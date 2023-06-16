В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине - 16.06.2023 Украина.ру
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В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине
В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине - 16.06.2023 Украина.ру
В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине
Германия в срочном порядке поставит на Украину 64 дополнительных ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
2023-06-16T12:55
2023-06-16T12:55
новости
зарубежье
германия
фрг
минобороны
украина
зрк patriot
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Глава Минобороны ФРГ выступил на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.По словам Писториуса, ракеты будут поставлены незамедлительно.Он подчеркнул, что данная поставка важна для обеспечения "устойчивой поддержки“.Ранее Die Welt со ссылкой на слова министра финансов Германии Кристиана Линднера сообщило, что у Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза для оказания помощи Украине.Как сообщалось, долгосрочный бюджет ЕС был исчерпан до предела в том числе из-за поддержки Украины.В России заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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Новости, Зарубежье, Германия, ФРГ, Минобороны, Украина, ЗРК Patriot

В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине

12:55 16.06.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Германия в срочном порядке поставит на Украину 64 дополнительных ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
Глава Минобороны ФРГ выступил на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.
"Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемых ракеты для ЗРК Patriot", - передаёт слова министра агентство DPA.
По словам Писториуса, ракеты будут поставлены незамедлительно.
Он подчеркнул, что данная поставка важна для обеспечения "устойчивой поддержки“.
Ранее Die Welt со ссылкой на слова министра финансов Германии Кристиана Линднера сообщило, что у Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза для оказания помощи Украине.
Как сообщалось, долгосрочный бюджет ЕС был исчерпан до предела в том числе из-за поддержки Украины.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
12:14
У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt У Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt 16 июня
В России заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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