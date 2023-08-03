"Русские испугаются и вмешиваться не будут". Эксперт раскрыл, как Польша может зайти в Белоруссию - 03.08.2023 Украина.ру
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"Русские испугаются и вмешиваться не будут". Эксперт раскрыл, как Польша может зайти в Белоруссию
"Русские испугаются и вмешиваться не будут". Эксперт раскрыл, как Польша может зайти в Белоруссию - 03.08.2023 Украина.ру
"Русские испугаются и вмешиваться не будут". Эксперт раскрыл, как Польша может зайти в Белоруссию
В Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-08-03T20:00
2023-08-03T20:00
новости
белоруссия
польша
вторжение
калининград
украина
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Нападение Польши на Белоруссию произойдет под видом помощи восставшей оппозиции. Сначала они зайдут на Западную Украину и посмотрят на реакцию международного сообщества, России и самой Украины. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда, рассказал эксперт.Дальше начнется дипломатическое давление. А потом уже начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. Начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на границе.России предложат отойти в сторону и не вмешиваться, если она не хочет потерять Калининград. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, где действительно проживают много этнических поляков, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048336773.html
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новости, белоруссия, польша, вторжение, калининград, украина
Новости, Белоруссия, Польша, вторжение, Калининград, Украина

"Русские испугаются и вмешиваться не будут". Эксперт раскрыл, как Польша может зайти в Белоруссию

20:00 03.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкфлаги Белоруссия и Россия
флаги Белоруссия и Россия - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Нападение Польши на Белоруссию произойдет под видом помощи восставшей оппозиции. Сначала они зайдут на Западную Украину и посмотрят на реакцию международного сообщества, России и самой Украины. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда, рассказал эксперт.
Дальше начнется дипломатическое давление. А потом уже начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. Начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на границе.
"Еще раз поясню, как поляки видят эту ситуацию: "У Белоруссии небольшая сухопутная армия. Мы вместе с натовскими технологиями ее разобьем, если Россия вмешиваться не будет. Что нужно сделать, чтобы русские не вмешались? Начинать блокировать Калининград по надуманному предлогу. Русские испугаются и вмешиваться не будут", - подчеркнул Клинцевич.
России предложат отойти в сторону и не вмешиваться, если она не хочет потерять Калининград. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, где действительно проживают много этнических поляков, заключил собеседник издания.
Польный текст интервью можно прочитать здесь
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа, 04:27
Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а ей нужны колонии в Белоруссии и ПрибалтикеЛьвов – это просто болезненная для поляков историческая тема, но Варшава не стремится завоевать Западную Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
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