https://ukraina.ru/20230914/1049394835.html

Украина атаковала корабль Черноморского флота пятью катерами-дронами — Минобороны РФ

Украина атаковала корабль Черноморского флота пятью катерами-дронами — Минобороны РФ - 14.09.2023 Украина.ру

Украина атаковала корабль Черноморского флота пятью катерами-дронами — Минобороны РФ

Украина атаковала пятью катерами-дронами корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны России

2023-09-14T07:50

2023-09-14T07:50

2023-09-14T08:25

катер

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корабль

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"Четырнадцатого сентября около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", - сказали в ведомстве.Ранее Министерство сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Крыма с помощью беспилотных летательных аппаратов. 11 вражеских дронов было уничтожено силами противовоздушной обороны.

https://ukraina.ru/20230913/1049391943.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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катер, новости, минобороны, черное море, флот, корабль