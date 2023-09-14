Украина атаковала корабль Черноморского флота пятью катерами-дронами — Минобороны РФ
07:50 14.09.2023 (обновлено: 08:25 14.09.2023)
Украина атаковала пятью катерами-дронами корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны России
"Четырнадцатого сентября около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", - сказали в ведомстве.
Ранее Министерство сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Крыма с помощью беспилотных летательных аппаратов. 11 вражеских дронов было уничтожено силами противовоздушной обороны.