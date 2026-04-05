"Вокруг Булгакова": Воланд и "христианская каббала"
Как мы помним, Воланд в самом начале романа "Мастер и Маргарита" представляется историком: "в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века, так вот требуется, чтобы я их разобрал". Это канонический вариант, но в рукописи 1937 года упоминаются другие фамилии – Мирандола и Рейхлин
Таковых имеется в истории три – это схоласты XV – начала XVI века Джованни Пико делла Мирандола, Джанфранческо Пико дела Мирандола (они не однофамильцы, а совсем даже наоборот – дядя и племянник) и Иоганн Ройхлин (Reuchlin). Первый и последний из них относились к традиции "христианской каббалы", популярной среди мистиков эпохи Возрождения, т.е., действительно имели отношение к магии и были порицаемы за это церковью. Потому начнём мы со второго.
Джанфранческо Мирандола мог представлять интерес для Воланда главным образом благодаря своему сочинению "Strix*, или о глумлении демонов", в котором обосновывает с точки зрения возрожденческого гуманизма (это автор цитирует одну из аннотаций) свои действия как графа во время процесса против ведьм в Мирандоле.
На самом деле никакого гуманизма тут нет и близко – Мирандола просто признаёт факт существования сатанинской магии и ведьм, которые её практикуют, на, например, шабашах:
"Подобный ритуал не является простой выдумкой, по своей сути он очень древний и только видоизменился, впитав новые элементы в соответствии с желаниями Дьявола".
Писатель, основываясь на признаниях обвиняемых и, вероятно, своих фантазиях, в деталях описывает происходящее на шабашах. Например, такое:
"Ведьмы заявляют, что получают такое удовольствие, что с ним ничто не сравнится на земле. И я думаю, что это происходит по нескольким причинам.
Во-первых, из-за того, что эти злые духи принимают необычно красивый и привлекательный внешний вид; во-вторых, из-за необычайных размеров их членов, с помощью которых они вызывают наслаждение в интимных местах.
Кроме этого, демоны притворяются, что они сильно влюблены в ведьм, что для этих порочных глупых женщин является самым дорогим на свете".
Естественно, все ведьмы были сожжены, хотя исследователи указывают, что Мирандола книжку свою не зря писал – доказательства вины удовлетворили отнюдь не всех.
Сама по себе эта книга могла быть в большей степени интересна Булгакову, чем Воланду – там описывается прохождение шабаша, но не основы магии. Впрочем, именно с точки зрения писателя ничего особенно интересного именно у Мирандолы не было – шабаш описывается у многих авторов.
Элементы показной эротики были в первом варианте описания весеннего бала у сатаны, но потом Булгаков побывал на бале в американском посольстве и все эти подробности были сметены, уступив место сцене более масштабной и, как ни смешно, более приемлемой с точки зрения цензуры. Соответственно, пропала нужда и в упоминании Мирандолы, если, конечно Булгаков имел в виду Джанфранческо.
Джованни Мирандола рассуждал о магии более предметно. В частности, писал он о ней в книге "900 тезисов по диалектике, морали, физике, математике для публичного обсуждения" (это были тезисы для публичного диспута, который был в конечном итоге запрещён по причине еретичности).
26 тезисов из 900 посвящены магии, причём выглядят его суждения несколько противоречиво.
С одной стороны:
"Вся та магия, которую применяют ныне и которую совершенно заслуженно искореняет Церковь, не имеет ни прочности, ни основания, ни истины, так как исходит от врагов первоистины, от властей тьмы, которые помрачают расстроенный разум тьмою лжи".
С другой стороны:
- "естественная магия дозволена и не запрещена";
- "магия есть практическая часть естественных наук";
- "заниматься магией есть не что иное, как сочетать браком мир" (отсылка к "Изумрудной скрижали" Гермеса Трисмегиста).
"Исходя из начал сокровенной философии, следует признать, что в магических операциях начертания и фигуры гораздо могущественнее, нежели материальные свойства". При этом естественная магия творится как бы сама собой – даже и без участия воли человека.
Мирандола вводит в философию своего времени фигуру человека, который, благодаря знаниям герметических и каббалистических истин способен творить настоящие чудеса, которые, при этом, не связаны с нечистой силой, но и не являются признаваемыми церковью божественными чудесами. Как представляется автору статьи, Мирандола таким образом пытается защитить своих великих современников, которых и сейчас считают мало не колдунами (вроде Леонардо да Винчи).
Незадолго до смерти Мирандола написал "Рассуждения против прорицающей астрологии", в котором призвал не искать общие причины явлений природы и человеческой жизни в движении небесных светил, противопоставляя им свободу воли человека.
Тексты этого мыслителя были, безусловно, интересны и Воланду, и Булгакову.
Легко заметить, что значительная часть речи Воланда на Патриарших посвящена полемике со взглядами Мирандолы, носителем которых совершенно случайно оказался Берлиоз. Он убедительно обосновывает предопределённость человеческой жизни и использует в доказательство астрологию. Думается, соросовский "философ" Юваль Ной Харари с восторгом под этим всем подписался бы, а также углубил бы и развил (хотя вопрос астрологии скорее всего обошёл бы – несолидно как-то).
При этом он отлично знает, как всё обстоит на самом деле, поскольку приехал в Москву за мастером, который обладает свободой воли и способностью к творчеству, даже в какой-то степени является магом (к концу романа он теряет то и другое и перестаёт быть интересным Воланду).
Рейхлин – младший современник и ученик Мирандолы (они были знакомы), известный, в основном, как первый немецкий учёный освоивший иврит. Он пытался начти сочетание каббалы и христианства и верил в то, что при правильном произношении Божественных имён на языке Ветхого завета можно влиять на реальность.
Правда он, как и другие христианские каббалисты, мало был похож на каббалистов еврейских. Он, в частности, практически не обращался к книге "Зогар" и не уделял какого-то специального внимания "тайне создания" и концепции сфирот (это в каббале десять элементов эманации Б-га на мир). Зато его понятие каббалы включало Святую Троицу. Не был ему и особенно интересен мистический опыт, хотя по традиции считается мистиком.
Рейхлин много рассуждает об именах ангелов и даёт инструкции, как их вызывать словами и даже жестами. Это, конечно, магия, но совершенно точно не имеющая отношения к призывам нечистой силы. Просто потому, что призывается "чистая" сила.
Труды Рейхлина не могли быть интересны ни Воланду, ни Булгакову. Правда, в ранних редакциях романа Воланд занимался белой магией, но, опять же, с полным её разоблачением. Разоблачение белой магии, если понимать её как Рейхлин, вполне укладывалось в господствующую в СССР атеистическую концепцию, но Булгаков такую возможность почему-то презрел, Мирандола и Рейхлин упоминаются в контексте именно чёрной магии.
Отметим, что с точки зрения атеистической пропаганды вера в сатану является элементом религии. Настоящий атеист не обязан разбираться в сортах… магии. Для него что чёрная, что белая – всё едино.
Воланда же это положение не устраивает: "а дьявола тоже нет? (…) Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!" Он, кстати, не пытается доказать, что Бог существует – он говорит, что Иисус существовал и рассказывает историю про Иешуа Га-Ноцри, который, прямо скажем, мало похож на евангельского Иисуса. И объясняет несоответствие тем, что Евангелие, дескать, нельзя рассматривать как исторический источник. Но вот признание существования дьявола ему важно – атеист всё же не сатанист.
Почему в конечном итоге Булгаков отказался от Мирандолы и Рейхлина в пользу Герберта Аврилакского (который, кстати говоря, чернокнижником тоже не был, а был, совсем наоборот, Папой Сильвестром II), мы, пожалуй, не узнаем. Но вполне вероятно дело в том, что его имя современникам Булгакова с аналогичным гимназическо-университетским образованием говорило больше, чем имена двух схоластов с весьма своеобразными взглядами. Нашим же современникам ничего не говорят все четыре имени – насколько помнит автор, в университетском курсе философии даже на историческом факультете словосочетание "христианская каббала" не встречалось, хотя упоминалось, что труды еврейских учёных были одним из оснований средневековой европейской схоластики.
* Вероятно имеется в виду античная птица дурного предсказания. Вообще это разновидность неясыти.
