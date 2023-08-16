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Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. Видео
Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. Видео - 16.08.2023 Украина.ру
Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. Видео
Вместе с одним из наших постоянных гостей, независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским обсудили... Украина.ру, 16.08.2023
2023-08-16T10:18
2023-08-16T10:18
2023-08-16T10:18
олег ясинский
видео
сво
россия
украина
эквадор
убийство
выборы
президент
африка
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Вместе с одним из наших постоянных гостей, независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским обсудили ситуации в Эквадоре и Африке, борьбу с "эпохой неоколониализма", а также вопросы прогресса и гуманизма: 0:48 – Убийство кандидата в президенты Эквадора; 3:34 – Интервенция в Нигер; 8:16 – Противостояние в Африке и внимание к Украине; 12:44 – Конец "эпохи неоколониализма"; 15:37 – Где человечество свернуло не туда? Вопрос прогресса и гуманизма; 20:30 – Что ознаменует возвращение на путь прогресса?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Олег Ясинский, Видео, СВО, Россия, Украина, Эквадор, убийство, выборы, президент, Африка, Нигер, Нигерия, интервенция, колония, США