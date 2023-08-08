Украинские таблоиды засняли экс-депутата Рады Вадима Новинского на отдыхе в Хорватии - 08.08.2023 Украина.ру
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Украинские таблоиды засняли экс-депутата Рады Вадима Новинского на отдыхе в Хорватии
Украинские таблоиды засняли экс-депутата Рады Вадима Новинского на отдыхе в Хорватии - 08.08.2023 Украина.ру
Украинские таблоиды засняли экс-депутата Рады Вадима Новинского на отдыхе в Хорватии
Бизнесмен развлекал своих внуков на сапборде
2023-08-08T13:14
2023-08-08T13:14
новости
вадим новинский
хорватия
отдых
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Бывшего депутата Верховной Рады Украины Вадима Новинского украинские СМИ заметили на отдыхе в дорогом пятизвездочном отеле в Хорватии.Издание ТаблоID опубликовало 7 августа фотографию 60-летнего бизнесмена, который развлекался на сапборде в компании троих детей, предположительно его внуков.Авторы фото утверждают, что Новинский отдыхает в отеле Boutique Hotel Alhambra, номер в котором стоит от 78-и тысяч рублей за ночь.Депутат Верховной Рады VIII созыва от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский входит в число самых богатых людей Украины. В апреле 2020 года Новинский стал диаконом канонической Украинской Православной Церкви. В январе 2023 года Владимир Зеленский ввел санкции против него, а в апреле на Украине арестовали имущество бизнесмена на общую сумму в размере около 9 миллиардов рублей
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вадим новинский, хорватия, отдых
Новости, Вадим Новинский, Хорватия, отдых

Украинские таблоиды засняли экс-депутата Рады Вадима Новинского на отдыхе в Хорватии

13:14 08.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Бизнесмен развлекал своих внуков на сапборде
Бывшего депутата Верховной Рады Украины Вадима Новинского украинские СМИ заметили на отдыхе в дорогом пятизвездочном отеле в Хорватии.
Издание ТаблоID опубликовало 7 августа фотографию 60-летнего бизнесмена, который развлекался на сапборде в компании троих детей, предположительно его внуков.
Авторы фото утверждают, что Новинский отдыхает в отеле Boutique Hotel Alhambra, номер в котором стоит от 78-и тысяч рублей за ночь.
Депутат Верховной Рады VIII созыва от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский входит в число самых богатых людей Украины. В апреле 2020 года Новинский стал диаконом канонической Украинской Православной Церкви. В январе 2023 года Владимир Зеленский ввел санкции против него, а в апреле на Украине арестовали имущество бизнесмена на общую сумму в размере около 9 миллиардов рублей
Вадим Новинский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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