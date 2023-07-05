https://ukraina.ru/20230705/1047809297.html

ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине

ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине - 05.07.2023 Украина.ру

ФСБ задержала украинского агента за подготовку терактов на Сахалине

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на объекте энергетики Сахалина и в военкомате. Задержан сторонник украинских неонацистов, сообщили в ФСБ РФ 5 июля

2023-07-05T11:46

2023-07-05T11:46

2023-07-05T11:46

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По подозрению в подготовке терактов в военкомате и на объекте энергетики Сахалина задержан сторонник идей украинского неонацизма, его координировала "одна из террористических организаций Украины".Задержан гражданин РФ, 1980-го года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма. В отношении него возбуждены уголовные дела за приготовление к теракту и госизмену.Дома у мужчины нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, например, бронзовый и алюминиевый порошок. На электронных устройствах - большое количество террористического и экстремистского контента, переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.Задержанный рассказал, что планировал совершить теракты ночью, добраться до места назначения на велосипеде, "чтобы меньше попадаться на камеры". Задокументировать совершение теракта хотел на фотоаппарат, а позже переслать "непосредственно в СБУ куратору".

https://ukraina.ru/20230705/1047808039.html

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новости, россия (рф), сахалин, теракт, сбу, фсб