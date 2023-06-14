Республиканцы внесли в Конгресс статьи об импичменте Байдену
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт внесла в Конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену. Об этом она сообщила 13 июня в своем Twitter
"Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представила статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности", — написала она.
Статьи об импичменте — это заявление, в котором указываются основания для отстранения должностного лица. Стать играют ту же роль, что и обвинительное заключение в уголовном процессе. В США их рассматривают палата представителей и сенат.
Сообщается, что резолюцию об импичменте Байдену и вице-президенту Камале Харрис выдвинул республиканец Энди Оглз, а Боберт стала его соавтором. В тексте документа говорится, что президент неоднократно злоупотреблял служебным положением и "эксплуатировал ресурсы налогоплательщиков", а Харрис проявила "чрезвычайную некомпетентность в выполнении своих обязанностей и безразличие к американцам, страдающим в результате продолжающегося кризиса на южной границе".
"Допуская вторжение нелегальных мигрантов и незаконных наркотиков в Соединенные Штаты вице-президент Камала Дейви Харрис прямо предала доверие граждан Соединенных Штатов", — написано в резолюции.
Представитель Демократической партии, 80-летний Байден - самый старый президент США, он занимает первый американский пост с января 2021 года. За это время республиканцы неоднократно призывали объявить ему импичмент. В числе мотивов были обстоятельства вывода войск из Афганистана, энергетическая политика и ненадлежащее обращение с секретными документами.
Однако ни одна из резолюций не была поддержана большинством в Палате представителей.
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