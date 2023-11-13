Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва - 13.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231113/1050986495.html
Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва
Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва - 13.11.2023 Украина.ру
Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва
Журналиста Владимира Соловьёва планировали убить из-за профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации на Украине, заявил обвиняемый по делу о подготовке покушения на него. Об этом сообщил 13 ноября корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда
2023-11-13T17:08
2023-11-13T17:08
новости
россия
суд
владимир соловьев
журналист
соловьев владимир (журналист)
покушение
обвиняемые
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050987016_0:148:3052:1865_1920x0_80_0_0_8981d9fb934eb53eafe3f68aa1e13ff1.jpg
Суд рассматривает вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела – Василия Стрижакова. По версии следствия, обвиняемый Василий Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости.Обвиняемого Максима Дружинина опрашивали в качестве свидетеля.По словам Дружинина, участникам убийства полагалось вознаграждение от куратора c Украины — миллион рублей.В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.Прокурор Милана Дигаева, злоумышленники хотели установить на автомобиль Соловьева бомбу, но их действия предотвратили правоохранители. Рассматривались и другие варианты — снайперский выстрел или взрыв с использованием курьера — доставщика пиццы.Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20230725/1048243746.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050987016_323:0:3052:2047_1920x0_80_0_0_bcef78a80ec412e97490f4a8031eba72.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, суд, владимир соловьев, журналист, соловьев владимир (журналист), покушение, обвиняемые, спецоперация
Новости, Россия, Суд, Владимир Соловьев, журналист, Соловьев Владимир (журналист), покушение, обвиняемые, Спецоперация

Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва

17:08 13.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРассмотрение по существу уголовного дела в отношении В. Стрижакова
Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении В. Стрижакова - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Журналиста Владимира Соловьёва планировали убить из-за профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации на Украине, заявил обвиняемый по делу о подготовке покушения на него. Об этом сообщил 13 ноября корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда
Суд рассматривает вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела – Василия Стрижакова. По версии следствия, обвиняемый Василий Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости.
Обвиняемого Максима Дружинина опрашивали в качестве свидетеля.

"Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (убить Соловьева. — Ред.) в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО", — сказал фигурант.

По словам Дружинина, участникам убийства полагалось вознаграждение от куратора c Украины — миллион рублей.
В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.
Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.
Прокурор Милана Дигаева, злоумышленники хотели установить на автомобиль Соловьева бомбу, но их действия предотвратили правоохранители. Рассматривались и другие варианты — снайперский выстрел или взрыв с использованием курьера — доставщика пиццы.
Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.
Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.
Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.
В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.
* Запрещенная в России террористическая организация
Владимир Соловьев интервью - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 14:25
Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов
 
НовостиРоссияСудВладимир СоловьевжурналистСоловьев Владимир (журналист)покушениеобвиняемыеСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной
22:14ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ
21:51Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России
21:35Не довёз: в Ужгороде водителя автобуса мобилизовали прямо на работе
21:01Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран
20:32Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ
20:28Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ
20:16Франция обучит 7000 украинских военнослужащих по программе ЕС
20:16В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт
19:59Венгрия обсудит допвыплаты Украине после отчёта по ранее выделенным
19:44Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин
19:36Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ
19:13Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"
19:09Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
18:55Армении достались забракованные Украиной французские броневики Bastion
18:36Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом
18:30Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя
18:29Юрий Швыткин: Мы готовы к переговорам, но не к заморозке — верить Украине и Западу нельзя
18:20Военные против политиков, "Буратино" и СБУ. Итоги 13 ноября на Украине
18:05Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist
Лента новостейМолния