Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания России
Если Россия будет воевать с Польшей за Белоруссию, то Варшава может использовать Калининград для сдерживания Москвы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Что касается Калининграда, Варшава может разыграть там следующий сценарий. Если Россия будет воевать с Польшей за Белоруссию, то она нападет или блокирует Калининград, рассказал эксперт.
То есть в Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств, добавил Клинцевич.
"Еще раз поясню, как поляки видят эту ситуацию: "У Белоруссии небольшая сухопутная армия. Мы вместе с натовскими технологиями ее разобьем, если Россия вмешиваться не будет", - отметил эксперт.
России предложат отойти в сторону и не вмешиваться, если она не хочет потерять Калининград. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, заключил собеседник издания.
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1 августа, 04:27Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а ей нужны колонии в Белоруссии и ПрибалтикеЛьвов – это просто болезненная для поляков историческая тема, но Варшава не стремится завоевать Западную Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько