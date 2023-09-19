https://ukraina.ru/20230919/1049517207.html

"Болтун – находка для шпиона". В предвыборном ролике правящей партии Польши появились оборонные секреты

"Болтун – находка для шпиона". В предвыборном ролике правящей партии Польши появились оборонные секреты - 19.09.2023 Украина.ру

"Болтун – находка для шпиона". В предвыборном ролике правящей партии Польши появились оборонные секреты

В ролике ПиС представлены фрагменты плана использования ВС Польши в рамках оборонительной операции, утверждённые в 2011 году. В ответ оппозиция потребовала отправить министра обороны Польши под трибунал.

2023-09-19T04:27

2023-09-19T04:27

2023-09-19T04:27

эксклюзив

польша

зарубежье

ярослав качиньский

туск

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В воскресенье, 17 сентября, на официальном акаунте правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (ПиС) в социальной сети Х (ранее Твиттер, заблокирована в РФ) появился новый предвыборный ролик. Его главным действующим лицом стал министр обороны страны Мариуш Блащак, одно из главных лиц ПиС в ходе парламентской кампании (выборы Сейма и Сената Польши состоятся 15 октября)."Внимание, внимание! Правительство Туска было готово отдать половину Польши в случае войны. План применения Вооруженных Сил, утвержденный тогдашним главой Министерства обороны Клихом, предполагал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней противник выйдет на правый берег Вислы", – говорит Блащак в ролике. Напомним, что Дональд Туск был премьер-министром Польши в 2007-2014 годах, а ныне является лидером ведущей оппозиционной партии "Гражданская коалиция" (ГК).В ролике также были представлены фотографии документов, в том числе фрагменты плана использования ВС Польши в рамках самостоятельной оборонительной операции, утвержденного в 2011 году Богданом Клихом. Министр Блащак также сослался на слова генерала Мирослава Ружанского, главнокомандующего родов войск польской армии в 2015-2016 годах."Это подтверждает генерал Ружанский, бывший главнокомандующий. Документы ясно показывают, что Люблин, Жешув и Ломжа могли стать польской Бучой. "Право и Справедливость" изменила это, и будет защищать каждый кусочек Польши", – заявил глава Министерства обороны.Не пришлось долго ждать реакции упомянутого в ролике генерала Мирослава Ружанского, который ныне является кандидатом в депутаты Сейма по списку оппозиционного леволиберального блока "Третий путь". "Как правительство ПиС будет защищать Польшу, показали учения "Зима-20". После пяти лет правления, смены системы боевого управления с учетом вооружений, которые ещё предстоит внедрить (F-35, PATRIOT, HIMARS), за несколько дней враг достиг реки Вислы", – написал генерал Ружанский в комментарии под роликом ПиС.Генерал имел в виду состоявшиеся в конце января 2021 года крупные – с участием нескольких тысяч польских офицеров всех родов войск – штабные учения "Зима-20", в подведении итогов которых принял участие лично президент страны Анджей Дуда. В их ходе оказалось, что на пятый день виртуального конфликта с "противником с Востока" его войска были бы на линии Вислы, Варшава оказалась бы в окружении, ВВС и ВМС Польши – фактически уничтожены, а все стратегические порты – заблокированы.Кроме того, расположенные на восток от Вислы польские подразделения понесли бы огромные людские потери, которые в батальонах первого эшелона оценивались от 60 до 80 процентов личного состава, да и оборона по линии Вислы не могла остановить противника от дальнейшего продвижения на Запад. И всё это в условиях, когда первоначальные планы предусматривали оборону на протяжении 22 дней, в том числе удерживание противника на восточных границах Польши как минимум трое суток. Отметим, что ко времени этих учений "Право и Справедливость" находилась у власти более пяти лет.Сам же Анджей Дуда, который ныне находится в США с целью участия в заседании Генассамблеи ООН, всё привычно валит на предшественников. "Мы уже говорили об этом ранее, что были планы оборону Польши начинать с линии Вислы, т.е. все ключевые подразделения располагались на западном берегу Вислы, на западных территориях страны. Я мои коллеги из "Объединенных правых" с самого начала не были согласны с этой концепцией. Я рад, что с 2015 года она изменилась и что военная безопасность, в том числе и в восточной части Польши, становится сильнее", – заявил Анджей Дуда журналистам в Джерси-Сити, не упомянув учения "Зима-20".При этом экс-министр обороны Богдан Клих заявил, что подписанные им документы базировались на решениях по вопросам безопасности Польши, подготовленных… братьями Качиньскими. "Планы обороны, в том числе тот, который показал министр Мариуш Блащак, были созданы на основе Политико-стратегической оборонной директивы, изданной на основе Стратегии национальной безопасности, принятой президентом Лехом Качиньским по инициативе правительства Ярослава Качиньского", – напомнил Клих. Ныне же многолетний председатель ПиС Ярослав Качиньский является единственным вице-премьером, но без него не принимается ни одно важное решение в стране.Мариуш Блащак, имеющий полную поддержку Ярослава Качиньского, вечером 17 сентября в эфире польского государственного телеканала TVP продолжил атаку на оппозицию. Ведущая спросила его, действительно ли обнародованные планы "открывали дорогу Путину"."Я часто задавался вопросом, почему правительство Туска ликвидировало воинские части на востоке страны. Что ж, у нас есть ответ: именно потому, что они планировали реальную оборону на реке Висла. Поэтому они планировали отдать половину Польши в руки оккупанта", – ответил Блащак, обвинив предыдущие власти в "желании угодить России и Германии"."Во имя исторической правды, но также и во имя элементарной честности, необходимо было снять гриф секретности с этих документов, что мы и сделали, и показать общественному мнению, что ГК – это ужасное лицемерие, что это лицемеры, которые явно хотел отдать России половину Польши", – пафосно заявил министр обороны Польши.В самой же "Гражданской коалиции" считают, что за разглашение совершенно секретных документов в избирательных целях Мариуш Блащак должен предстать перед Государственным трибуналом. "Это ответственность, которую будет нести министр Блащак. Этого мы будем требовать и подготовим такое заявление", – заявил 18 сентября официальный представитель ГК, депутат Сейма Ян Грабец.По его мнению, обнародование документов главой Минобороны "абсолютно выходит за рамки всякого беспокойства о польском государстве". "Документы, которые рассекретил министр Блащак, подготовлены Генеральным штабом Войска Польского. Сегодня он выдвигает обвинения в государственной измене в адрес польских генералов и старших офицеров", – заявил политик."Использование документов, подготовленных по согласованию с НАТО, делает Польшу совершенно ненадежной страной, когда речь идет об Альянсе. Как могут быть раскрыты внутренние оборонные документы того или иного уровня в рамках избирательной кампании? И что, ПиС скоро раскроет документы, которые нам прислала из НАТО относительно оборонной стратегии?" – спросил представитель ГК. По мнению Грабца, раскрытие документов Блащаком будет иметь огромные последствия. "Это предательство польского мундира, предательство польской армии, предательство польских национальных интересов", – отметил он.Отставные польские военные также шокированы обнародованием секретных оборонных документов. "Сняте грифа с совершенно секретного документа. Из-за предвыборной кампании", – написал в социальных сетях генерал Ярослав Строжик, бывший заместитель директора разведывательного управления штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.В свою очередь, военный аналитик подполковник Мачей Коровай отметил, что "для российской разведки это настоящее золото". "Можно перепроверить оперативные расчеты и уточнить доктринальные закономерности. Мне пришлось всю военную жизнь упорно работать, чтобы получить что-то подобное с другой стороны... и то, это были только огрызки. А тут блюдо на вынос", – написал он.Генерал Станислав Козей, бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, подчеркивает, что действия Блащака "гораздо хуже, чем просто дилетантизм". "Это открытое и сознательное – я не думаю, что тот, кто принял такое решение, не знал об этом, – действие против безопасности Польши в партийных целях", – заявил военный.Однако планы польской оппозиции привлечь Мариуша Блащака к ответственности являются лишь предвыборными заявлениями. Конечно, соответствующее обращение в Сейме "Гражданская коалиция" внести может (для этого нужно 115 депутатов, а у ГК их 129). Но для того, чтобы член правительства действительно предстал перед Государственным трибуналом, необходимы голоса как минимум 276 голосов депутатов Сейма, что абсолютно нереально.Кроме того, даже близкие к оппозиции социологи отмечают "тефлоновый рейтинг" правящей партии. Несмотря на разгорающийся скандал с продажей польских виз мигрантам из Азии, напрямую связанный с политиками ПиС, по состоянию на середину августа за "Право и Справедливость" готовы проголосовать 32,4% поляков (в августе таких было 32,6%). При этом рейтинг "Гражданской коалиции" за месяц упал на 4% – до 26,6% (с 30,6% в августе).Стоит отметить, что как и ранее, ни ПиС, ни вся леволиберальная оппозиция во главе с ГК не получают большинства в Сейме. Правда, для Москвы это особого значения не имеет, поскольку русофобия соратников Ярослава Качиньского и Дональда Туска по градусу особо не отличается.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230918/1049505810.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, зарубежье, ярослав качиньский, туск