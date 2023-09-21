Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus - 21.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus
Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus - 21.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus
ВСУ не могут или не хотят бить по объектам, которые имеют критическое значение для боеспособности ВС РФ. Это все видели на примере Крыма, когда Киев ударил ракетами Storm Shadow по заводу в Севастополе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-09-21T06:00
2023-09-21T06:00
новости
"taurus"
ракеты
поставки
вооружение
storm shadow
сво
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Можно предположить, что у Киева осталось еще много ракет Storm Shadow. Потому что у Франции и Великобритании их уже мало. К тому же, одна такая ракета стоит миллионы долларов. Поэтому Киев пытается тратить их на очень простые цели, рассказал Моро.Ракеты Storm Shadow и SCALP – это дозвуковые системы. И Россия сразу же поняла, как против них действовать. Поэтому они причинили меньший ущерб, чем американская РСЗО HIMARS, когда ВСУ только начали её применять, добавил эксперт.Российская ПВО получила боевой опыт и научилась быстро адаптироваться к оружию противника. Конечно, Taurus может продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям он не приведет. Такого "чудо-оружия" просто не существует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html
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новости, "taurus", ракеты, поставки, вооружение, storm shadow , сво
Новости, "Taurus", ракеты, поставки, вооружение, Storm Shadow , СВО

Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus

06:00 21.09.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP
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ВСУ не могут или не хотят бить по объектам, которые имеют критическое значение для боеспособности ВС РФ. Это все видели на примере Крыма, когда Киев ударил ракетами Storm Shadow по заводу в Севастополе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Можно предположить, что у Киева осталось еще много ракет Storm Shadow. Потому что у Франции и Великобритании их уже мало. К тому же, одна такая ракета стоит миллионы долларов. Поэтому Киев пытается тратить их на очень простые цели, рассказал Моро.
Ракеты Storm Shadow и SCALP – это дозвуковые системы. И Россия сразу же поняла, как против них действовать. Поэтому они причинили меньший ущерб, чем американская РСЗО HIMARS, когда ВСУ только начали её применять, добавил эксперт.
"На войне все должно быть в комплексе. Если Украина не интегрирует "чудо-оружие", которое она получает раз в три месяца, в единую систему, то ничего не будет. А вот жертв для Украины будет еще больше", - подчеркнул Моро.
Российская ПВО получила боевой опыт и научилась быстро адаптироваться к оружию противника. Конечно, Taurus может продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям он не приведет. Такого "чудо-оружия" просто не существует, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Суздальцев интервью
15 августа, 09:19
Андрей Суздальцев: Немцы поставят ВСУ ракеты Taurus, чтобы заставить Россию платить огромные репарации
 
Новости"Taurus"ракетыпоставкивооружениеStorm ShadowСВО
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus
05:45Эксперт рассказал, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow
05:30Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ
05:30Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не разносят "в пух и прах" заводы и мосты через Днепр
05:24"Закрыть на ремонт взлётную полосу в Жешуве". Польские политики о действиях и заявлениях киевских властей
05:15Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск
05:00"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат
05:00Военный эксперт рассказал, как эшелоны российского ПВО готовятся уничтожать армию дронов ВСУ
04:45Полковник Киселёв рассказал, как Запад гонит ВСУ в зимний "контрнаступ", несмотря на холод и распутицу
04:37Грузия – следующая? Что будет с Закавказьем после падения Карабаха
04:30"Под конвоем на убой": военный эксперт раскрыл, как Украина "с колёс" отправляет солдат на фронт
04:19Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птиц
04:15Полковник Киселёв о том, когда Россия возьмёт под контроль Украину и нанесёт удар по глобалистам
04:14Владимир Евсеев: Если Россия под Купянском до ноября не загонит ВСУ в угол, СВО продлится еще пару лет
04:08Алексей Леонков: Битва за воздух над Украиной будет проиграна НАТО, но Запад сыграет ва-банк на Кавказе
04:00"Дайте TAURUS побыстрее": полковник Киселёв о том, до каких пор Запад будет пичкать оружием Украину
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