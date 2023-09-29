https://ukraina.ru/20230929/1049783293.html
Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет
Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет - 29.09.2023 Украина.ру
Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет
Политолог Богдан Безпалько в эфире Украина.ру поделился своим мнением о заявлении Украины о необходимости ударов по Сирии и Ирану, перспективе замены Зеленского и ультиматуме от США, а также о продолжении скандала в канадском парламенте
2023-09-29T11:28
2023-09-29T11:28
2023-09-29T11:28
видео
сирия
иран
ракеты
владимир зеленский
канада
джастин трюдо
сша
украина
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0:30 – Украина и международный терроризм; 3:45 – Реформы для Украины от США и вопрос выборов; 7:45 – Альтернатива Зеленскому; 9:03 – Скандал с эсэсовцем в канадском парламенте;
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сирия, иран, ракеты, владимир зеленский, канада, джастин трюдо, сша, украина, видео
Видео, Сирия, Иран, ракеты, Владимир Зеленский, Канада, Джастин Трюдо, США, Украина
Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет
Политолог Богдан Безпалько в эфире Украина.ру поделился своим мнением о заявлении Украины о необходимости ударов по Сирии и Ирану, перспективе замены Зеленского и ультиматуме от США, а также о продолжении скандала в канадском парламенте
0:30 – Украина и международный терроризм;
3:45 – Реформы для Украины от США и вопрос выборов;
7:45 – Альтернатива Зеленскому;
9:03 – Скандал с эсэсовцем в канадском парламенте;