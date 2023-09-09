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Актриса Гуля Королёва. Как она отдала жизнь за советскую родину и с кем познакомилась в "Артеке"

Актриса Гуля Королёва. Как она отдала жизнь за советскую родину и с кем познакомилась в "Артеке" - 09.09.2023 Украина.ру

Актриса Гуля Королёва. Как она отдала жизнь за советскую родину и с кем познакомилась в "Артеке"

Гуля Королёва (Марионелла Королёва) родилась 9 сентября 2022 года в Москве, но судьба ее оказалась гораздо больше связана с Киевом, Гурзуфом и Сталинградом

2023-09-09T08:00

2023-09-09T08:00

2023-09-09T08:00

история

история

крым

великая отечественная война

артек

герои

история ссср

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Гулю (в титрах фильмов ее подписывали именно так) называли первой советской девочкой-кинозвездой. В двух первых фильмах она снялась еще в совсем раннем детстве, а вот любимой и узнаваемой у советской молодежи ее сделала картина "Дочь партизана", снятая Алексеем Маслюковым и Мечиславой Маевской в 1935 году (озвучена – в 1937). Гуле тогда было 13 лет, а прославили её необыкновенные умения в обращении с лошадьми и верховой езде.Обойтись без этих навыков было никак нельзя: фильм рассказывает о том, как сельские дети помогали взрослым, большевикам в борьбе с кулаками. Королёва в картине умеет все – вытащить лошадь, которая упрямится из воды, вскочить на неё без седла, даже выполнить сложный трюк опытного наездника.Роль дочери партизана, смелой девочки, собирающей вокруг себя деревенских детей, принесла Гуле не только признание зрителей, но и награду – путёвку в крымский "Артек", созданный в Гурзуфе всего десятью годами ранее.На территории детского лагеря (конкретно – в "Лазурном) впоследствии, после Великой Отечественной войны появится памятник "Они были артековцами", на котором высечены имена героев, побывавших в "Артеке": все они погибли молодыми, некоторые - несовершеннолетними.Из письма Гули отцу:"...В нашем Артеке всё очень интересно. Прямо за окна ми нашей палаты — море, а чуть поближе громадная, очень похожая на медведя гора, которая зовется Аю-Даг, что значит Медведь-Гора. В нашем Нижнем лагере двести пионеров. Это не считая вожатых. Многих ты, наверное, знаешь. О них писали в газетах.Например, орденоносец, Барасби Хамгоков. Он приехал в Артек из Кабарды. Там он живёт в ауле Кенже. Путёвкой его премировали за то, что он вы растил для Красной кавалерии коней. Ещё у нас есть Мамлакат Нахангова. Да-да, та самая, которая научилась собирать в Таджикистане хлопок двумя руками и перегнала всех взрослых!Мамлакат спит рядом со мной, мы с ней в одном отряде, хотя она младше меня. Сегодня я видела орден Ленина, которым Мамлакат наградили в Кремле..."В "Артеке" Гуля познакомилась с ещё одним парнем, имя которого тоже высечено на камне в "Лазурном": Рубен Руис Ибаррури – испанец-интернационалист, погибший в 22 года в боях за Сталинградскую железную дорогу, сын председатель Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури, участник Гражданской войны в Испании, Герой Советского Союза.О жизни Гули Королёвой написаны несколько литературных произведений, но наиболее полным и популярным считается книга Елены Ильиной "Четвёртая высота". Там также есть слова из письма Гули отцу, о поездке в Крым:"За что нам столько счастья? Чем мы его заслужили? Такой месяц в Артеке, да ещё теперь – поездка в Москву, в Кремль! Ах, милый наш Артек, милая, родная наша страна! Всё сделаю для тебя, ничего для тебя не пожалею!"Ильина делит биографию Королёвой на "взятие" четырёх высот: первая – то, как девочка преодолела страх и неловкость и в краткие сроки профессионально овладела верховой ездой на съемках "Дочери партизана", вторая – как она нагнала учебу, заброшенную во время съемок, третья – еще один спортивный успех Гули: прыжок на соревнованиях пловчих с десятиметровой вышки, в четвёртая – главная высота Гули Королёвой находится под Сталинградом – высота 56,8, при взятии которой актриса-санитарка была смертельно ранена.Гуля пошла на фронт добровольно, девятнадцатилетней девушкой, которая со всей семьёй находилась в Уфе, в эвакуации. На фронте она пробыла недолго, всего несколько месяцев, но погибла героически, и была изображена как одна из героинь панорамы "Сталинградская битва", вместе со снайпером Василием Зайцевым, связистом Матвеем Путиловым, и другими."Дочь партизана" - не последний фильм Гули: в 1936-м она снялась в фильме Леонида Лукова "Я люблю" и фильме "Солнечный маскарад" Евгении Григорович."Я люблю" - фильм о шахтёрах Донбасса, о их тяжелой и мрачной жизни в дореволюционной России, о стойкости края и его людей. Снят он был студией "Украинфильм", а в 2020 году попал в список "Лучшие украинские фильмы всех времен". Снимали фильм в Киеве, где в этот момент Гуля жила со своей матерью, актрисой Зоей Козицкой и отчимом – украинским советским композитором Филиппом Козицким.Девушка получала образование в Киевском гидромелиоративном институте, филиал которого впоследствии откроют в Ровно. Именно там в 1977 году будет установлен памятник Гуле Королёвой. Снесён – 3 июня 2022 годаНа войну Марионелла-Гуля ушла совсем молодой, едва успела выйти замуж и родить ребенка – грудной сын остался с матерью в эвакуации.Такими же молодыми, как Королёва и Ибаррури, погибли и другие "артековцы", чьи имена значатся рядом:Сын председателя Реввоенсовета, Михаила Фрунзе – Тимур – лётчик-истребитель, погиб в 18 лет, получив звезду Героя;Двадцатичетырехлетний подпольщик, начальник штаба легендарной "Молодой гвардии" Иван Туркенич;Пионер-герой Володя Дубинин – партизан Старо-Карантинских каменоломен, Керченской крепости. Ему было 14 лет, а его именем были названы сотни улиц по всему Советскому Союзу. Памятник Дубинину в Днепропетровске был установлен в 1967 году, а снесен нынешними властями в декабре 2022;Лиля Карастоянова – юная болгарская журналистка, погибла в бою на территории Белорусской ССР;Радик Руднев – сын одного из главных украинских партизан и революционеров – Семёна Руднева. Сослуживцы Радика, тоже партизана, минера писали, что он все боялся, что благодаря славе отца к нему будет особое отношение;Снайпер Лия (Алия) Магдагулова, уничтожившая 78 немецких солдат и офицеров. Погибла в 18 лет, около Пскова – героиня песен, поэм, скульптур.

https://ukraina.ru/20150401/1012609161.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

история, крым, великая отечественная война, артек, герои, история ссср