"Мог ляпнуть лишнее": политолог о том, почему Германия скрыла информацию о подрыве "Северных потоков" - 30.09.2023 Украина.ру
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"Мог ляпнуть лишнее": политолог о том, почему Германия скрыла информацию о подрыве "Северных потоков"
"Мог ляпнуть лишнее": политолог о том, почему Германия скрыла информацию о подрыве "Северных потоков" - 30.09.2023 Украина.ру
"Мог ляпнуть лишнее": политолог о том, почему Германия скрыла информацию о подрыве "Северных потоков"
Перед диверсией на "Северных потоках" американцы могли заручиться поддержкой Германии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-09-30T11:04
2023-09-30T11:04
новости
германия
северный поток
сша
подрыв
олаф шольц
диверсия
газопровод
россия
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Нельзя исключать того, что канцлер Германии Олаф Шольц был осведомлён о планах США совершить диверсию на газопроводе. Таким образом он поставил на первое место интересы Вашингтона, а не интересы своей страны, рассказал политолог.Шольц является полностью проамериканским проатлантическим политиком и хранит верность вассалам. Для него режим евроатлантических отношений важнее экономической целесообразности и других аспектов германо-российских отношений, добавил Камкин.Поэтому в целом источникам этой информации можно доверять, потому что американцы для проведения такой наглой диверсии могли заручиться поддержкой немецкого политического класса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230927/1049735888.html
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новости, германия, северный поток, сша, подрыв, олаф шольц, диверсия, газопровод, россия
Новости, Германия, Северный поток, США, подрыв, Олаф Шольц, диверсия, газопровод, Россия

"Мог ляпнуть лишнее": политолог о том, почему Германия скрыла информацию о подрыве "Северных потоков"

11:04 30.09.2023
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
© Командование обороны Дании
Перейти в фотобанк
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Перед диверсией на "Северных потоках" американцы могли заручиться поддержкой Германии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Нельзя исключать того, что канцлер Германии Олаф Шольц был осведомлён о планах США совершить диверсию на газопроводе. Таким образом он поставил на первое место интересы Вашингтона, а не интересы своей страны, рассказал политолог.
Шольц является полностью проамериканским проатлантическим политиком и хранит верность вассалам. Для него режим евроатлантических отношений важнее экономической целесообразности и других аспектов германо-российских отношений, добавил Камкин.
"И в этом и есть политический консенсус правящей коалиции в Германии. В противном случае можно было предположить какие-то резкие заявления, которые вышли бы за пределы этого плана, то есть он мог ляпнуть что-нибудь лишнее", - подчеркнул политолог.
Поэтому в целом источникам этой информации можно доверять, потому что американцы для проведения такой наглой диверсии могли заручиться поддержкой немецкого политического класса, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
27 сентября, 16:28
Год после теракта на "Северных потоках": почему Запад боится признать очевидноеГодовщина подрыва морских трубопроводов "Северных потоков" на Западе прошла почти незамеченной. И это выглядит странно, учитывая огромный экономический и политический ущерб от теракта. Однако всему есть объяснение
 
НовостиГерманияСеверный потокСШАподрывОлаф ШольцдиверсиягазопроводРоссия
 
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