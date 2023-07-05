ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине - 05.07.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине
ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине - 05.07.2023 Украина.ру
ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине
Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на объекте энергетики Сахалина и в военкомате. Задержан сторонник украинских неонацистов, сообщили в ФСБ РФ 5 июля
2023-07-05T11:46
2023-07-05T11:46
новости
россия (рф)
сахалин
теракт
сбу
фсб
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По подозрению в подготовке терактов в военкомате и на объекте энергетики Сахалина задержан сторонник идей украинского неонацизма, его координировала "одна из террористических организаций Украины".Задержан гражданин РФ, 1980-го года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма. В отношении него возбуждены уголовные дела за приготовление к теракту и госизмену.Дома у мужчины нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, например, бронзовый и алюминиевый порошок. На электронных устройствах - большое количество террористического и экстремистского контента, переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.Задержанный рассказал, что планировал совершить теракты ночью, добраться до места назначения на велосипеде, "чтобы меньше попадаться на камеры". Задокументировать совершение теракта хотел на фотоаппарат, а позже переслать "непосредственно в СБУ куратору".
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Новости, Россия (РФ), Сахалин, теракт, СБУ, ФСБ

ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине

11:46 05.07.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на объекте энергетики Сахалина и в военкомате. Задержан сторонник украинских неонацистов, сообщили в ФСБ РФ 5 июля
По подозрению в подготовке терактов в военкомате и на объекте энергетики Сахалина задержан сторонник идей украинского неонацизма, его координировала "одна из террористических организаций Украины".
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате", - говорится в сообщении.
Задержан гражданин РФ, 1980-го года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма. В отношении него возбуждены уголовные дела за приготовление к теракту и госизмену.
Дома у мужчины нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, например, бронзовый и алюминиевый порошок. На электронных устройствах - большое количество террористического и экстремистского контента, переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.
Задержанный рассказал, что планировал совершить теракты ночью, добраться до места назначения на велосипеде, "чтобы меньше попадаться на камеры". Задокументировать совершение теракта хотел на фотоаппарат, а позже переслать "непосредственно в СБУ куратору".
ФСБ России о пресекла деятельность пособника украинских спецслужб
10:23
Гражданин РФ, уроженец Украины: в Екатеринбурге задержан мужчина, спонсировавший ВСУВ аэропорту Екатеринбурга задержан гражданин РФ, оказывавший финансовую помощь ВСУ. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области
 
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