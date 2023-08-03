https://ukraina.ru/20230803/1048439552.html

"Русские испугаются и вмешиваться не будут". Эксперт раскрыл, как Польша может зайти в Белоруссию

"Русские испугаются и вмешиваться не будут". Эксперт раскрыл, как Польша может зайти в Белоруссию - 03.08.2023 Украина.ру

"Русские испугаются и вмешиваться не будут". Эксперт раскрыл, как Польша может зайти в Белоруссию

В Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-08-03T20:00

2023-08-03T20:00

2023-08-03T20:00

новости

белоруссия

польша

вторжение

калининград

украина

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Нападение Польши на Белоруссию произойдет под видом помощи восставшей оппозиции. Сначала они зайдут на Западную Украину и посмотрят на реакцию международного сообщества, России и самой Украины. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда, рассказал эксперт.Дальше начнется дипломатическое давление. А потом уже начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. Начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на границе.России предложат отойти в сторону и не вмешиваться, если она не хочет потерять Калининград. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, где действительно проживают много этнических поляков, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048336773.html

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новости, белоруссия, польша, вторжение, калининград, украина