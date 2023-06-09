Украина нажаловалась в Еврокомиссию на Венгрию: названа причина
Украинские власти обратились к Европейской комиссии по поводу решения правительства Венгрии разрешить российской корпорации "Росатом" завершить строительство атомной электростанции на территории страны, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своих соцсетях
"Ожидаем, что Венгрия изменит свою позицию по поводу реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов на своей территории", – говорится в сообщении.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что российская госкорпорация продолжит строить единственную в стране АЭС "Пакш".
Он также упрекнул Киев в том, что он действует агрессивно по отношению к Будапешту.
Сийярто упоминул прошлые инциденты, такие как санкции в отношении банка OTP за "содействие" России и угрозы президента Украины Владимира Зеленского подорвать трубопровод "Дружба", по которому Венгрия получает нефть из РФ.