https://ukraina.ru/20230605/1046909684.html
Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам"
Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам" - 05.06.2023 Украина.ру
Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам"
Пятеро жителей Москвы задержаны по подозрению в пособничестве украинским телефонным мошенникам, сообщает 5 июня "МВД Медиа"
2023-06-05T14:04
2023-06-05T14:04
2023-06-05T14:04
новости
мошенники
москва
украина
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Задержаны пятеро жителей столичного региона, которые обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров", - сообщила в ходе брифинга официальный представитель МВД России Ирина Волк.Получив задание от зарубежных работодателей, преступники приобретали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи, что позволяло мошенникам менять телефонный номер при звонках и соблюдать анонимность.Задержанным предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ.Ранее портал по кибербезопасности "Кибрарий" Сбера опубликовал отчет, согласно которому в день мошенники с Украины совершают около 5 млн звонков россиянам.На долю Украины приходится до 90% всех кол-центров, работающих против граждан РФ, мигрантов и украинских беженцев в России, сообщает "Сбер".Отмечается также, что с начала СВО количество этих звонков снизилось на 30%.
https://ukraina.ru/20230501/1045816315.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мошенники, москва, украина
Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам"
Пятеро жителей Москвы задержаны по подозрению в пособничестве украинским телефонным мошенникам, сообщает 5 июня "МВД Медиа"
Задержаны пятеро жителей столичного региона, которые обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров", - сообщила в ходе брифинга официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Получив задание от зарубежных работодателей, преступники приобретали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи, что позволяло мошенникам менять телефонный номер при звонках и соблюдать анонимность.
"Пользователями этих услуг были мошенники, которые звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. При этом убеждали собеседников в том, что с их банковских счетов пытаются похитить деньги. А чтобы этого избежать, нужно перевести средства на так называемые безопасные счета, которые в действительности находились под контролем преступников."
Задержанным предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ.
Ранее портал по кибербезопасности "Кибрарий" Сбера опубликовал отчет, согласно которому в день мошенники с Украины совершают около 5 млн звонков россиянам.
На долю Украины приходится до 90% всех кол-центров, работающих против граждан РФ, мигрантов и украинских беженцев в России, сообщает "Сбер".
Отмечается также, что с начала СВО количество этих звонков снизилось на 30%.