https://ukraina.ru/20230921/1049576716.html
Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus
Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus - 21.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus
ВСУ не могут или не хотят бить по объектам, которые имеют критическое значение для боеспособности ВС РФ. Это все видели на примере Крыма, когда Киев ударил ракетами Storm Shadow по заводу в Севастополе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-09-21T06:00
2023-09-21T06:00
2023-09-21T06:00
новости
"taurus"
ракеты
поставки
вооружение
storm shadow
сво
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Можно предположить, что у Киева осталось еще много ракет Storm Shadow. Потому что у Франции и Великобритании их уже мало. К тому же, одна такая ракета стоит миллионы долларов. Поэтому Киев пытается тратить их на очень простые цели, рассказал Моро.Ракеты Storm Shadow и SCALP – это дозвуковые системы. И Россия сразу же поняла, как против них действовать. Поэтому они причинили меньший ущерб, чем американская РСЗО HIMARS, когда ВСУ только начали её применять, добавил эксперт.Российская ПВО получила боевой опыт и научилась быстро адаптироваться к оружию противника. Конечно, Taurus может продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям он не приведет. Такого "чудо-оружия" просто не существует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "taurus", ракеты, поставки, вооружение, storm shadow , сво
Новости, "Taurus", ракеты, поставки, вооружение, Storm Shadow , СВО
Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus
ВСУ не могут или не хотят бить по объектам, которые имеют критическое значение для боеспособности ВС РФ. Это все видели на примере Крыма, когда Киев ударил ракетами Storm Shadow по заводу в Севастополе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Можно предположить, что у Киева осталось еще много ракет Storm Shadow. Потому что у Франции и Великобритании их уже мало. К тому же, одна такая ракета стоит миллионы долларов. Поэтому Киев пытается тратить их на очень простые цели, рассказал Моро.
Ракеты Storm Shadow и SCALP – это дозвуковые системы. И Россия сразу же поняла, как против них действовать. Поэтому они причинили меньший ущерб, чем американская РСЗО HIMARS, когда ВСУ только начали её применять, добавил эксперт.
"На войне все должно быть в комплексе. Если Украина не интегрирует "чудо-оружие", которое она получает раз в три месяца, в единую систему, то ничего не будет. А вот жертв для Украины будет еще больше", - подчеркнул Моро.
Российская ПВО получила боевой опыт и научилась быстро адаптироваться к оружию противника. Конечно, Taurus может продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям он не приведет. Такого "чудо-оружия" просто не существует, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь