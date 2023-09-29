https://ukraina.ru/20230929/1049783293.html

Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет

Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет - 29.09.2023 Украина.ру

Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет

Политолог Богдан Безпалько в эфире Украина.ру поделился своим мнением о заявлении Украины о необходимости ударов по Сирии и Ирану, перспективе замены Зеленского и ультиматуме от США, а также о продолжении скандала в канадском парламенте

2023-09-29T11:28

2023-09-29T11:28

2023-09-29T11:28

видео

сирия

иран

ракеты

владимир зеленский

канада

джастин трюдо

сша

украина

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0:30 – Украина и международный терроризм; 3:45 – Реформы для Украины от США и вопрос выборов; 7:45 – Альтернатива Зеленскому; 9:03 – Скандал с эсэсовцем в канадском парламенте;

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сирия, иран, ракеты, владимир зеленский, канада, джастин трюдо, сша, украина, видео