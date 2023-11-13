https://ukraina.ru/20231113/1050986495.html

Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва

Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва - 13.11.2023 Украина.ру

Обвиняемый рассказал, за что хотели убить Соловьёва

Журналиста Владимира Соловьёва планировали убить из-за профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации на Украине, заявил обвиняемый по делу о подготовке покушения на него. Об этом сообщил 13 ноября корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда

2023-11-13T17:08

2023-11-13T17:08

2023-11-13T17:08

новости

россия

суд

владимир соловьев

журналист

соловьев владимир (журналист)

покушение

обвиняемые

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050987016_0:148:3052:1865_1920x0_80_0_0_8981d9fb934eb53eafe3f68aa1e13ff1.jpg

Суд рассматривает вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела – Василия Стрижакова. По версии следствия, обвиняемый Василий Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости.Обвиняемого Максима Дружинина опрашивали в качестве свидетеля.По словам Дружинина, участникам убийства полагалось вознаграждение от куратора c Украины — миллион рублей.В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.Прокурор Милана Дигаева, злоумышленники хотели установить на автомобиль Соловьева бомбу, но их действия предотвратили правоохранители. Рассматривались и другие варианты — снайперский выстрел или взрыв с использованием курьера — доставщика пиццы.Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20230725/1048243746.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, суд, владимир соловьев, журналист, соловьев владимир (журналист), покушение, обвиняемые, спецоперация