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Суд жестко наказал Гребенщикова за дискредитацию российской армии

Суд жестко наказал Гребенщикова за дискредитацию российской армии - 15.06.2023 Украина.ру

Суд жестко наказал Гребенщикова за дискредитацию российской армии

Тверской суд Москвы провёл заседание по поводу высказываний лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, чтобы выдвинуть ему обвинения по составленному ранее протоколу, сообщило РИА Новости 15 июня

2023-06-15T13:44

2023-06-15T13:44

2023-06-15T13:44

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россия

гребенщиков

обвинения

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Тверской суд Москвы оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей, добавили в РИА Новости.Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев направил запрос в Следственный комитет РФ с целью проверить эти высказывания музыканта.СМИ также заявляли, что Гребенщиков отправлял денежную помощь Украине с территории зарубежных стран, а народный артист России Александр Пашутин назвал его врагом России.Предавшие РФ и уехавшие за границу артисты продолжают пытаться усидеть на двух стульях, считает известный музыкант Вадим Степанцов. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.Стоит убрать их песни с ротации на радио и с сервисов по прослушиваю музыки, подчеркнул он.Подробнее можно прочитать в интервью Вадима Степанцова на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230112/1042578131.html

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новости, россия, гребенщиков, обвинения