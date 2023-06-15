Суд жестко наказал Гребенщикова за дискредитацию российской армии
Тверской суд Москвы провёл заседание по поводу высказываний лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, чтобы выдвинуть ему обвинения по составленному ранее протоколу, сообщило РИА Новости 15 июня
"Протокол был составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России)", – говорится в статье.
Тверской суд Москвы оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей, добавили в РИА Новости.
Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев направил запрос в Следственный комитет РФ с целью проверить эти высказывания музыканта.
СМИ также заявляли, что Гребенщиков отправлял денежную помощь Украине с территории зарубежных стран, а народный артист России Александр Пашутин назвал его врагом России.
Предавшие РФ и уехавшие за границу артисты продолжают пытаться усидеть на двух стульях, считает известный музыкант Вадим Степанцов. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.
Стоит убрать их песни с ротации на радио и с сервисов по прослушиваю музыки, подчеркнул он.
Подробнее можно прочитать в интервью Вадима Степанцова на нашем сайте.
12 января, 14:53Как Борис Гребенщиков вышел в ноль, протестуя против "агрессии России"Член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев попросил Следственный комитет (СК) проверить Бориса Гребенщикова, который еще 22 мая этого года в интервью израильскому "9 каналу" назвал российских граждан, поддерживающих СВО, "психически больными фашистами".