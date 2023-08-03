Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания России - 03.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230803/1048439335.html
Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания России
Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания России - 03.08.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания России
Если Россия будет воевать с Польшей за Белоруссию, то Варшава может использовать Калининград для сдерживания Москвы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-08-03T19:30
2023-08-03T19:30
новости
польша
калининград
белоруссия
россия
нападение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0a/1046097273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49070fc4d8172b1fbf589e4c90f8a66c.jpg
Что касается Калининграда, Варшава может разыграть там следующий сценарий. Если Россия будет воевать с Польшей за Белоруссию, то она нападет или блокирует Калининград, рассказал эксперт.То есть в Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств, добавил Клинцевич.России предложат отойти в сторону и не вмешиваться, если она не хочет потерять Калининград. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048336773.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0a/1046097273_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_c39f5d4c520d25df9ed1f6158ef7ba8d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, калининград, белоруссия, россия, нападение
Новости, Польша, Калининград, Белоруссия, Россия, нападение

Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания России

19:30 03.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
Если Россия будет воевать с Польшей за Белоруссию, то Варшава может использовать Калининград для сдерживания Москвы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Что касается Калининграда, Варшава может разыграть там следующий сценарий. Если Россия будет воевать с Польшей за Белоруссию, то она нападет или блокирует Калининград, рассказал эксперт.
То есть в Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств, добавил Клинцевич.

"Еще раз поясню, как поляки видят эту ситуацию: "У Белоруссии небольшая сухопутная армия. Мы вместе с натовскими технологиями ее разобьем, если Россия вмешиваться не будет", - отметил эксперт.

России предложат отойти в сторону и не вмешиваться, если она не хочет потерять Калининград. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, заключил собеседник издания.
Польный текст интервью можно прочитать здесь
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа, 04:27
Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а ей нужны колонии в Белоруссии и ПрибалтикеЛьвов – это просто болезненная для поляков историческая тема, но Варшава не стремится завоевать Западную Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
НовостиПольшаКалининградБелоруссияРоссиянападение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00"Русские испугаются и вмешиваться не будут". Эксперт раскрыл, как Польша может зайти в Белоруссию
19:30Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания России
19:00Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину
18:32Кристиан Галиндо: Мои земляки ехали "защищать свободу Украины" за деньги, а в ответ получили травлю ВСУ
18:10Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады
18:10Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на Украине
18:04Дубинский обвинил Зеленского в попытке "закрыть ему рот" из-за его оппозиционной деятельности
18:00"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала
18:00Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа
17:57Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешает
17:43Польские фермеры протестуют против украинского зерна – DW*
17:34ВС РФ дойдут до Одессы — Украина потеряет последний порт: что говорили об Украине в мире 3 августа
17:20AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как
17:18Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны
16:49В Подмосковье случился крупный пожар
16:38Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной
16:19Чем воюют на Украине. "Молот в небе": ударный вертолет Ка-52
16:04Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моря
16:02На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом
15:59Великобритания вооружает Украину, новому послу в России будет нелегко - сербский политолог
Лента новостейМолния