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В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине

В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине - 16.06.2023 Украина.ру

В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине

Германия в срочном порядке поставит на Украину 64 дополнительных ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня

2023-06-16T12:55

2023-06-16T12:55

2023-06-16T12:55

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Глава Минобороны ФРГ выступил на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.По словам Писториуса, ракеты будут поставлены незамедлительно.Он подчеркнул, что данная поставка важна для обеспечения "устойчивой поддержки“.Ранее Die Welt со ссылкой на слова министра финансов Германии Кристиана Линднера сообщило, что у Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза для оказания помощи Украине.Как сообщалось, долгосрочный бюджет ЕС был исчерпан до предела в том числе из-за поддержки Украины.В России заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

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новости, зарубежье, германия, фрг, минобороны, украина, зрк patriot