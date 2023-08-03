Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания России

Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а ей нужны колонии в Белоруссии и Прибалтике

Львов – это просто болезненная для поляков историческая тема, но Варшава не стремится завоевать Западную Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько