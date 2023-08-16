Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. Видео - 16.08.2023 Украина.ру
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Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. Видео
Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. Видео - 16.08.2023 Украина.ру
Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. Видео
Вместе с одним из наших постоянных гостей, независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским обсудили... Украина.ру, 16.08.2023
2023-08-16T10:18
2023-08-16T10:18
олег ясинский
видео
сво
россия
украина
эквадор
убийство
выборы
президент
африка
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Вместе с одним из наших постоянных гостей, независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским обсудили ситуации в Эквадоре и Африке, борьбу с "эпохой неоколониализма", а также вопросы прогресса и гуманизма: 0:48 – Убийство кандидата в президенты Эквадора; 3:34 – Интервенция в Нигер; 8:16 – Противостояние в Африке и внимание к Украине; 12:44 – Конец "эпохи неоколониализма"; 15:37 – Где человечество свернуло не туда? Вопрос прогресса и гуманизма; 20:30 – Что ознаменует возвращение на путь прогресса?
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олег ясинский, видео, сво, россия, украина, эквадор, убийство, выборы, президент, африка, нигер, нигерия, интервенция, колония, сша, видео
Олег Ясинский, Видео, СВО, Россия, Украина, Эквадор, убийство, выборы, президент, Африка, Нигер, Нигерия, интервенция, колония, США

Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. Видео

10:18 16.08.2023
 
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Вместе с одним из наших постоянных гостей, независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским обсудили ситуации в Эквадоре и Африке, борьбу с "эпохой неоколониализма", а также вопросы прогресса и гуманизма:
0:48 – Убийство кандидата в президенты Эквадора;
3:34 – Интервенция в Нигер;
8:16 – Противостояние в Африке и внимание к Украине;
12:44 – Конец "эпохи неоколониализма";
15:37 – Где человечество свернуло не туда? Вопрос прогресса и гуманизма;
20:30 – Что ознаменует возвращение на путь прогресса?
 
Олег ЯсинскийВидеоСВОРоссияУкраинаЭквадорубийствовыборыпрезидентАфрикаНигерНигерияинтервенцияколонияСША
 
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