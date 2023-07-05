https://ukraina.ru/20230705/1047809297.html
ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине
ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине - 05.07.2023 Украина.ру
ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине
Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на объекте энергетики Сахалина и в военкомате. Задержан сторонник украинских неонацистов, сообщили в ФСБ РФ 5 июля
2023-07-05T11:46
2023-07-05T11:46
2023-07-05T11:46
новости
россия (рф)
сахалин
теракт
сбу
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047810087_0:0:1679:944_1920x0_80_0_0_1052382ad09e8eeabcada01581f32279.jpg
По подозрению в подготовке терактов в военкомате и на объекте энергетики Сахалина задержан сторонник идей украинского неонацизма, его координировала "одна из террористических организаций Украины".Задержан гражданин РФ, 1980-го года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма. В отношении него возбуждены уголовные дела за приготовление к теракту и госизмену.Дома у мужчины нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, например, бронзовый и алюминиевый порошок. На электронных устройствах - большое количество террористического и экстремистского контента, переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.Задержанный рассказал, что планировал совершить теракты ночью, добраться до места назначения на велосипеде, "чтобы меньше попадаться на камеры". Задокументировать совершение теракта хотел на фотоаппарат, а позже переслать "непосредственно в СБУ куратору".
https://ukraina.ru/20230705/1047808039.html
сахалин
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047810087_322:0:1679:1018_1920x0_80_0_0_ff01f837b4119f2139fae26ecffdcb68.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), сахалин, теракт, сбу, фсб
Новости, Россия (РФ), Сахалин, теракт, СБУ, ФСБ
ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине
Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на объекте энергетики Сахалина и в военкомате. Задержан сторонник украинских неонацистов, сообщили в ФСБ РФ 5 июля
По подозрению в подготовке терактов в военкомате и на объекте энергетики Сахалина задержан сторонник идей украинского неонацизма, его координировала "одна из террористических организаций Украины".
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате", - говорится в сообщении.
Задержан гражданин РФ, 1980-го года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма. В отношении него возбуждены уголовные дела за приготовление к теракту и госизмену.
Дома у мужчины нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, например, бронзовый и алюминиевый порошок. На электронных устройствах - большое количество террористического и экстремистского контента, переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.
Задержанный рассказал, что планировал совершить теракты ночью, добраться до места назначения на велосипеде, "чтобы меньше попадаться на камеры". Задокументировать совершение теракта хотел на фотоаппарат, а позже переслать "непосредственно в СБУ куратору".