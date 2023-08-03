Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину
В Польше рассчитывают на то, что к осени потенциал Украины будет исчерпан и она не сможет удерживать западные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
НАТО вынашивает серьезные планы. На территории Польши в большом количестве начинает размещаться американский контингент. В частности, на новую базу "Лагерь Костюшко" перебрасывается техника и создаются полевые склады вооружений, рассказал эксперт.
Формируется американская кадрированная дивизия, когда тяжелая техника уже находится в определенном месте, гражданские самолеты перевозят к ней солдат, и соединение готово к боевым действиям, добавил Клинцевич.
"В Варшаве полагают, что к осени потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, а оставшиеся войска Киев перебросит на юго-восток", - подчеркнул эксперт.
В этом случае Польша может ввести войска на Украину якобы для защиты своих граждан. Открытых боевых действий не будет. Это будет интервенция в ослабленную страну. Максимум, что видит Польша – боевые столкновения с Белоруссией, заключил собеседник издания.
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