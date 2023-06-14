https://ukraina.ru/20230614/1047197593.html

Республиканцы внесли в Конгресс статьи об импичменте Байдену

Республиканцы внесли в Конгресс статьи об импичменте Байдену - 14.06.2023 Украина.ру

Республиканцы внесли в Конгресс статьи об импичменте Байдену

Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт внесла в Конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену. Об этом она сообщила 13 июня в своем Twitter

2023-06-14T08:30

2023-06-14T08:30

2023-06-14T08:30

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Статьи об импичменте — это заявление, в котором указываются основания для отстранения должностного лица. Стать играют ту же роль, что и обвинительное заключение в уголовном процессе. В США их рассматривают палата представителей и сенат.Сообщается, что резолюцию об импичменте Байдену и вице-президенту Камале Харрис выдвинул республиканец Энди Оглз, а Боберт стала его соавтором. В тексте документа говорится, что президент неоднократно злоупотреблял служебным положением и "эксплуатировал ресурсы налогоплательщиков", а Харрис проявила "чрезвычайную некомпетентность в выполнении своих обязанностей и безразличие к американцам, страдающим в результате продолжающегося кризиса на южной границе". "Допуская вторжение нелегальных мигрантов и незаконных наркотиков в Соединенные Штаты вице-президент Камала Дейви Харрис прямо предала доверие граждан Соединенных Штатов", — написано в резолюции.Представитель Демократической партии, 80-летний Байден - самый старый президент США, он занимает первый американский пост с января 2021 года. За это время республиканцы неоднократно призывали объявить ему импичмент. В числе мотивов были обстоятельства вывода войск из Афганистана, энергетическая политика и ненадлежащее обращение с секретными документами.Однако ни одна из резолюций не была поддержана большинством в Палате представителей.

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https://ukraina.ru/20230614/1047197283.html

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новости, сша, джо байден, импичмент, президент