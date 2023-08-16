Ермак рассказал о пожаре и взрывах в морском порту Украины
Пожар произошел на территории Ренийского морского торгового порта в результате взрывов. Об этом 16 августа сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале
"Территория государственного предприятия "Ренийский морской торговый порт". В результате попадания… БПЛА в два металлических склада ангарного типа возникло возгорание двух тракторов и обнаружено возгорание шрота в рядом расположенном складе", - написал Ермак.
Ранее в среду глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Дуная.
Перед этим украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.