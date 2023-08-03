Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину - 03.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину
Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину - 03.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину
В Польше рассчитывают на то, что к осени потенциал Украины будет исчерпан и она не сможет удерживать западные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-08-03T19:00
2023-08-03T19:00
новости
польша
сша
украина
территории
вооружение
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НАТО вынашивает серьезные планы. На территории Польши в большом количестве начинает размещаться американский контингент. В частности, на новую базу "Лагерь Костюшко" перебрасывается техника и создаются полевые склады вооружений, рассказал эксперт.Формируется американская кадрированная дивизия, когда тяжелая техника уже находится в определенном месте, гражданские самолеты перевозят к ней солдат, и соединение готово к боевым действиям, добавил Клинцевич.В этом случае Польша может ввести войска на Украину якобы для защиты своих граждан. Открытых боевых действий не будет. Это будет интервенция в ослабленную страну. Максимум, что видит Польша – боевые столкновения с Белоруссией, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, сша, украина, территории, вооружение
Новости, Польша, США, Украина, территории, вооружение

Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину

19:00 03.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В Польше рассчитывают на то, что к осени потенциал Украины будет исчерпан и она не сможет удерживать западные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
НАТО вынашивает серьезные планы. На территории Польши в большом количестве начинает размещаться американский контингент. В частности, на новую базу "Лагерь Костюшко" перебрасывается техника и создаются полевые склады вооружений, рассказал эксперт.
Формируется американская кадрированная дивизия, когда тяжелая техника уже находится в определенном месте, гражданские самолеты перевозят к ней солдат, и соединение готово к боевым действиям, добавил Клинцевич.
"В Варшаве полагают, что к осени потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, а оставшиеся войска Киев перебросит на юго-восток", - подчеркнул эксперт.
В этом случае Польша может ввести войска на Украину якобы для защиты своих граждан. Открытых боевых действий не будет. Это будет интервенция в ослабленную страну. Максимум, что видит Польша – боевые столкновения с Белоруссией, заключил собеседник издания.
Польный текст интервью можно прочитать здесь
Олег Неменский
Вчера, 15:49
Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие РоссииВ польском правительстве решили использовать "вагнеровцев" как повод для очередного запугивания населения. Это может мобилизовать на поддержку правящей партии часть ее электората, считает политолог Олег Неменский
 
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Заголовок открываемого материала
20:00"Русские испугаются и вмешиваться не будут". Эксперт раскрыл, как Польша может зайти в Белоруссию
19:30Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания России
19:00Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на Украину
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