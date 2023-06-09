Украина нажаловалась в Еврокомиссию на Венгрию: названа причина - 09.06.2023 Украина.ру
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Украина нажаловалась в Еврокомиссию на Венгрию: названа причина
Украина нажаловалась в Еврокомиссию на Венгрию: названа причина - 09.06.2023 Украина.ру
Украина нажаловалась в Еврокомиссию на Венгрию: названа причина
Украинские власти обратились к Европейской комиссии по поводу решения правительства Венгрии разрешить российской корпорации "Росатом" завершить строительство атомной электростанции на территории страны, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своих соцсетях
2023-06-09T12:21
2023-06-09T12:21
новости
украина
венгрия
денис шмыгаль
росатом
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Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что российская госкорпорация продолжит строить единственную в стране АЭС "Пакш".Он также упрекнул Киев в том, что он действует агрессивно по отношению к Будапешту.Сийярто упоминул прошлые инциденты, такие как санкции в отношении банка OTP за "содействие" России и угрозы президента Украины Владимира Зеленского подорвать трубопровод "Дружба", по которому Венгрия получает нефть из РФ.
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новости, украина, венгрия, денис шмыгаль, росатом
Новости, Украина, Венгрия, Денис Шмыгаль, Росатом

Украина нажаловалась в Еврокомиссию на Венгрию: названа причина

12:21 09.06.2023
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Украинские власти обратились к Европейской комиссии по поводу решения правительства Венгрии разрешить российской корпорации "Росатом" завершить строительство атомной электростанции на территории страны, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своих соцсетях
"Ожидаем, что Венгрия изменит свою позицию по поводу реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов на своей территории", – говорится в сообщении.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что российская госкорпорация продолжит строить единственную в стране АЭС "Пакш".
Он также упрекнул Киев в том, что он действует агрессивно по отношению к Будапешту.
Сийярто упоминул прошлые инциденты, такие как санкции в отношении банка OTP за "содействие" России и угрозы президента Украины Владимира Зеленского подорвать трубопровод "Дружба", по которому Венгрия получает нефть из РФ.
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НовостиУкраинаВенгрияДенис ШмыгальРосатом
 
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