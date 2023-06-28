https://ukraina.ru/20230628/1047628108.html
"Последний вздох для Зеленского". Полковник ВС США Макгрегор сообщил плохие новости о ВСУ
"Последний вздох для Зеленского". Полковник ВС США Макгрегор сообщил плохие новости о ВСУ - 28.06.2023 Украина.ру
"Последний вздох для Зеленского". Полковник ВС США Макгрегор сообщил плохие новости о ВСУ
Украинская армия находится на грани развала, а положение президента Украины Владимира Зеленского становится всё хуже, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём Youtube-канале
2023-06-28T11:30
2023-06-28T11:30
2023-06-28T11:30
новости
украина
киев
дуглас макгрегор
владимир зеленский
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Ситуация в конфликте с Россией становится всё хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его армия находится на грани развала.ВСУ полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя, уточнил эксперт.Проблемы в рядах украинских вооруженных сил усугубляются, и Киев уже испытывает трудности с набором новобранцев для восполнения потерь. "Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников", — резюмировал Макгрегор.Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил об "убийственном алгоритме" киевского режима. Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом, это означает, что их смертность на поле боя растет, добавил Риттер.
https://ukraina.ru/20230627/1047615164.html
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Украина.ру
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новости, украина, киев, дуглас макгрегор, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Дуглас Макгрегор, Владимир Зеленский
"Последний вздох для Зеленского". Полковник ВС США Макгрегор сообщил плохие новости о ВСУ
Украинская армия находится на грани развала, а положение президента Украины Владимира Зеленского становится всё хуже, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём Youtube-канале
Ситуация в конфликте с Россией становится всё хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его армия находится на грани развала.
"Украинские вооруженные силы находятся на грани развала. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима Зеленского большие проблемы", - заявил Макгрегор.
ВСУ полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя, уточнил эксперт.
Проблемы в рядах украинских вооруженных сил усугубляются, и Киев уже испытывает трудности с набором новобранцев для восполнения потерь. "Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников", — резюмировал Макгрегор.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил об "убийственном алгоритме" киевского режима. Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом, это означает, что их смертность на поле боя растет, добавил Риттер.