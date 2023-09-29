Военный эксперт раскрыл, как армия РФ стачивает ВСУ и сколько еще миллионов поставит под ружье Киев - 29.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как армия РФ стачивает ВСУ и сколько еще миллионов поставит под ружье Киев
Военный эксперт раскрыл, как армия РФ стачивает ВСУ и сколько еще миллионов поставит под ружье Киев - 29.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как армия РФ стачивает ВСУ и сколько еще миллионов поставит под ружье Киев
ВС РФ постоянно уничтожают живую силу противника на поле боя. Но Киев может поставить под ружье еще 3-4 миллиона человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
2023-09-29T04:15
2023-09-29T04:15
новости
всу
резервы
мобилизация
россия
украинская армия
сво
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Не стоит рассчитывать на то, что на Украине закончится мобилизационный ресурс. Для Запада это лишь инструмент для уничтожения военных и экономических ресурсов России, уточнил эксперт.Исходя из этого, украинские власти постепенно будут ставить под ружье новых людей. Сейчас противник готовит в тылу еще пять новых бригад, а также восполняет огромные потери, добавил он.Теоретически можно рассуждать о том, что Россия сможет истощить людские ресурсы противника, формируя резервы за счет дополнительного привлечения контрактников. Но Украина тоже формирует новые резервы и в Европе продолжают обучаться новые части ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049755105.html
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новости, всу, резервы, мобилизация, россия, украинская армия, сво
Новости, ВСУ, резервы, мобилизация, Россия, украинская армия, СВО

Военный эксперт раскрыл, как армия РФ стачивает ВСУ и сколько еще миллионов поставит под ружье Киев

04:15 29.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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ВС РФ постоянно уничтожают живую силу противника на поле боя. Но Киев может поставить под ружье еще 3-4 миллиона человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Не стоит рассчитывать на то, что на Украине закончится мобилизационный ресурс. Для Запада это лишь инструмент для уничтожения военных и экономических ресурсов России, уточнил эксперт.
Исходя из этого, украинские власти постепенно будут ставить под ружье новых людей. Сейчас противник готовит в тылу еще пять новых бригад, а также восполняет огромные потери, добавил он.

"Бесконечно сидеть в обороне мы не станем. Да, мы стачиваем ресурсы противника. Но Киев еще может поставить под ружье 3-4 миллиона человек, если он действительно решит воевать до последнего украинца", - подчеркнул Фёдоров.

Теоретически можно рассуждать о том, что Россия сможет истощить людские ресурсы противника, формируя резервы за счет дополнительного привлечения контрактников. Но Украина тоже формирует новые резервы и в Европе продолжают обучаться новые части ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 11:09
О том, как "сливают" Украину и ошибках Зеленского, которые повторяют в Армении - МухинПолитолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и фигуру Никола Пашиняна, а также речь зампредседателя КНР Хань Чжэн на дебатах Генассамблеи ООН
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Военный эксперт раскрыл, удастся ли России прорвать линию обороны и устроить ВСУ "блицкриг 1940 года"
04:15Военный эксперт раскрыл, как армия РФ стачивает ВСУ и сколько еще миллионов поставит под ружье Киев
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