемый по делу о подготовке покушения на него. Об этом сообщил 13 ноября корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда
2023-11-13T17:08
2023-11-13T17:08
2023-11-13T17:08
новости
россия
суд
владимир соловьев
журналист
соловьев владимир (журналист)
покушение
обвиняемые
спецоперация
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Суд рассматривает вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела – Василия Стрижакова. По версии следствия, обвиняемый Василий Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости.Обвиняемого Максима Дружинина опрашивали в качестве свидетеля.По словам Дружинина, участникам убийства полагалось вознаграждение от куратора c Украины — миллион рублей.В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.Прокурор Милана Дигаева, злоумышленники хотели установить на автомобиль Соловьева бомбу, но их действия предотвратили правоохранители. Рассматривались и другие варианты — снайперский выстрел или взрыв с использованием курьера — доставщика пиццы.Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20230725/1048243746.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, суд, владимир соловьев, журналист, соловьев владимир (журналист), покушение, обвиняемые, спецоперация
Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва
Журналиста Владимира Соловьёва планировали убить из-за профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации на Украине, заявил обвиняемый по делу о подготовке покушения на него. Об этом сообщил 13 ноября корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда
Суд рассматривает вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела – Василия Стрижакова. По версии следствия, обвиняемый Василий Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости.
Обвиняемого Максима Дружинина опрашивали в качестве свидетеля.
"Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (убить Соловьева. — Ред.) в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО", — сказал фигурант.
По словам Дружинина, участникам убийства полагалось вознаграждение от куратора c Украины — миллион рублей.
В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.
Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.
Прокурор Милана Дигаева, злоумышленники хотели установить на автомобиль Соловьева бомбу, но их действия предотвратили правоохранители. Рассматривались и другие варианты — снайперский выстрел или взрыв с использованием курьера — доставщика пиццы.
Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.
Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.
Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.
В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.
* Запрещенная в России террористическая организация