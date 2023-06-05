Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам" - 05.06.2023 Украина.ру
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Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам"
Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам" - 05.06.2023 Украина.ру
Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам"
Пятеро жителей Москвы задержаны по подозрению в пособничестве украинским телефонным мошенникам, сообщает 5 июня "МВД Медиа"
2023-06-05T14:04
2023-06-05T14:04
новости
мошенники
москва
украина
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Задержаны пятеро жителей столичного региона, которые обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров", - сообщила в ходе брифинга официальный представитель МВД России Ирина Волк.Получив задание от зарубежных работодателей, преступники приобретали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи, что позволяло мошенникам менять телефонный номер при звонках и соблюдать анонимность.Задержанным предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ.Ранее портал по кибербезопасности "Кибрарий" Сбера опубликовал отчет, согласно которому в день мошенники с Украины совершают около 5 млн звонков россиянам.На долю Украины приходится до 90% всех кол-центров, работающих против граждан РФ, мигрантов и украинских беженцев в России, сообщает "Сбер".Отмечается также, что с начала СВО количество этих звонков снизилось на 30%.
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452
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мошенники, москва, украина
Новости, мошенники, Москва, Украина

Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам"

14:04 05.06.2023
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
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Пятеро жителей Москвы задержаны по подозрению в пособничестве украинским телефонным мошенникам, сообщает 5 июня "МВД Медиа"
Задержаны пятеро жителей столичного региона, которые обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров", - сообщила в ходе брифинга официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Получив задание от зарубежных работодателей, преступники приобретали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи, что позволяло мошенникам менять телефонный номер при звонках и соблюдать анонимность.
"Пользователями этих услуг были мошенники, которые звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. При этом убеждали собеседников в том, что с их банковских счетов пытаются похитить деньги. А чтобы этого избежать, нужно перевести средства на так называемые безопасные счета, которые в действительности находились под контролем преступников."
Задержанным предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ.
Ранее портал по кибербезопасности "Кибрарий" Сбера опубликовал отчет, согласно которому в день мошенники с Украины совершают около 5 млн звонков россиянам.
На долю Украины приходится до 90% всех кол-центров, работающих против граждан РФ, мигрантов и украинских беженцев в России, сообщает "Сбер".
Отмечается также, что с начала СВО количество этих звонков снизилось на 30%.
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"Моя ж ты птичка": Лера Кудрявцева разоблачила украинского мошенника вопросом о КрымеРоссийская телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника вопросом про Крым. Соответствующее видео артистка опубликовала на днях в своем Телеграм-канале.
 
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