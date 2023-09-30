"Страшный сон" : Эксперт объяснил, чего боится Польша и зачем ей нужна Украина без украинцев - 30.09.2023 Украина.ру
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"Страшный сон" : Эксперт объяснил, чего боится Польша и зачем ей нужна Украина без украинцев
"Страшный сон" : Эксперт объяснил, чего боится Польша и зачем ей нужна Украина без украинцев - 30.09.2023 Украина.ру
"Страшный сон" : Эксперт объяснил, чего боится Польша и зачем ей нужна Украина без украинцев
В "мутном болоте" предвыборной гонки Варшава хочет выиграть максимум политических очков, укрепить обороноспособность и политическую значимость страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-09-30T04:15
2023-09-30T04:15
новости
украина
польша
выборы
политика
вооружение
германия
россия
украинцы
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Недавняя статься польского журналиста о том, что якобы Франция будет принуждать Украину к миру, а остальные будут стремительно возвращаться к сотрудничеству с Россией, свидетельствует о фрустрациях польского истеблишмента. Страшный сон Варшавы - это пятый раздел Речи Посполитой между Россией и Германией, рассказал эксперт.Заявление польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что Германия с помощью России желает обеспечить себе роль гегемона в Европе ориентировано на внутреннюю аудиторию. В Польше скоро выборы и нужно консолидировать электорат, добавил Камкин.Всесторонняя поддержка Украины, которую декларировала Варшава, заключалась в поставках устаревшего вооружения. Но негативное отношение к украинцам как к народу и к Украине как к геополитическому образованию в Варшаве никуда не ушло. То есть Польше нужна Украина, но не нужны украинцы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049773198.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, выборы, политика, вооружение, германия, россия, украинцы
Новости, Украина, Польша, выборы, политика, вооружение, Германия, Россия, украинцы

"Страшный сон" : Эксперт объяснил, чего боится Польша и зачем ей нужна Украина без украинцев

04:15 30.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В "мутном болоте" предвыборной гонки Варшава хочет выиграть максимум политических очков, укрепить обороноспособность и политическую значимость страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Недавняя статься польского журналиста о том, что якобы Франция будет принуждать Украину к миру, а остальные будут стремительно возвращаться к сотрудничеству с Россией, свидетельствует о фрустрациях польского истеблишмента. Страшный сон Варшавы - это пятый раздел Речи Посполитой между Россией и Германией, рассказал эксперт.
Заявление польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что Германия с помощью России желает обеспечить себе роль гегемона в Европе ориентировано на внутреннюю аудиторию. В Польше скоро выборы и нужно консолидировать электорат, добавил Камкин.

"Мы видим, что Польша в этом мутном болоте пытается обрести для себя максимум политических очков, укрепления обороноспособности и политической значимости", - подчеркнул политолог.

Всесторонняя поддержка Украины, которую декларировала Варшава, заключалась в поставках устаревшего вооружения. Но негативное отношение к украинцам как к народу и к Украине как к геополитическому образованию в Варшаве никуда не ушло. То есть Польше нужна Украина, но не нужны украинцы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 17:36
Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствияхЭксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру прокомментировал ход парламентской избирательной кампании в Польше, а также рассказал, почему отношения Польши и Украины трещат по швам
 
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