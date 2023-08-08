Украинские таблоиды засняли экс-депутата Рады Вадима Новинского на отдыхе в Хорватии
Бизнесмен развлекал своих внуков на сапборде
Бывшего депутата Верховной Рады Украины Вадима Новинского украинские СМИ заметили на отдыхе в дорогом пятизвездочном отеле в Хорватии.
Издание ТаблоID опубликовало 7 августа фотографию 60-летнего бизнесмена, который развлекался на сапборде в компании троих детей, предположительно его внуков.
Авторы фото утверждают, что Новинский отдыхает в отеле Boutique Hotel Alhambra, номер в котором стоит от 78-и тысяч рублей за ночь.
Депутат Верховной Рады VIII созыва от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский входит в число самых богатых людей Украины. В апреле 2020 года Новинский стал диаконом канонической Украинской Православной Церкви. В январе 2023 года Владимир Зеленский ввел санкции против него, а в апреле на Украине арестовали имущество бизнесмена на общую сумму в размере около 9 миллиардов рублей
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