https://ukraina.ru/20230930/1049776331.html

"Страшный сон" : Эксперт объяснил, чего боится Польша и зачем ей нужна Украина без украинцев

"Страшный сон" : Эксперт объяснил, чего боится Польша и зачем ей нужна Украина без украинцев - 30.09.2023 Украина.ру

"Страшный сон" : Эксперт объяснил, чего боится Польша и зачем ей нужна Украина без украинцев

В "мутном болоте" предвыборной гонки Варшава хочет выиграть максимум политических очков, укрепить обороноспособность и политическую значимость страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-09-30T04:15

2023-09-30T04:15

2023-09-30T04:15

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Недавняя статься польского журналиста о том, что якобы Франция будет принуждать Украину к миру, а остальные будут стремительно возвращаться к сотрудничеству с Россией, свидетельствует о фрустрациях польского истеблишмента. Страшный сон Варшавы - это пятый раздел Речи Посполитой между Россией и Германией, рассказал эксперт.Заявление польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что Германия с помощью России желает обеспечить себе роль гегемона в Европе ориентировано на внутреннюю аудиторию. В Польше скоро выборы и нужно консолидировать электорат, добавил Камкин.Всесторонняя поддержка Украины, которую декларировала Варшава, заключалась в поставках устаревшего вооружения. Но негативное отношение к украинцам как к народу и к Украине как к геополитическому образованию в Варшаве никуда не ушло. То есть Польше нужна Украина, но не нужны украинцы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049773198.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, польша, выборы, политика, вооружение, германия, россия, украинцы