https://ukraina.ru/20230929/1049755331.html

Военный эксперт раскрыл, как армия РФ стачивает ВСУ и сколько еще миллионов поставит под ружье Киев

Военный эксперт раскрыл, как армия РФ стачивает ВСУ и сколько еще миллионов поставит под ружье Киев - 29.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как армия РФ стачивает ВСУ и сколько еще миллионов поставит под ружье Киев

ВС РФ постоянно уничтожают живую силу противника на поле боя. Но Киев может поставить под ружье еще 3-4 миллиона человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров

2023-09-29T04:15

2023-09-29T04:15

2023-09-29T04:15

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резервы

мобилизация

россия

украинская армия

сво

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Не стоит рассчитывать на то, что на Украине закончится мобилизационный ресурс. Для Запада это лишь инструмент для уничтожения военных и экономических ресурсов России, уточнил эксперт.Исходя из этого, украинские власти постепенно будут ставить под ружье новых людей. Сейчас противник готовит в тылу еще пять новых бригад, а также восполняет огромные потери, добавил он.Теоретически можно рассуждать о том, что Россия сможет истощить людские ресурсы противника, формируя резервы за счет дополнительного привлечения контрактников. Но Украина тоже формирует новые резервы и в Европе продолжают обучаться новые части ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049755105.html

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новости, всу, резервы, мобилизация, россия, украинская армия, сво