https://ukraina.ru/20230603/1046832967.html

Война с Западом для России идет не только на Украине. Военный эксперт - об особенностях спецоперации

Война с Западом для России идет не только на Украине. Военный эксперт - об особенностях спецоперации - 03.06.2023 Украина.ру

Война с Западом для России идет не только на Украине. Военный эксперт - об особенностях спецоперации

В зоне СВО Россия заняла оборонительную позицию, чтобы без больших людских потерь максимально разбить военную мощь англосаксов в лице украинской армии и натовской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-06-03T09:29

2023-06-03T09:29

2023-06-03T09:29

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запад

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война

спецоперация

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Мы воспринимаем очень остро ход СВО, потому что это наши солдаты и наши территории, очень больно все это видеть. Но в других пространствах с Западом тоже идут очень серьезные баталии, рассказал эксперт.Но спецоперация — это то, что лежит на поверхности, но всё значительно сложнее. В противостоянии с Западом и Украиной России играет не просто вдолгую, а ещё и в разных пространствах. Если там кто-то сломается первым, это отразится и на линии фронта. И я уверен, что победа однозначно будет за Россией, добавил он.В экономике со стороны Запада против Росси ввели множество санкций. В информационном пространстве противник применяет манипулятивные технологии. В финансово-экономическом пространстве мы ведем серьезные боевые действия против долларовой системы. У нас тут много союзников, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, сво, война, спецоперация