Ищенко: можно ли победить без численного превосходства и что будет после Путина
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
01:05 - Какой фактор повлиял на население Украины при изменении решения между референдумами 1991 года?
05:45 – Почему невыгодно создать несколько государств на территории Украины под протекторатом РФ?
11:05 – Был ли СССР готов к войне и мог ли Сталин пойти на опережение?
21:05 – Применима ли на практике теория "Циклов Кондратьева"?
24:05 – О принципе невмешательства во внутренние дела государств;
29:20 – Скандал вокруг семьи Кадырова;
35:05 – О политике России в отношении Казахстана;
42:00 – О консервативном развороте Запада;
50:10 - Стоит ли опасаться, что с окончанием эпохи Путина закончится и эпоха возрождения России?
56:15– На что направлен указ об упрощении въезда граждан Украины на территорию РФ?
1:00:00 - Почему большинство из пришедших к власти большевиков было репрессировано или расстреляно в межпартийной борьбе?
05:45 – Почему невыгодно создать несколько государств на территории Украины под протекторатом РФ?
11:05 – Был ли СССР готов к войне и мог ли Сталин пойти на опережение?
21:05 – Применима ли на практике теория "Циклов Кондратьева"?
24:05 – О принципе невмешательства во внутренние дела государств;
29:20 – Скандал вокруг семьи Кадырова;
35:05 – О политике России в отношении Казахстана;
42:00 – О консервативном развороте Запада;
50:10 - Стоит ли опасаться, что с окончанием эпохи Путина закончится и эпоха возрождения России?
56:15– На что направлен указ об упрощении въезда граждан Украины на территорию РФ?
1:00:00 - Почему большинство из пришедших к власти большевиков было репрессировано или расстреляно в межпартийной борьбе?