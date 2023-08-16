Ермак рассказал о пожаре и взрывах в морском порту Украины - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048724154.html
Ермак рассказал о пожаре и взрывах в морском порту Украины
Ермак рассказал о пожаре и взрывах в морском порту Украины - 16.08.2023 Украина.ру
Ермак рассказал о пожаре и взрывах в морском порту Украины
Пожар произошел на территории Ренийского морского торгового порта в результате взрывов. Об этом 16 августа сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале
2023-08-16T13:39
2023-08-16T13:39
порт
пожар
взрывы
андрей ермак
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_0:77:1043:664_1920x0_80_0_0_ad532291f7531ac99e404979709e235c.jpg
"Территория государственного предприятия "Ренийский морской торговый порт". В результате попадания… БПЛА в два металлических склада ангарного типа возникло возгорание двух тракторов и обнаружено возгорание шрота в рядом расположенном складе", - написал Ермак.Ранее в среду глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Дуная.Перед этим украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20230816/1048716231.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_7a6568a4206f7a9c555c55e7a91f2ace.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
порт, пожар, взрывы, андрей ермак, новости
порт, пожар, взрывы, Андрей Ермак, Новости

Ермак рассказал о пожаре и взрывах в морском порту Украины

13:39 16.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Пожар произошел на территории Ренийского морского торгового порта в результате взрывов. Об этом 16 августа сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале
"Территория государственного предприятия "Ренийский морской торговый порт". В результате попадания… БПЛА в два металлических склада ангарного типа возникло возгорание двух тракторов и обнаружено возгорание шрота в рядом расположенном складе", - написал Ермак.
Ранее в среду глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Дуная.
Перед этим украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
09:46
Одесские порты снова стали целью российских дроновВ ночь на 16 августа ВС РФ нанесли удары по портам Одесской области. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу Одесской военной администрации Олега Кипера
 
портпожарвзрывыАндрей ЕрмакНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17Психиатры из Николаева заработали на "липе" для беглецов от службы в ВСУ сотни тысяч долларов
16:07Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
16:01Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
15:54Йохан Бекман: После поражения ВСУ Великобритания вновь спровоцирует финнов воевать с русскими в Африке
15:49Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
15:48ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области
15:45Аксенов рассказал о судьбе "ждунов" в Крыму после победы РФ
14:59Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники
14:59"Сложный партнёр": эксперт объяснил, согласится ли Китай на военный союз с Россией в борьбе за Арктику
14:58"Воскресший" фанатский спецназ обнулил наступающие подразделения ВСУ под Артемовском
14:57На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель
14:54Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты
14:39Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планету
14:18"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки
14:13Мэр Кременчуга шокировал украинцев тратой почти 1,5 млн бюджетных гривен
14:05ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
14:00Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
13:59Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты
13:53Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту
13:49Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке
Лента новостейМолния