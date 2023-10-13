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Писатель Юрий Милославский о русской культуре-цивилизации и войне на Ближнем Востоке

Писатель Юрий Милославский о русской культуре-цивилизации и войне на Ближнем Востоке - 13.10.2023 Украина.ру

Писатель Юрий Милославский о русской культуре-цивилизации и войне на Ближнем Востоке

Юрий Милославский — один из самых известных литераторов русского зарубежья — писатель, публицист и философ, родом из Харькова. Защитил докторскую диссертацию "Лексико-стилистические и культурные характеристики частной переписки А. С. Пушкина".

2023-10-13T05:48

2023-10-13T05:48

2023-10-13T05:48

культура

эксклюзив

культура

литература

ближний восток

поэзия

юрий милославский

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Жил в Израиле и США, был знаком с поэтом Иосифом Бродским и опубликовал воспоминания о нем.– Юрий Георгиевич, давайте начнем с характеристики русской литературы в этот момент. Она по-прежнему делится на "либеральную" (здесь часто называют, например, Владимира Сорокина) и "патриотическую" (а здесь – Захара Прилепина)? Кто главные имена – прозаики, поэты? Что достойно, с вашей точки зрения, особого внимания?– Я, если допустимо так выразиться, дважды специалист по истории литературы: сначала филологический факультет Харьковского университета, а затем, по прошествии немалых годов – знаменитый Мичиганский в городе Энн-Арбор, где я защищал свою докторскую диссертацию. В этой связи я рассуждаю об этом явлении чуть менее политически. Для себя, как исследователь и автор, я разделяю так или иначе обсуждаемую нами материю на литературу и "паралитературу". Отсылаю заинтересованных к циклу статей "Паралитературный процесс", в свое время опубликожанных мной в сетевом журнале "Камертон".То, что вы назвали условно либеральной литературой, - в подавляющем большинстве своем принадлежит именно к "паралитератературе". Но и в условно державном, консервативном, патриотическом и тому подобном лагере присутствует крайне мало того, что относится подлинной литературе, притом делается все возможное, чтобы подлинное поменьше попадались на глаза читателю.Паралитературный процесс - это явление рукотворное. Он сопряжен с формированием искусственного культурного контекста.Если коснуться истории "паралитературы", то она начала создаваться/формироваться вслед за Крушением 1988-1993 годов. Подготовка кадров и условий их деятельности была поручена покойному [главе администрации президента Бориса Ельцина Сергею] Филатову: скомпоновать, как бы это сказать помягче, некий пул из юрких литераторов, настроенных критически по отношению ко всему русскому. Обеспечить их всем потребным, включая премии, переводы на языки стран-победителей и проч. Это так называемый проект "Липки".И все получилось, да и почему бы этому не получиться?Обыкновенно прилагаемое к ней определение"либеральная" представляется мне неверным. Паралитература вполне может носить (и в последние годы – нередко носит) облик псевдопатриотический.Обсуждать, осуждать, да еще поименно называть то и тех, что мне представляется скверным - занятие унылое. С ней у нас, Богу нашему слава, совсем недурно. Но так обыкновенно бывает в периоды кризиса: поэзия сберегается и приумножается каким-то удивительным образом. Из числа ныне действующих прозаиков назову недавно мне явленных Светлану Замлелову и Михаила Павлова.Два прозаика на квадратный миллион километров – это вовсе не так мало, это даже вполне достаточно. К тому же Христос сказал: "У Бога все живы. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых". Все подлинные русские писатели никуда не делись – они с нами.Есть понятие, которое ввел в научный обиход великий русский ученый, литературовед и писатель Юрий Тынянов: "теснота стихового ряда". Наилучшие слова в наилучшем порядке. Вот эта теснота и порождает явление, которое зовется "мерцание смыслов". Слова во взаимосоприкосновении, всякий раз, подобно калейдоскопу, порождают новые оттенки значений, Именно это позволяет нам перечитывать каждую хорошую книгу по несколько раз, потому что в ней действует этот механизм мерцания смыслов.Мы сегодня читаем "Капитанскую дочку" [Александра Пушкина], и завтра будем читать, и наши дети будут, и наши прапрабабушки читали. Это мерцание смыслов существует во всех настоящих книгах настоящих писателей. Иначе – это провал, хлам.– В поэзии, исходя из ваших слов, другая ситуация?– Поэзия держится на плаву, причем работают все поколения одновременно. Особенно радуют наши поэтки, - применяю термин, введенный Юнной Мориц– которые на ходу останавливают набитого паралитературным сором троянского коня. Марина Кудимова и Ольга Старушко, Лаура Цаголова и Елена Буевич, Ирина Каренина и Ксения Першина и Наталья Лясковская, Ирина Белоколос и Светлана Кекова.Мужики наши – Дмитрий Мельников, Юрий Воротнин, Олег Чухонцев, Игорь Панин, Валерий Котеленец, Станислав Минаков, Сергей Пагын, Андрей Дмитриев... А 18 октября в культпространстве "НигдеКроме", что на Калашном, будет выступать один из, на мой взгляд, наиболее значимых сегодня русских поэтов – Сергей Гонцов. Я имею честь вести этот вечер.– Как сейчас русская проза воспринимается за рубежом? Кого знают, читают, переводят, ставят в театрах?– Нам следует уяснить для себя очень важную вещь, чтобы понять тайну, механизм всего этого дела: американский, в частности, читатель за последние сто лет отвык читать переводную литературу – не столь важно, русскую ли, любую.Мы с вами, люди русской культуры, к примеру, знаем, что есть великая китайская литература, великая арабская... Нам внятно все: появись завтра литература с Луны или Сатурна – мы будем через три дня ее читать, критиковать, декламировать. Американцы этого не воспринимают, это особенность ментального кода.– Что это значит?– Они не воспринимают ничего внешнего, того, что не вызывает мгновенной бессознательной привязки - ассоциации с повседневным бытом.– Вы упомянули китайскую литературу, а я как раз хотела задать вам вопрос: сейчас в целом, и политически, и культурно принято говорить о повороте на Восток, но о восточных культурах, даже таких масштабных, как Китай или Индия, мы знаем ничтожно мало. Вы так не считаете? Что можно рассказать о взаимодействии, связи русской литературы и восточных? Ждет ли русскую культуру новый виток ориентализма, как чуть более ста лет назад?– Многие и многие арабские, китайские, японские стихи в переводах у нас шли тем же речевым потоком, как и русские. Это связано с тем, что Россия – это культура-цивилизация. Для нас усвоение внешнего является внутренним делом. Много лет назад я был в Оксфорде, встречался с профессором, который носил этакое стандартное имя – Джон Смит. Приятный университетский пейзаж, ухоженные домики, красивые студентки, и профессор завел меня в некое мемориальное место, где золотыми буквами на мраморных плитах выбиты имена лиц, закончивших Оксфорд."– А вот это – Джон Голсуорси, – указал он мне на одну из плит. И добавил: – Знаменитый русский писатель."Он правильно просек: весь этот бесконечный поток литературы разных эпох, разных стран – они все проходили у нас латентный процесс русификации. Герберт Уэллс– это русский писатель, Дже кЛондон– русский писатель. Потому, что мы – культура-цивилизация.– Кроме России есть другие культуры-цивилизации?– Миновали, вымерли, но их и не было особенно много. Например, из наиболее известных: Россия – жива, Германия – мертва. Франция– мертва. Но могут возникнуть новые.– А что с украинской литературой? Публично мы слышим чаще всего о Сергее Жадане, Оксане Забужко, Юрии Андруховиче. А что отметили бы вы?– Мой второй родной язык – украинский, я свободно им владею, читаю, пишу. Украинская литература – явление очень изящное, красивое, но оно может быть правильно воспринято только в сопоставлении со всем тем, что вызвало его появление. Это очень молодая культура: украинский язык начал формироваться к середине XIX века. Были замечательные, весьма любопытные авторы, которых сейчас, может, не очень помнят: мой любимый [Иван] Нечуй-Левицкий, например, и другие.В Харькове я застал еще живых, ходящих по улицам, матерящихся, пьющих да курящих прекрсных украинских поэтов: Станислава Розсоху, Игоря Муратова. Я, пожалуй, не очень хотел бы говорить об этом – сегодня все так смешно и страшно заполитиканено.Я могу назвать еще несколько имен, замечательных авторов, но вы заметили, что их почти никто не вспоминает? А знают все некую порнографическую скучную тетку…– Забужко?– Возможно. Так или иначе, важно помнить, что украинская литература – одна из крупнейших литератур Русской Империи.– Литература [Фёдора Михайловича] Достоевского – исцеляющая, по вашему же определению. Сегодня есть авторы, способные быть таким же нравственно-моральным ориентиром? Возможно, не только в России.– Люди в исцелении больше не нуждаются. Никто не признает себя больным, и потому не нуждается в литературе. Бывают такие эпохи.– Но сейчас, когда идут одновременно несколько кровопролитных военных конфликтов…– Все потом. После. После войны. Вот сейчас, еще немного, и разыграется большая серьезная война. Кто останется живой, конечно же, вспомнит.– Появится антивоенная литература, такая, как после Первой мировой войны?– А что такое антивоенная литература? Борьба против – это нечто вроде борьбы за отмену закона всемирного тяготения Война – есть одна из форм существования. "Не мир, но меч." Делать вид, что это – просто какое-то случайное зло, а завтра будет все хорошо – надо ли так притворяться?Кстати, в любой антивоенной литературе всегда скрыто или не слишком скрыто содержится романтика войны.– Я могу спросить у вас про обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной? Как вы можете объяснить, что происходит с точки зрения философии, истории, литературы?– Когда-то я был специальным корреспондентом "Радио Свобода"* на Ближнем Востоке, достаточно долго.В тамошних краях господствуют взрывчатая эмоция и злопамятная месть. Мир там возможен только тогда, когда возникнет сбалансированная система взаимодействия между политическими механизмами, которые эту войну используют в своих интересах. То есть – мира не будет никогда.Мир, вообще, – не продукт лирических умонастроений. В свое время, когда в 60-е был Карибский кризис, покойный президент [Джон] Кеннеди созвал совещание перед началом военных операций – комитет начальников штабов и прочую подобную публику, они пояснили, где ударят, что произойдет. Президент слушал больше часа, а потом спросил"– Скажите, генерал, у нас есть какие-то шансы предотвратить удар советских ракет по нашим городам?"Тот ему ответил: "Мы не даем таких гарантий". Кеннеди сказал: "Я понял. Немедленно звоните в Москву к [Никите] Хрущеву, начинайте переговоры."* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20221006/1039438591.html

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https://ukraina.ru/20230806/1048427101.html

https://ukraina.ru/20231002/1049740201.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Мария Лихограй

эксклюзив, культура, литература, ближний восток, поэзия, юрий милославский