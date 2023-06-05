https://ukraina.ru/20230605/1046909684.html

Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам"

Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам" - 05.06.2023 Украина.ру

Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам"

Пятеро жителей Москвы задержаны по подозрению в пособничестве украинским телефонным мошенникам, сообщает 5 июня "МВД Медиа"

2023-06-05T14:04

2023-06-05T14:04

2023-06-05T14:04

новости

мошенники

москва

украина

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Задержаны пятеро жителей столичного региона, которые обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров", - сообщила в ходе брифинга официальный представитель МВД России Ирина Волк.Получив задание от зарубежных работодателей, преступники приобретали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи, что позволяло мошенникам менять телефонный номер при звонках и соблюдать анонимность.Задержанным предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ.Ранее портал по кибербезопасности "Кибрарий" Сбера опубликовал отчет, согласно которому в день мошенники с Украины совершают около 5 млн звонков россиянам.На долю Украины приходится до 90% всех кол-центров, работающих против граждан РФ, мигрантов и украинских беженцев в России, сообщает "Сбер".Отмечается также, что с начала СВО количество этих звонков снизилось на 30%.

https://ukraina.ru/20230501/1045816315.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мошенники, москва, украина