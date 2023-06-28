https://ukraina.ru/20230628/1047628108.html

"Последний вздох для Зеленского". Полковник ВС США Макгрегор сообщил плохие новости о ВСУ

"Последний вздох для Зеленского". Полковник ВС США Макгрегор сообщил плохие новости о ВСУ - 28.06.2023 Украина.ру

"Последний вздох для Зеленского". Полковник ВС США Макгрегор сообщил плохие новости о ВСУ

Украинская армия находится на грани развала, а положение президента Украины Владимира Зеленского становится всё хуже, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём Youtube-канале

2023-06-28T11:30

2023-06-28T11:30

2023-06-28T11:30

новости

украина

киев

дуглас макгрегор

владимир зеленский

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Ситуация в конфликте с Россией становится всё хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его армия находится на грани развала.ВСУ полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя, уточнил эксперт.Проблемы в рядах украинских вооруженных сил усугубляются, и Киев уже испытывает трудности с набором новобранцев для восполнения потерь. "Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников", — резюмировал Макгрегор.Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил об "убийственном алгоритме" киевского режима. Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом, это означает, что их смертность на поле боя растет, добавил Риттер.

https://ukraina.ru/20230627/1047615164.html

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2023

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новости, украина, киев, дуглас макгрегор, владимир зеленский