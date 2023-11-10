Эксперт сообщил, как ВС РФ продвинулись в Старомайорском и почему нужно прикрыть фланги под Угледаром - 10.11.2023 Украина.ру
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Эксперт сообщил, как ВС РФ продвинулись в Старомайорском и почему нужно прикрыть фланги под Угледаром
Эксперт сообщил, как ВС РФ продвинулись в Старомайорском и почему нужно прикрыть фланги под Угледаром - 10.11.2023 Украина.ру
Эксперт сообщил, как ВС РФ продвинулись в Старомайорском и почему нужно прикрыть фланги под Угледаром
Продвижение в районе Времевского выступа имеет важное значение для всего участка фронта. Под Угледаром ВС РФ необходимо обеспечить фланги, чтобы Украина не смогла перебрасывать резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-11-10T05:10
2023-11-10T05:10
новости
угледар
южно-донецкое направление
вс рф
всу
бои
херсонское направление
херсон
украина
россия
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Сейчас на Времевском выступе обстановка стабилизировалась. Как только ВСУ перебросили в Херсонскую область четыре бригады морпехов, Россия смогла там перехватить инициативу. Сейчас ВС РФ посадка за посадкой приближаются к Старомайорскому, рассказал обозреватель.Это продвижение имеет важное значение с точки зрения всего участка фронта. Возле Угледара сейчас активизировались бои и ВС РФ необходимо обеспечить фланги, чтобы Украина не могла перебрасывать туда резервы, добавил он.Под Угледаром российская армия двигается постепенно, одновременно с боями под Авдеевкой. Примерно раз в неделю приходят подтверждения, что ВС РФ взяли небольшой участок, но в целом там идут позиционные бои, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050869806.html
угледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, угледар, южно-донецкое направление, вс рф, всу, бои, херсонское направление, херсон, украина, россия
Новости, Угледар, Южно-Донецкое направление, ВС РФ, ВСУ, бои, Херсонское направление, Херсон, Украина, Россия

Эксперт сообщил, как ВС РФ продвинулись в Старомайорском и почему нужно прикрыть фланги под Угледаром

05:10 10.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении
Разведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Продвижение в районе Времевского выступа имеет важное значение для всего участка фронта. Под Угледаром ВС РФ необходимо обеспечить фланги, чтобы Украина не смогла перебрасывать резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Сейчас на Времевском выступе обстановка стабилизировалась. Как только ВСУ перебросили в Херсонскую область четыре бригады морпехов, Россия смогла там перехватить инициативу. Сейчас ВС РФ посадка за посадкой приближаются к Старомайорскому, рассказал обозреватель.
Это продвижение имеет важное значение с точки зрения всего участка фронта. Возле Угледара сейчас активизировались бои и ВС РФ необходимо обеспечить фланги, чтобы Украина не могла перебрасывать туда резервы, добавил он.
"Насколько я понимаю, к самому Угледару мы сейчас пытаемся продвинуться минимум с двух сторон: Новомихайловка (север) и Никольское (юг)", - подчеркнул Угольный.
Под Угледаром российская армия двигается постепенно, одновременно с боями под Авдеевкой. Примерно раз в неделю приходят подтверждения, что ВС РФ взяли небольшой участок, но в целом там идут позиционные бои, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 07:07
Михаил Мягков: У России появилось много "танков", которые через два года разгромят ВСУ в битве за Днепр Сейчас на линии соприкосновения происходит коренной перелом, который закончится в нашу пользу. Мы не знаем, сколько он продлится. Но СВО продлится примерно столько же, сколько после коренного перелома продлилась Великая Отечественная война до нашей победы, считает научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
 
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