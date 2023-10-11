https://ukraina.ru/20231011/1050069672.html

Дарья Митина: Чем бы ни закончилась зачистка сектора Газа, ХАМАС уже одержал победу над Израилем

Дарья Митина: Чем бы ни закончилась зачистка сектора Газа, ХАМАС уже одержал победу над Израилем - 11.10.2023 Украина.ру

Дарья Митина: Чем бы ни закончилась зачистка сектора Газа, ХАМАС уже одержал победу над Израилем

Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии по международным вопросам Дарья Митина рассказала изданию Украина.ру, какую роль играет ХАМАС в палестинском сопротивлении, и почему в одних странах его считают террористической организацией, а в других нет

2023-10-11T16:37

2023-10-11T16:37

2023-10-11T17:42

дарья митина

сектор газа

хамас

хезболла

израиль

палестина

интервью

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— Дарья, какое место занимает ХАМАС среди других политических организаций в палестинском сопротивлении? Это исламистская организация, а когда-то одну из заметных военно-политических организаций палестинцев (причем левого толка) возглавляли православные палестинцы Жорж Хабаш и Вади Хаддад. Что, времена светских движений Палестины канули в лету, уступив место исламистским?— Сейчас в палестинском сопротивлении много организаций, что является причиной неуспеха палестинцев. Всего их около полутора десятков. Эти организации то соединялись, то разъединялись.Жорж Хабаш, лидер Народного фронта освобождения Палестины, давно умер, а Наиф Хаватма, бессменный лидер Демократического фронта освобождения Палестины, жив-здоров, посещает Москву, как и лидеры ХАМАСа. Он что-то вроде патриарха.Из этих полутора десятков отрядов, абсолютное большинство светские движения: и Народный фронт освобождения Палестины, и Демократический фронт освобождения Палестины, и организация ФАТХ, которая формально находится у руля Палестинской автономии.И есть два религиозных объединения — это ХАМАС и «Исламский джихад». Понятно, что между светским сопротивлением Палестины и исламским очень много разногласий.Эти разногласия не позволяют в данном случае Палестинскому движению за освобождение быть единым и успешным. Движение ХАМАС победило на выборах в 2007 году, и с этого года оно управляет Газой.Это движение и партия, которая имеет свое боевое крыло. Любая ближневосточная партия, которая что-то собой представляет, имеет боевое крыло.Точно так же имеют его и коммунисты, и правые, и левые. Это особенность ближневосточной жизни и совместного сосуществования.— Вы говорите, что между светскими и религиозными организациями существуют противоречия. В чем они заключаются?— ФАТХ считается центристским движением, он исторически всегда был самым сильным. Ясир Арафат его сделал мощным и доминирующим в палестинском сопротивлении. Но сейчас ФАТХ ослабевает, это очень заметно.Раньше светские движения доминировали абсолютно — и ХАМАС, и «Исламский джихад» были более маргинальными. Они были радикалами, наиболее заточенными на террористические методы. У светских организаций нет такой террористической окраски, невзирая на наличие боевого крыла.Нет, они отнюдь не «травоядные». Достаточно вспомнить их методы борьбы. Просто у них совсем другая мотивация, другая методика и другие источники силы.ХАМАС и «Исламский джихад» имеют во многом внешнее финансирование. Оно достаточно обильное, что позволяет им побеждать на выборах и удерживать Газу на протяжении шестнадцати лет.Основной их спонсор — Катар. Спонсирует ХАМАС Турция тоже. Сейчас есть данные об их сближении с Ираном, хотя последний традиционно окормляет ливанскую «Хезболлу», которая поддерживает палестинское сопротивление.Палестинцам очень не повезло. Во-первых, их разрозненность, во-вторых, их немножко особое положение, особая ситуация, они находятся в под прессом Израиля, оккупировавшего их земли.Потому, как говорят наши дипломаты, задача номер один — это организовать палестино-палестинское сотрудничество, а потом уже разбираться в сложных взаимоотношениях Палестины и Израиля.Последние несколько лет ситуация очень сильно деградировала. Если в семидесятые-восьмидесятые-девяностые годы наши дипломаты занимались в основном тем, что они пытались усадить за один круглый стол израильтян и палестинцев и принудить их к какому-то цивилизованному диалогу, то сейчас ситуация дошла до такой степени, что наш МИД в основном занимается улаживанием палестино-палестинских конфликтов.Условно говоря, тот же какой-нибудь Абу Мазен, формальный и реальный глава Палестинской автономии, власть которого распространяется на Западный берег реки Иордан, невъездной в Газу. То есть ХАМАС не пускает лидера Палестинской автономии в Газу.— Почему?— ФАТХ предлагает ХАМАСу переговоры по сотрудничеству и по взаимодействию проводить в Рамалле, административной столице Палестинской автономии. Традиционно они в Рамалле проводят переговоры. ХАМАС не приезжает.Поведение ХАМАСа в данном случае провоцирующее и не способствующее урегулированию. С точки зрения светских отрядов палестинского сопротивления, ХАМАС — это узурпаторы.Другие отряды не признают победы ХАМАСа на выборах, они это по-разному обосновывают. Они считают, что выборы проводились под дулом автомата, были какие-то подтасовки, фальсификации. Они оспаривают хамасовский электоральный успех. Это во многом пропагандистская риторика, но она работает.В любом случае с точки зрения Демократического фронта освобождения Палестины ХАМАС — это узурпаторы, которые выступают против норм парламентаризма, общедемократических норм.Действительно, они вводят дискриминационные нормы в Газе: есть ограничения на участие в выборах женщин, например. Это явно недемократическая норма с точки зрения светской Палестины.В той же Палестинской автономии женщины участвуют в выборах наравне с мужчинами. ХАМАС устанавливает цензы, ограничения и т. д. Они не дают участвовать в выборах профсоюзным объединениям. В Газе сильные профсоюзы, поэтому ХАМАС запрещает формировать избирательные блоки на профсоюзной базе.Они выступают за исламистские нормы общественного устройства. До 2005 года, до своей победы на выборах, в предвыборных своих программах ХАМАС выступал за создание государства на исламских началах — с шариатом и всем прочим.Основная масса палестинцев это не поддержала — она выступает за светское демократическое государство. За ХАМАС проголосовали, но с условием, что государство останется светским.Придя к власти ХАМАС начинает пространство этого светского демократического государства всячески щемить и ограничивать.Буквально в 2017 году ХАМАС запретил в Газе празднование 8 Марта как Международного женского дня. Спрашивается, почему? Это международная дата, во всех странах так или иначе, за исключением ближневосточных сатрапий типа Саудовской Аравии, празднуют 8 Марта. По всему миру празднуют. Спрашивается, чем мешало ХАМАСу 8 Марта?Естественно, начались женские демонстрации против этого: вышли женщины на улицы, но ХАМАС их силой оружия разогнал.— То есть ХАМАС — это по своим методам и программным целям авторитарное, а не демократическое движение?— Да. Не демократическое. Оно во многом социальное. За него проголосовали потому, что оно обещало улучшить условия жизни, ввести распределительные начала: раздавать продукты, снизить цены на коммунальные услуги, и во многом это было сделано.Экономически Газа вообще живет в условиях ужаса блокады, поэтому там с экономической точки зрения очень несладкая жизнь. Там большое социальное расслоение, и ХАМАС шел с лозунгами его уменьшить.В итоге он его не уменьшил. Да, продукты раздают, цены на коммуналку понизили, но в целом люди видят контраст, как живут лидеры ХАМАСа на своих богатейших виллах за заборами с колючей проволокой — и как живут они. Живут они плохо.— В чем там трудности экономического характера?— Газа находится на берегу Средиземного моря. Огромная часть жителей Газы занималась рыболовством и всем, что связано с экономикой моря. Израиль наложил запрет на рыболовство и торговлю рыбой. Это предмет борьбы.Жители Газы воюют теперь на два фронта: с одной стороны, они с израильтянами сражаются и пытаются отвоевать себе хоть какое-то жизненное пространство, с другой — ХАМАС, придя к власти, закручивает гайки и сужает пространство действий для жителей.Поэтому популярность ХАМАСа резко упала за эти шестнадцать лет. Если сейчас проводить выборы, то я не уверена, что ХАМАС получит столько голосов, сколько у него было до этого. Но тем не менее в Газе действует фактор сплочения перед лицом общего врага.— Но если он пришел к власти на выборах, то выборы же могут у него власть и забрать. Нет?— Поскольку ХАМАС пришел к власти на выборах — он, естественно, пытается свои позиции закрепить. В отличие от светских фронтов — ФАТХ, Демократического фронта, Народного фронта, которые всегда выступали против раскола «Организации освобождения Палестины» — ХАМАС занимает подчеркнуто раскольническую позицию. ХАМАС и «Исламский джихад».Все интеграционные инициативы Организации освобождения Палестины ХАМАСом и «Исламским джихадом» торпедируется. Это дает повод остальным отрядам сопротивления палестинцев упрекать эти организации во внешней подконтрольности.Все обвиняют ХАМАС по-разному: вы американские агенты, британские агенты и так далее, вы выступаете против единства палестинцев и подрываете это единство в условиях израильской оккупации и блокады.Поэтому в Палестинской автономии к ХАМАСу относятся неприязненно и настороженно. Его считают фактором, который мешает объединению отрядов палестинского движения.Приведу пример. Палестинцы в 2017 году в Москве жаловались Сергею Лаврову на то, что одиннадцать отрядов палестинского движения готовы организовать демократические выборы в парламент Газы, но ХАМАС вразрез с общей позицией объявил о создании комитета из пяти организаций, которые будут управлять Газой.После было совещание в Бейруте, а ХАМАС провел сепаратно совещание в Турции, заручившись поддержкой Эрдогана.То есть разные контрагенты, разные друзья за рубежом, разная у них у всех геополитическая ориентация.ХАМАС постепенно начинает посягать на позиции ФАТХ. На этой почве у них происходят разногласия и идет вражда. В такой ситуации говорить о единстве палестинского сопротивления очень сложно, а израильтяне этим прекрасненько пользуются.Им это выгодно, они разжигают внутрипалестинские конфликты. Ситуацию нормальной назвать нельзя.— В чем в таком случае заинтересованность Катара и Турции в ХАМАС, если они его финансируют? Почему именно Катар и Турция, а не Саудовская Аравия? С чем это связано?— Турция, с одной стороны, поддерживает палестинское движение сопротивления. С другой стороны, понятно, что в Турции у власти находится Партия справедливости и развития Эрдогана. Она исламистского свойства. Естественно, что она поддерживает своих братьев по вере.Понятно, что ХАМАС и «Исламский джихад» для Эрдогана гораздо более близки, чем светские социалистические и коммунистические движения, да и просто центристские движения светского характера.Катар — маленькая, но очень богатая страна. Это финансовый ближневосточный центр. Он финансирует много чего, поддерживает разные государства и в рамках этих государств разные организации.Не секрет, что Катар в значительной степени финансировал сирийское антиасадовское сопротивление. То есть многие джихадистские организации получали финансовую подпитку в том же самом Катаре.Это отчасти связано с особенностями ислама, и в любом случае эта расстановка сил сложилась достаточно давно. Появляются прямые и косвенные сведения о переориентации ХАМАСа на тот же Иран, но пока что это все на уровне слухов. На практике не подтверждено.— Многие обратили внимание на то, что ХАМАС ведет войну XXI века: например, с беспилотников сбрасывают бомбы на танки «Меркава», которые в результате хорошо горят; предпринимают дерзкие вылазки на парапланах. ХАМАС смог скрытно подготовиться к операции и сделать пять тысяч ракет, а «Моссад» и «Шабак» ни сном, ни духом. У хамасовцев даже есть современная компьютерная система управлением боем.Представить себе, что они сами это все сделали, невозможно. Им кто-то в этом деле помогал? Иран, Турция?— И Иран, и Турция, и Катар — да кто угодно. Беспилотники явно у Ирана были закуплены.На самом деле да, война XXI века — она такая. Израиль не дал сразу отпор, потому что Израиль во многом ведет войну XX века.У Газы какая ситуация? У них нет тяжелой техники, потому что в условиях плотной городской застройки она абсолютно бесполезна. Поэтому да, коптеры, да, беспилотники, совершенно другая военная стратегия.Израиль оказался как бы не готов к внезапному прорыву ХАМАСа. Хваленый «Железный купол», выяснилось, уязвим. Все раньше говорили, что он неуязвим, и многие страны пытались этот «Купол» скопировать по израильскому образцу, а выяснилось, что он пробиваем.Был раньше такой стереотип, что израильская армия самая передовая, самая продвинутая, оснащена самым современным оружием, которое Израиль его сам производит.А выяснилось, что одно дело — на танках по пустыне Негев гонять, а другое дело — бороться с партизанами в условиях городской застройки. Поэтому совсем иная картина получается. И понятно, что ХАМАС тоже на месте не сидел, он закупал современные виды вооружения.Сейчас говорят о том, что хамасовцы нейтрализовали израильские спутниковые системы связи, почему сигнализация и не сработала и Израиль проспал прорыв.Как они смогли это сделать дистанционно? Как-то смогли.Сейчас идут большие разборки в израильском руководстве — ищут предателей и кротов. Пока что их не нашли. Скорее всего, хамасовцы обошлись без кротов, сами как-то отключили.— Некоторые страны считают, что ХАМАС — террористическая организация. С другой стороны, ХАМАС постоянно приезжает в Москву, встречается с представителями официальной власти России. Как здесь быть?— В каждой стране свои подходы к определению террористических организаций и террористических государств. ХАМАС в ряде стран признается террористической организацией, в ряде стран не признается. В Штатах и Израиле — понятное дело. В таких странах, как Канада и Япония признают террористической организацией.Отдельно свою позицию высказал Евросоюз, тоже признал террористами. «Организация американских государств» также. Те межгосударственные структуры, которые находятся под американским доминированием, все ХАМАС признают террористами.В том же Египте ХАМАС запрещен, несмотря на то, что и граница рядом, и взаимодействие есть, Египет очень часто выполняет посредническую функцию. Тем не менее формально он запрещен. В Иордании он тоже запрещен.В некоторых странах только военное крыло ХАМАСа признают террористами. Британцы признают администрацию ХАМАСа в Газе, имеют с ними взаимоотношения, так как это партия, которая пришла к власти парламентским путем на определенной территории. У них есть взаимоотношения.Но вот боевое крыло ХАМАСа — «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» — британцы признают террористической организацией.Ни Россия, ни Китай, ни Турция, ни Катар ни исламские организации типа «Организации исламского сотрудничества» ХАМАС террористами не признают.Некоторые страны Евросоюза несмотря на то, что Евросоюз в целом признают ХАМАС террористами, например, Норвегия, их не признает террористами.Россия не считает ни ХАМАС, ни «Хезболлу» террористами. Радикальные террористические методы Россия не поддерживает, и всегда Лавров им это высказывает. Всегда Россия выступает за более цивилизованные методы сопротивления.Роль России в последние годы — это организация не столько израильско-палестинского диалога, сколько именно палестино-палестинского диалога. И в этом плане наши дипломаты правы.Они говорят, пока вы не научитесь разговаривать друг с другом ничего не получится и с точки зрения урегулирование израильско-палестинского конфликта.Поэтому, наши взаимодействуют, и ХАМАС сюда приезжает достаточно регулярно, и его лидер Исмаил Хания приезжает лично сам, и заместители его приезжают. Есть развернутая система контактов и взаимоотношений.В то же время в Москве очень рады видеть представителей и ФАТХ, и «Фронтов» — Народного и Демократического. Они тоже приезжают, не так регулярно как ХАМАС, но тем не менее они у нас тоже частые гости. Сейчас появилась информация, что лидер ООП Аб Мазен скоро будет в Москве.— Насколько сейчас велика роль России в урегулировании?— К сожалению, России в последнее время не удается удерживать роль эксклюзивного посредника, которая была в советское время. Тогда были два основные коспонсора мирного процесса — это США и СССР.Сейчас, в силу нашей политики девяностых годов, Россия эти позиции утратила и пока что восстановить ей это не очень удается.Типичный же пример — это позиция ХАМАС. Одно дело — приезжать в Москву, вести разговоры, пить чай с Лавровым, другое дело — когда пахнет керосином, и действительно начинается что-то типа региональной локальной войны, тогда ХАМАС апеллирует исключительно к американскому посредничеству.Просто и цинично они говорят: американцы реально рулят ситуацией, Израиль — это форпост США на Ближнем Востоке, поэтому мы будем разговаривать с США при посредничестве Соединенных Штатов. С Израилем нам говорить не о чем, это псы, марионетки, мы будем говорить с кукловодами.Если в случае с Израилем это абсолютно оправдано, то в случае с Палестиной не оправдано совсем. Здесь дело не только в том, что они не очень хотят приглашать Россию, но есть же масса стран, которые могли бы выступать в качестве сильных посредников: это и Египет, и Турция, и Катар.Одно дело — получать деньги из Катара, другое дело — признавать его в качестве дипломатического собеседника. Как дипломатический посредник Катар не удался, потому что у него нет политического веса, он скорее кошелек. А, например, Турцию позвать было бы неплохо. Египет позвать было бы совсем неплохо.— Сейчас ХАМАС провели операцию против Израиля, а как к ней отнеслись оппоненты ХАМАСа внутри палестинского движения?— В Палестинской автономии тишина. Коммунисты, партия «Хадаш», парламентская партия, парламентская коалиция «Хадаш», в которой основное ядро составляет Коммунистическая партия, сделали заявление — Израиль они осудили.Но и ХАМАС не поддержали, они призвали воздержаться от террористических проявлений, призвали к единству палестинского сопротивления, к налаживанию цивилизованного диалога, ну и, конечно, обозначили основным условием урегулирования — демонтаж сионистского государства и полное освобождение им оккупированных территорий.Пока что Газа выглядит достаточно изолированно и остальная часть Палестины не поддержала ее действием. Она ее поддержала словом, идут активные демонстрации в поддержку в разных городах с флагами и транспарантами.Это мало отличается от поддержки операции ХАМАСа со стороны арабской диаспоры в той же Европы. Во многих европейских городах вышли достаточно многочисленные демонстрации, не только палестинцев, но и просто мусульманского населения. Турки в Берлине вышли их поддержать.Моральная и политическая поддержка есть, но этого недостаточно для организации какого-то силового сопротивления Израилю. Здесь силы неравны.

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

дарья митина, сектор газа, хамас, хезболла, израиль, палестина, интервью