Писатель Юрий Милославский о русской культуре-цивилизации и войне на Ближнем Востоке
Юрий Милославский — один из самых известных литераторов русского зарубежья — писатель, публицист и философ, родом из Харькова. Защитил докторскую диссертацию "Лексико-стилистические и культурные характеристики частной переписки А. С. Пушкина".
Жил в Израиле и США, был знаком с поэтом Иосифом Бродским и опубликовал воспоминания о нем.
– Юрий Георгиевич, давайте начнем с характеристики русской литературы в этот момент. Она по-прежнему делится на "либеральную" (здесь часто называют, например, Владимира Сорокина) и "патриотическую" (а здесь – Захара Прилепина)? Кто главные имена – прозаики, поэты? Что достойно, с вашей точки зрения, особого внимания?
– Я, если допустимо так выразиться, дважды специалист по истории литературы: сначала филологический факультет Харьковского университета, а затем, по прошествии немалых годов – знаменитый Мичиганский в городе Энн-Арбор, где я защищал свою докторскую диссертацию. В этой связи я рассуждаю об этом явлении чуть менее политически.
Для себя, как исследователь и автор, я разделяю так или иначе обсуждаемую нами материю на литературу и "паралитературу". Отсылаю заинтересованных к циклу статей "Паралитературный процесс", в свое время опубликожанных мной в сетевом журнале "Камертон".
То, что вы назвали условно либеральной литературой, - в подавляющем большинстве своем принадлежит именно к "паралитератературе". Но и в условно державном, консервативном, патриотическом и тому подобном лагере присутствует крайне мало того, что относится подлинной литературе, притом делается все возможное, чтобы подлинное поменьше попадались на глаза читателю.
Паралитературный процесс - это явление рукотворное. Он сопряжен с формированием искусственного культурного контекста.
Если коснуться истории "паралитературы", то она начала создаваться/формироваться вслед за Крушением 1988-1993 годов.
Подготовка кадров и условий их деятельности была поручена покойному [главе администрации президента Бориса Ельцина Сергею] Филатову: скомпоновать, как бы это сказать помягче, некий пул из юрких литераторов, настроенных критически по отношению ко всему русскому. Обеспечить их всем потребным, включая премии, переводы на языки стран-победителей и проч.
Это так называемый проект "Липки".
И все получилось, да и почему бы этому не получиться?
Обыкновенно прилагаемое к ней определение"либеральная" представляется мне неверным. Паралитература вполне может носить (и в последние годы – нередко носит) облик псевдопатриотический.
Обсуждать, осуждать, да еще поименно называть то и тех, что мне представляется скверным - занятие унылое. С ней у нас, Богу нашему слава, совсем недурно. Но так обыкновенно бывает в периоды кризиса: поэзия сберегается и приумножается каким-то удивительным образом.
Из числа ныне действующих прозаиков назову недавно мне явленных Светлану Замлелову и Михаила Павлова.
Два прозаика на квадратный миллион километров – это вовсе не так мало, это даже вполне достаточно. К тому же Христос сказал: "У Бога все живы. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых". Все подлинные русские писатели никуда не делись – они с нами.
Есть понятие, которое ввел в научный обиход великий русский ученый, литературовед и писатель Юрий Тынянов: "теснота стихового ряда". Наилучшие слова в наилучшем порядке. Вот эта теснота и порождает явление, которое зовется "мерцание смыслов".
Слова во взаимосоприкосновении, всякий раз, подобно калейдоскопу, порождают новые оттенки значений, Именно это позволяет нам перечитывать каждую хорошую книгу по несколько раз, потому что в ней действует этот механизм мерцания смыслов.
Мы сегодня читаем "Капитанскую дочку" [Александра Пушкина], и завтра будем читать, и наши дети будут, и наши прапрабабушки читали. Это мерцание смыслов существует во всех настоящих книгах настоящих писателей. Иначе – это провал, хлам.
– В поэзии, исходя из ваших слов, другая ситуация?
– Поэзия держится на плаву, причем работают все поколения одновременно. Особенно радуют наши поэтки, - применяю термин, введенный Юнной Мориц– которые на ходу останавливают набитого паралитературным сором троянского коня.
Марина Кудимова и Ольга Старушко, Лаура Цаголова и Елена Буевич, Ирина Каренина и Ксения Першина и Наталья Лясковская, Ирина Белоколос и Светлана Кекова.
Мужики наши – Дмитрий Мельников, Юрий Воротнин, Олег Чухонцев, Игорь Панин, Валерий Котеленец, Станислав Минаков, Сергей Пагын, Андрей Дмитриев... А 18 октября в культпространстве "НигдеКроме", что на Калашном, будет выступать один из, на мой взгляд, наиболее значимых сегодня русских поэтов – Сергей Гонцов.
Я имею честь вести этот вечер.
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– Как сейчас русская проза воспринимается за рубежом? Кого знают, читают, переводят, ставят в театрах?
– Нам следует уяснить для себя очень важную вещь, чтобы понять тайну, механизм всего этого дела: американский, в частности, читатель за последние сто лет отвык читать переводную литературу – не столь важно, русскую ли, любую.
Мы с вами, люди русской культуры, к примеру, знаем, что есть великая китайская литература, великая арабская... Нам внятно все: появись завтра литература с Луны или Сатурна – мы будем через три дня ее читать, критиковать, декламировать. Американцы этого не воспринимают, это особенность ментального кода.
– Что это значит?
– Они не воспринимают ничего внешнего, того, что не вызывает мгновенной бессознательной привязки - ассоциации с повседневным бытом.
– Вы упомянули китайскую литературу, а я как раз хотела задать вам вопрос: сейчас в целом, и политически, и культурно принято говорить о повороте на Восток, но о восточных культурах, даже таких масштабных, как Китай или Индия, мы знаем ничтожно мало. Вы так не считаете? Что можно рассказать о взаимодействии, связи русской литературы и восточных? Ждет ли русскую культуру новый виток ориентализма, как чуть более ста лет назад?
– Многие и многие арабские, китайские, японские стихи в переводах у нас шли тем же речевым потоком, как и русские. Это связано с тем, что Россия – это культура-цивилизация.
Для нас усвоение внешнего является внутренним делом. Много лет назад я был в Оксфорде, встречался с профессором, который носил этакое стандартное имя – Джон Смит. Приятный университетский пейзаж, ухоженные домики, красивые студентки, и профессор завел меня в некое мемориальное место, где золотыми буквами на мраморных плитах выбиты имена лиц, закончивших Оксфорд.
"– А вот это – Джон Голсуорси, – указал он мне на одну из плит. И добавил: – Знаменитый русский писатель."
Он правильно просек: весь этот бесконечный поток литературы разных эпох, разных стран – они все проходили у нас латентный процесс русификации. Герберт Уэллс– это русский писатель, Дже кЛондон– русский писатель. Потому, что мы – культура-цивилизация.
– Кроме России есть другие культуры-цивилизации?
– Миновали, вымерли, но их и не было особенно много. Например, из наиболее известных: Россия – жива, Германия – мертва. Франция– мертва. Но могут возникнуть новые.
– А что с украинской литературой? Публично мы слышим чаще всего о Сергее Жадане, Оксане Забужко, Юрии Андруховиче. А что отметили бы вы?
– Мой второй родной язык – украинский, я свободно им владею, читаю, пишу.
Украинская литература – явление очень изящное, красивое, но оно может быть правильно воспринято только в сопоставлении со всем тем, что вызвало его появление. Это очень молодая культура: украинский язык начал формироваться к середине XIX века.
Были замечательные, весьма любопытные авторы, которых сейчас, может, не очень помнят: мой любимый [Иван] Нечуй-Левицкий, например, и другие.
В Харькове я застал еще живых, ходящих по улицам, матерящихся, пьющих да курящих прекрсных украинских поэтов: Станислава Розсоху, Игоря Муратова. Я, пожалуй, не очень хотел бы говорить об этом – сегодня все так смешно и страшно заполитиканено.
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Я могу назвать еще несколько имен, замечательных авторов, но вы заметили, что их почти никто не вспоминает? А знают все некую порнографическую скучную тетку…
– Забужко?
– Возможно. Так или иначе, важно помнить, что украинская литература – одна из крупнейших литератур Русской Империи.
– Литература [Фёдора Михайловича] Достоевского – исцеляющая, по вашему же определению. Сегодня есть авторы, способные быть таким же нравственно-моральным ориентиром? Возможно, не только в России.
– Люди в исцелении больше не нуждаются. Никто не признает себя больным, и потому не нуждается в литературе. Бывают такие эпохи.
– Но сейчас, когда идут одновременно несколько кровопролитных военных конфликтов…
– Все потом. После. После войны. Вот сейчас, еще немного, и разыграется большая серьезная война. Кто останется живой, конечно же, вспомнит.
– Появится антивоенная литература, такая, как после Первой мировой войны?
– А что такое антивоенная литература? Борьба против – это нечто вроде борьбы за отмену закона всемирного тяготения Война – есть одна из форм существования. "Не мир, но меч." Делать вид, что это – просто какое-то случайное зло, а завтра будет все хорошо – надо ли так притворяться?
Кстати, в любой антивоенной литературе всегда скрыто или не слишком скрыто содержится романтика войны.
– Я могу спросить у вас про обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной? Как вы можете объяснить, что происходит с точки зрения философии, истории, литературы?
– Когда-то я был специальным корреспондентом "Радио Свобода"* на Ближнем Востоке, достаточно долго.
В тамошних краях господствуют взрывчатая эмоция и злопамятная месть. Мир там возможен только тогда, когда возникнет сбалансированная система взаимодействия между политическими механизмами, которые эту войну используют в своих интересах. То есть – мира не будет никогда.
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"– Скажите, генерал, у нас есть какие-то шансы предотвратить удар советских ракет по нашим городам?"
Тот ему ответил: "Мы не даем таких гарантий". Кеннеди сказал: "Я понял. Немедленно звоните в Москву к [Никите] Хрущеву, начинайте переговоры."
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента