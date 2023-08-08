https://ukraina.ru/20230808/1048557300.html

Украинские таблоиды засняли экс-депутата Рады Вадима Новинского на отдыхе в Хорватии

Украинские таблоиды засняли экс-депутата Рады Вадима Новинского на отдыхе в Хорватии - 08.08.2023 Украина.ру

Украинские таблоиды засняли экс-депутата Рады Вадима Новинского на отдыхе в Хорватии

Бизнесмен развлекал своих внуков на сапборде

2023-08-08T13:14

2023-08-08T13:14

2023-08-08T13:14

новости

вадим новинский

хорватия

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/75/1033747596_218:0:2335:1191_1920x0_80_0_0_b9c6967d8d4e5c3a1e6edd6c6384a1a9.jpg

Бывшего депутата Верховной Рады Украины Вадима Новинского украинские СМИ заметили на отдыхе в дорогом пятизвездочном отеле в Хорватии.Издание ТаблоID опубликовало 7 августа фотографию 60-летнего бизнесмена, который развлекался на сапборде в компании троих детей, предположительно его внуков.Авторы фото утверждают, что Новинский отдыхает в отеле Boutique Hotel Alhambra, номер в котором стоит от 78-и тысяч рублей за ночь.Депутат Верховной Рады VIII созыва от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский входит в число самых богатых людей Украины. В апреле 2020 года Новинский стал диаконом канонической Украинской Православной Церкви. В январе 2023 года Владимир Зеленский ввел санкции против него, а в апреле на Украине арестовали имущество бизнесмена на общую сумму в размере около 9 миллиардов рублей

https://ukraina.ru/20230414/1045316504.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вадим новинский, хорватия, отдых