https://ukraina.ru/20230930/1049776835.html

"Мог ляпнуть лишнее": политолог о том, почему Германия скрыла информацию о подрыве "Северных потоков"

"Мог ляпнуть лишнее": политолог о том, почему Германия скрыла информацию о подрыве "Северных потоков" - 30.09.2023 Украина.ру

"Мог ляпнуть лишнее": политолог о том, почему Германия скрыла информацию о подрыве "Северных потоков"

Перед диверсией на "Северных потоках" американцы могли заручиться поддержкой Германии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-09-30T11:04

2023-09-30T11:04

2023-09-30T11:04

новости

германия

северный поток

сша

подрыв

олаф шольц

диверсия

газопровод

россия

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Нельзя исключать того, что канцлер Германии Олаф Шольц был осведомлён о планах США совершить диверсию на газопроводе. Таким образом он поставил на первое место интересы Вашингтона, а не интересы своей страны, рассказал политолог.Шольц является полностью проамериканским проатлантическим политиком и хранит верность вассалам. Для него режим евроатлантических отношений важнее экономической целесообразности и других аспектов германо-российских отношений, добавил Камкин.Поэтому в целом источникам этой информации можно доверять, потому что американцы для проведения такой наглой диверсии могли заручиться поддержкой немецкого политического класса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230927/1049735888.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, северный поток, сша, подрыв, олаф шольц, диверсия, газопровод, россия