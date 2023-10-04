Ищенко: можно ли победить без численного превосходства и что будет после Путина - 04.10.2023 Украина.ру
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Ищенко: можно ли победить без численного превосходства и что будет после Путина
Ищенко: можно ли победить без численного превосходства и что будет после Путина - 04.10.2023 Украина.ру
Ищенко: можно ли победить без численного превосходства и что будет после Путина
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2023-10-04T13:54
2023-10-04T13:54
видео
россия
ростислав ищенко
украина
ссср
сво
спецоперация
сталин
сша
ес
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01:05 - Какой фактор повлиял на население Украины при изменении решения между референдумами 1991 года? 05:45 – Почему невыгодно создать несколько государств на территории Украины под протекторатом РФ? 11:05 – Был ли СССР готов к войне и мог ли Сталин пойти на опережение? 21:05 – Применима ли на практике теория "Циклов Кондратьева"? 24:05 – О принципе невмешательства во внутренние дела государств; 29:20 – Скандал вокруг семьи Кадырова; 35:05 – О политике России в отношении Казахстана; 42:00 – О консервативном развороте Запада; 50:10 - Стоит ли опасаться, что с окончанием эпохи Путина закончится и эпоха возрождения России? 56:15– На что направлен указ об упрощении въезда граждан Украины на территорию РФ?1:00:00 - Почему большинство из пришедших к власти большевиков было репрессировано или расстреляно в межпартийной борьбе?
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видео, россия, ростислав ищенко, украина, ссср, сво, спецоперация, сталин, сша, ес, экономика, история, казахстан, владимир путин, видео
Видео, Россия, Ростислав Ищенко, Украина, СССР, СВО, Спецоперация, Сталин, США, ЕС, экономика, История, Казахстан, Владимир Путин

Ищенко: можно ли победить без численного превосходства и что будет после Путина

13:54 04.10.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
01:05 - Какой фактор повлиял на население Украины при изменении решения между референдумами 1991 года?
05:45 – Почему невыгодно создать несколько государств на территории Украины под протекторатом РФ?
11:05 – Был ли СССР готов к войне и мог ли Сталин пойти на опережение?
21:05 – Применима ли на практике теория "Циклов Кондратьева"?
24:05 – О принципе невмешательства во внутренние дела государств;
29:20 – Скандал вокруг семьи Кадырова;
35:05 – О политике России в отношении Казахстана;
42:00 – О консервативном развороте Запада;
50:10 - Стоит ли опасаться, что с окончанием эпохи Путина закончится и эпоха возрождения России?
56:15– На что направлен указ об упрощении въезда граждан Украины на территорию РФ?
1:00:00 - Почему большинство из пришедших к власти большевиков было репрессировано или расстреляно в межпартийной борьбе?
 
ВидеоРоссияРостислав ИщенкоУкраинаСССРСВОСпецоперацияСталинСШАЕСэкономикаИсторияКазахстанВладимир Путин
 
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