"Мог ляпнуть лишнее": политолог о том, почему Германия скрыла информацию о подрыве "Северных потоков"
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
© Командование обороны Дании
Перед диверсией на "Северных потоках" американцы могли заручиться поддержкой Германии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Нельзя исключать того, что канцлер Германии Олаф Шольц был осведомлён о планах США совершить диверсию на газопроводе. Таким образом он поставил на первое место интересы Вашингтона, а не интересы своей страны, рассказал политолог.
Шольц является полностью проамериканским проатлантическим политиком и хранит верность вассалам. Для него режим евроатлантических отношений важнее экономической целесообразности и других аспектов германо-российских отношений, добавил Камкин.
"И в этом и есть политический консенсус правящей коалиции в Германии. В противном случае можно было предположить какие-то резкие заявления, которые вышли бы за пределы этого плана, то есть он мог ляпнуть что-нибудь лишнее", - подчеркнул политолог.
Поэтому в целом источникам этой информации можно доверять, потому что американцы для проведения такой наглой диверсии могли заручиться поддержкой немецкого политического класса, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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