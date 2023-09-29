Военный эксперт раскрыл, как армия РФ стачивает ВСУ и сколько еще миллионов поставит под ружье Киев
ВС РФ постоянно уничтожают живую силу противника на поле боя. Но Киев может поставить под ружье еще 3-4 миллиона человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Не стоит рассчитывать на то, что на Украине закончится мобилизационный ресурс. Для Запада это лишь инструмент для уничтожения военных и экономических ресурсов России, уточнил эксперт.
Исходя из этого, украинские власти постепенно будут ставить под ружье новых людей. Сейчас противник готовит в тылу еще пять новых бригад, а также восполняет огромные потери, добавил он.
"Бесконечно сидеть в обороне мы не станем. Да, мы стачиваем ресурсы противника. Но Киев еще может поставить под ружье 3-4 миллиона человек, если он действительно решит воевать до последнего украинца", - подчеркнул Фёдоров.
Теоретически можно рассуждать о том, что Россия сможет истощить людские ресурсы противника, формируя резервы за счет дополнительного привлечения контрактников. Но Украина тоже формирует новые резервы и в Европе продолжают обучаться новые части ВСУ, заключил собеседник издания.
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