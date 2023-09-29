Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет - 29.09.2023 Украина.ру
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Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет
Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет - 29.09.2023 Украина.ру
Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет
Политолог Богдан Безпалько в эфире Украина.ру поделился своим мнением о заявлении Украины о необходимости ударов по Сирии и Ирану, перспективе замены Зеленского и ультиматуме от США, а также о продолжении скандала в канадском парламенте
2023-09-29T11:28
2023-09-29T11:28
видео
сирия
иран
ракеты
владимир зеленский
канада
джастин трюдо
сша
украина
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0:30 – Украина и международный терроризм; 3:45 – Реформы для Украины от США и вопрос выборов; 7:45 – Альтернатива Зеленскому; 9:03 – Скандал с эсэсовцем в канадском парламенте;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, сирия, иран, ракеты, владимир зеленский, канада, джастин трюдо, сша, украина, видео
Видео, Сирия, Иран, ракеты, Владимир Зеленский, Канада, Джастин Трюдо, США, Украина

Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет

11:28 29.09.2023
 
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Политолог Богдан Безпалько в эфире Украина.ру поделился своим мнением о заявлении Украины о необходимости ударов по Сирии и Ирану, перспективе замены Зеленского и ультиматуме от США, а также о продолжении скандала в канадском парламенте
0:30 – Украина и международный терроризм;
3:45 – Реформы для Украины от США и вопрос выборов;
7:45 – Альтернатива Зеленскому;
9:03 – Скандал с эсэсовцем в канадском парламенте;
 
ВидеоСирияИранракетыВладимир ЗеленскийКанадаДжастин ТрюдоСШАУкраина
 
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