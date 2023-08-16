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Ермак рассказал о пожаре и взрывах в морском порту Украины

Ермак рассказал о пожаре и взрывах в морском порту Украины - 16.08.2023 Украина.ру

Ермак рассказал о пожаре и взрывах в морском порту Украины

Пожар произошел на территории Ренийского морского торгового порта в результате взрывов. Об этом 16 августа сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале

2023-08-16T13:39

2023-08-16T13:39

2023-08-16T13:39

порт

пожар

взрывы

андрей ермак

новости

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"Территория государственного предприятия "Ренийский морской торговый порт". В результате попадания… БПЛА в два металлических склада ангарного типа возникло возгорание двух тракторов и обнаружено возгорание шрота в рядом расположенном складе", - написал Ермак.Ранее в среду глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Дуная.Перед этим украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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2023

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порт, пожар, взрывы, андрей ермак, новости