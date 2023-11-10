Эксперт сообщил, как ВС РФ продвинулись в Старомайорском и почему нужно прикрыть фланги под Угледаром
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении
Продвижение в районе Времевского выступа имеет важное значение для всего участка фронта. Под Угледаром ВС РФ необходимо обеспечить фланги, чтобы Украина не смогла перебрасывать резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Сейчас на Времевском выступе обстановка стабилизировалась. Как только ВСУ перебросили в Херсонскую область четыре бригады морпехов, Россия смогла там перехватить инициативу. Сейчас ВС РФ посадка за посадкой приближаются к Старомайорскому, рассказал обозреватель.
Это продвижение имеет важное значение с точки зрения всего участка фронта. Возле Угледара сейчас активизировались бои и ВС РФ необходимо обеспечить фланги, чтобы Украина не могла перебрасывать туда резервы, добавил он.
"Насколько я понимаю, к самому Угледару мы сейчас пытаемся продвинуться минимум с двух сторон: Новомихайловка (север) и Никольское (юг)", - подчеркнул Угольный.
Под Угледаром российская армия двигается постепенно, одновременно с боями под Авдеевкой. Примерно раз в неделю приходят подтверждения, что ВС РФ взяли небольшой участок, но в целом там идут позиционные бои, заключил собеседник Украина.ру.
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