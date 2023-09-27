https://ukraina.ru/20230927/1049696149.html
"Не в одном эшелоне": военный эксперт объяснил, как западные истребители попадают на Украину
"Не в одном эшелоне": военный эксперт объяснил, как западные истребители попадают на Украину - 27.09.2023 Украина.ру
"Не в одном эшелоне": военный эксперт объяснил, как западные истребители попадают на Украину
Разведывательные структуры ВС РФ отслеживают маршруты, по которым на Украине поставляют западную авиацию, но ее более эффективно уничтожать на аэродромах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-09-27T07:20
2023-09-27T07:20
2023-09-27T07:20
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Отслеживать маршруты поставок западных истребителей на Украину можно только в том случае, если бы там была развита российская сеть ДРГ, которые могли бы перекрывать или взрывать эти маршруты, рассказал Самойлов.Такого количества и качества ДРГ у России пока нет. При этом они предназначены для решения более серьезных и стратегических задач, добавил эксперт.В отличие от танков, самолеты нельзя доставить по земле. Поэтому они просто будут скакать по аэродромам временного базирования. ВКС РФ будут пытаться отследить их в небе Украины и сразу сбивать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230925/1049686589.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, истребители, аэродромы, дрг, вкс, вс рф, самолеты, базы
Новости, истребители, аэродромы, ДРГ, ВКС, ВС РФ, самолеты, базы
"Не в одном эшелоне": военный эксперт объяснил, как западные истребители попадают на Украину
Разведывательные структуры ВС РФ отслеживают маршруты, по которым на Украине поставляют западную авиацию, но ее более эффективно уничтожать на аэродромах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Отслеживать маршруты поставок западных истребителей на Украину можно только в том случае, если бы там была развита российская сеть ДРГ, которые могли бы перекрывать или взрывать эти маршруты, рассказал Самойлов.
Такого количества и качества ДРГ у России пока нет. При этом они предназначены для решения более серьезных и стратегических задач, добавил эксперт.
"Техника на Украину завозится не массовым потоком. Не в одном эшелоне и не одним конвоем их везут. Их везут различными путями. Это как небольшие ручейки, которые сливаются в местах сбора. Эти объекты было бы интересно уничтожить", - подчеркнул Самойлов.
В отличие от танков, самолеты нельзя доставить по земле. Поэтому они просто будут скакать по аэродромам временного базирования. ВКС РФ будут пытаться отследить их в небе Украины и сразу сбивать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь