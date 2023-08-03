ВС РФ дойдут до Одессы — Украина потеряет последний порт: что говорили об Украине в мире 3 августа - 03.08.2023 Украина.ру
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ВС РФ дойдут до Одессы — Украина потеряет последний порт: что говорили об Украине в мире 3 августа
ВС РФ дойдут до Одессы — Украина потеряет последний порт: что говорили об Украине в мире 3 августа - 03.08.2023 Украина.ру
ВС РФ дойдут до Одессы — Украина потеряет последний порт: что говорили об Украине в мире 3 августа
Украина.ру, 03.08.2023
2023-08-03T17:34
2023-08-03T17:34
эксклюзив
всу
вс рф
контрнаступление
одесса
порт
зерно
фермеры
нато
переговоры
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Вместо возвращения земель Украина рискует потерять ОдессуПолковник в отставке Лоуренс Уилкерсон, работавший руководителем аппарата бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что попытка ВСУ пойти в контрнаступление привела к кошмарным последствиям: они понесли огромные потери среди личного состава, и это приблизило поражение украинской армии на театре военных действий.Причём у Украины с самого начала не было шансов на успех против Вооружённых Сил РФ даже при всесторонней помощи со стороны НАТО, подчеркнул американский полковник в отставке."Теперь Украина может столкнуться с тем, что Россия начнёт своё наступление и дойдёт до Одессы. Тогда они потеряют последний порт", — предупредил Уилкерсон.Музыку на зерновом рынке будет заказывать Россия, а Украина на пшенице не заработаетАгентство Bloomberg пишет, что агропромышленный сектор Украины оказался в крайне затруднительном положении после сворачивания зерновой сделки по инициативе России: не хватает места для хранения урожая, альтернативные маршруты транспортировки не имеют достаточной пропускной способности и обходятся очень дорого, фермерам приходится сокращать площади посевных."В настоящее время продать зерно невозможно, потому что цены — ниже себестоимости", — говорит исполнительный директор агробизнеса IMC Алекс Лисситса.Кроме того, ситуацию осложняет и запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, действующий до 15 сентября.Теперь закрытие Черноморского коридора угрожает ограничить поставки пшеницы до конца 2024 года, отмечает Bloomberg."В целом мировые поставки снова сосредоточены в России. Россия будет ценообразователем на рынке", — заявила аналитик зернового рынка Strategie Grains Элен Дюфло.Украина не получит ракеты Taurus, о которых грезил ЗеленскийМинистр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил журналистам в Бад-Райхенхалле (федеральная земля Бавария), почему выступает против поставок ВСУ крылатых ракет Taurus дальностью действия, о чём, по информации источников газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, президент Украины Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Олафа Шольца во время визита в Берлин 14 мая."Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что сейчас это не наш приоритет. Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность", — заявил глава ведомства.Немецкие Taurus – аналог британских Storm Shadow, которые уже есть на вооружении ВСУ, однако дальность полёта — почти вдвое больше, до 400-500 км.К главным приоритетам Германии в контексте военной помощи Украины относятся ПВО, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника, уточнил Писториус. По этой причине в настоящее время немецкие власти и не видят необходимости в принятии срочных решений по другому вопросу, добавил он.Вместо войны НАТО должна была начать переговоры по УкраинеАмериканская актриса Сьюзен Сарандон, обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Мертвец идёт", известная своей активной гражданской позицией, высказалась в интервью итальянской газете Il Messaggero о ситуации на Украине."Ведётся война по договорённости, которая началась ещё до вторжения на Украину с нарушения Минских соглашений", — уверена она.На Западе хотят ослабить Россию из-за её отношений с Китаем, что пугает Запад, считает Сарандон, а остановить боевые действия на Украине, по мнению актрисы, может только дипломатия."Учитывая то, что я пацифистка, я считаю, что НАТО вышла из-под контроля, в то время как она должна начать дипломатические переговоры", — заявила она.
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, всу, вс рф, контрнаступление, одесса, порт, зерно, фермеры, нато, переговоры, "taurus", ракеты
Эксклюзив, ВСУ, ВС РФ, контрнаступление, Одесса, порт, зерно, фермеры, НАТО, переговоры, "Taurus", ракеты

ВС РФ дойдут до Одессы — Украина потеряет последний порт: что говорили об Украине в мире 3 августа

17:34 03.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Поляков / Перейти в фотобанкВиды Одессы
Виды Одессы - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Сергей Поляков
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вместо возвращения земель Украина рискует потерять Одессу
Полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон, работавший руководителем аппарата бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что попытка ВСУ пойти в контрнаступление привела к кошмарным последствиям: они понесли огромные потери среди личного состава, и это приблизило поражение украинской армии на театре военных действий.
Причём у Украины с самого начала не было шансов на успех против Вооружённых Сил РФ даже при всесторонней помощи со стороны НАТО, подчеркнул американский полковник в отставке.
"Теперь Украина может столкнуться с тем, что Россия начнёт своё наступление и дойдёт до Одессы. Тогда они потеряют последний порт", — предупредил Уилкерсон.
Музыку на зерновом рынке будет заказывать Россия, а Украина на пшенице не заработает
Агентство Bloomberg пишет, что агропромышленный сектор Украины оказался в крайне затруднительном положении после сворачивания зерновой сделки по инициативе России: не хватает места для хранения урожая, альтернативные маршруты транспортировки не имеют достаточной пропускной способности и обходятся очень дорого, фермерам приходится сокращать площади посевных.
"В настоящее время продать зерно невозможно, потому что цены — ниже себестоимости", — говорит исполнительный директор агробизнеса IMC Алекс Лисситса.
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Кроме того, ситуацию осложняет и запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, действующий до 15 сентября.
Теперь закрытие Черноморского коридора угрожает ограничить поставки пшеницы до конца 2024 года, отмечает Bloomberg.
"В целом мировые поставки снова сосредоточены в России. Россия будет ценообразователем на рынке", — заявила аналитик зернового рынка Strategie Grains Элен Дюфло.
Украина не получит ракеты Taurus, о которых грезил Зеленский
Министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил журналистам в Бад-Райхенхалле (федеральная земля Бавария), почему выступает против поставок ВСУ крылатых ракет Taurus дальностью действия, о чём, по информации источников газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, президент Украины Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Олафа Шольца во время визита в Берлин 14 мая.
"Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что сейчас это не наш приоритет. Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность", — заявил глава ведомства.
Немецкие Taurus – аналог британских Storm Shadow, которые уже есть на вооружении ВСУ, однако дальность полёта — почти вдвое больше, до 400-500 км.
К главным приоритетам Германии в контексте военной помощи Украины относятся ПВО, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника, уточнил Писториус. По этой причине в настоящее время немецкие власти и не видят необходимости в принятии срочных решений по другому вопросу, добавил он.
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Вместо войны НАТО должна была начать переговоры по Украине
Американская актриса Сьюзен Сарандон, обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Мертвец идёт", известная своей активной гражданской позицией, высказалась в интервью итальянской газете Il Messaggero о ситуации на Украине.
"Ведётся война по договорённости, которая началась ещё до вторжения на Украину с нарушения Минских соглашений", — уверена она.
На Западе хотят ослабить Россию из-за её отношений с Китаем, что пугает Запад, считает Сарандон, а остановить боевые действия на Украине, по мнению актрисы, может только дипломатия.
"Учитывая то, что я пацифистка, я считаю, что НАТО вышла из-под контроля, в то время как она должна начать дипломатические переговоры", — заявила она.
 
ЭксклюзивВСУВС РФконтрнаступлениеОдессапортзернофермерыНАТОпереговоры"Taurus"ракеты
 
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