https://ukraina.ru/20230609/1047065422.html

Украина нажаловалась в Еврокомиссию на Венгрию: названа причина

Украина нажаловалась в Еврокомиссию на Венгрию: названа причина - 09.06.2023 Украина.ру

Украина нажаловалась в Еврокомиссию на Венгрию: названа причина

Украинские власти обратились к Европейской комиссии по поводу решения правительства Венгрии разрешить российской корпорации "Росатом" завершить строительство атомной электростанции на территории страны, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своих соцсетях

2023-06-09T12:21

2023-06-09T12:21

2023-06-09T12:21

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Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что российская госкорпорация продолжит строить единственную в стране АЭС "Пакш".Он также упрекнул Киев в том, что он действует агрессивно по отношению к Будапешту.Сийярто упоминул прошлые инциденты, такие как санкции в отношении банка OTP за "содействие" России и угрозы президента Украины Владимира Зеленского подорвать трубопровод "Дружба", по которому Венгрия получает нефть из РФ.

https://ukraina.ru/20230606/1046967085.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, венгрия, денис шмыгаль, росатом