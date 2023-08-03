https://ukraina.ru/20230803/1048439186.html

Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину

Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину - 03.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину

В Польше рассчитывают на то, что к осени потенциал Украины будет исчерпан и она не сможет удерживать западные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-08-03T19:00

2023-08-03T19:00

2023-08-03T19:00

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вооружение

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НАТО вынашивает серьезные планы. На территории Польши в большом количестве начинает размещаться американский контингент. В частности, на новую базу "Лагерь Костюшко" перебрасывается техника и создаются полевые склады вооружений, рассказал эксперт.Формируется американская кадрированная дивизия, когда тяжелая техника уже находится в определенном месте, гражданские самолеты перевозят к ней солдат, и соединение готово к боевым действиям, добавил Клинцевич.В этом случае Польша может ввести войска на Украину якобы для защиты своих граждан. Открытых боевых действий не будет. Это будет интервенция в ослабленную страну. Максимум, что видит Польша – боевые столкновения с Белоруссией, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, сша, украина, территории, вооружение