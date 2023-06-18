https://ukraina.ru/20230618/1047337716.html

NYT: российские военные опережают ВСУ из-за улучшенной тактики и резервов

NYT: российские военные опережают ВСУ из-за улучшенной тактики и резервов - 18.06.2023 Украина.ру

NYT: российские военные опережают ВСУ из-за улучшенной тактики и резервов

РФ предприняла меры для изменения хода украинского конфликта, в том числе улучшив дисциплину в войсках и усилив поддержку с воздуха, сообщило издание The New York Times 17 июня

2023-06-18T09:42

2023-06-18T09:42

2023-06-18T09:42

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В материале издания отмечается, что ВС России стали опережать ВСУ, сочетая улучшенную тактику и используя значительные резервы.Авторы статьи сообщают, что контрнаступление ВСУ, на которое Запад возлагал большие надежды, было встречено жестким сопротивлением со стороны ВС РФ.16 июня МО РФ сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара была достигнута, назначенный объект был поражен, говорится в сводке.Военный конфликт может закончиться раньше из-за разгрома украинской армии. В ближайшее время украинские военные будут не в силах справляться с огромными потерями, что приведет к поражению ВСУ, заявил ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал ,что за первые дни масштабного наступления Украина потеряла огромное количество техники и личного состава, при этом ВСУ по-прежнему пытаются давить позиции ВС РФ на Запорожском направлении.Из украинского Генштаба просачивается информация, что у киевского командования есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога", добавил он.Для ВС РФ сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время фазы "контрнаступа" ВСУ, нам нужно сделать выводы из уроков, которые преподносит враг, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230617/1047309263.html

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новости, наступление, вс рф, сво, бои