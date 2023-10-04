https://ukraina.ru/20231004/1049900282.html

Ищенко: можно ли победить без численного превосходства и что будет после Путина

Ищенко: можно ли победить без численного превосходства и что будет после Путина - 04.10.2023 Украина.ру

Ищенко: можно ли победить без численного превосходства и что будет после Путина

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2023-10-04T13:54

2023-10-04T13:54

2023-10-04T13:54

видео

россия

ростислав ищенко

украина

ссср

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сша

ес

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01:05 - Какой фактор повлиял на население Украины при изменении решения между референдумами 1991 года? 05:45 – Почему невыгодно создать несколько государств на территории Украины под протекторатом РФ? 11:05 – Был ли СССР готов к войне и мог ли Сталин пойти на опережение? 21:05 – Применима ли на практике теория "Циклов Кондратьева"? 24:05 – О принципе невмешательства во внутренние дела государств; 29:20 – Скандал вокруг семьи Кадырова; 35:05 – О политике России в отношении Казахстана; 42:00 – О консервативном развороте Запада; 50:10 - Стоит ли опасаться, что с окончанием эпохи Путина закончится и эпоха возрождения России? 56:15– На что направлен указ об упрощении въезда граждан Украины на территорию РФ?1:00:00 - Почему большинство из пришедших к власти большевиков было репрессировано или расстреляно в межпартийной борьбе?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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