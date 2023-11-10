https://ukraina.ru/20231110/1050894697.html

Эксперт сообщил, как ВС РФ продвинулись в Старомайорском и почему нужно прикрыть фланги под Угледаром

Эксперт сообщил, как ВС РФ продвинулись в Старомайорском и почему нужно прикрыть фланги под Угледаром - 10.11.2023 Украина.ру

Эксперт сообщил, как ВС РФ продвинулись в Старомайорском и почему нужно прикрыть фланги под Угледаром

Продвижение в районе Времевского выступа имеет важное значение для всего участка фронта. Под Угледаром ВС РФ необходимо обеспечить фланги, чтобы Украина не смогла перебрасывать резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-11-10T05:10

2023-11-10T05:10

2023-11-10T05:10

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Сейчас на Времевском выступе обстановка стабилизировалась. Как только ВСУ перебросили в Херсонскую область четыре бригады морпехов, Россия смогла там перехватить инициативу. Сейчас ВС РФ посадка за посадкой приближаются к Старомайорскому, рассказал обозреватель.Это продвижение имеет важное значение с точки зрения всего участка фронта. Возле Угледара сейчас активизировались бои и ВС РФ необходимо обеспечить фланги, чтобы Украина не могла перебрасывать туда резервы, добавил он.Под Угледаром российская армия двигается постепенно, одновременно с боями под Авдеевкой. Примерно раз в неделю приходят подтверждения, что ВС РФ взяли небольшой участок, но в целом там идут позиционные бои, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050869806.html

угледар

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новости, угледар, южно-донецкое направление, вс рф, всу, бои, херсонское направление, херсон, украина, россия