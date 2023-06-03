Война с Западом для России идет не только на Украине. Военный эксперт - об особенностях спецоперации - 03.06.2023 Украина.ру
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Война с Западом для России идет не только на Украине. Военный эксперт - об особенностях спецоперации
Война с Западом для России идет не только на Украине. Военный эксперт - об особенностях спецоперации - 03.06.2023 Украина.ру
Война с Западом для России идет не только на Украине. Военный эксперт - об особенностях спецоперации
В зоне СВО Россия заняла оборонительную позицию, чтобы без больших людских потерь максимально разбить военную мощь англосаксов в лице украинской армии и натовской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-06-03T09:29
2023-06-03T09:29
новости
запад
сво
война
спецоперация
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Мы воспринимаем очень остро ход СВО, потому что это наши солдаты и наши территории, очень больно все это видеть. Но в других пространствах с Западом тоже идут очень серьезные баталии, рассказал эксперт.Но спецоперация — это то, что лежит на поверхности, но всё значительно сложнее. В противостоянии с Западом и Украиной России играет не просто вдолгую, а ещё и в разных пространствах. Если там кто-то сломается первым, это отразится и на линии фронта. И я уверен, что победа однозначно будет за Россией, добавил он.В экономике со стороны Запада против Росси ввели множество санкций. В информационном пространстве противник применяет манипулятивные технологии. В финансово-экономическом пространстве мы ведем серьезные боевые действия против долларовой системы. У нас тут много союзников, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, запад, сво, война, спецоперация
Новости, Запад, СВО, война, Спецоперация

Война с Западом для России идет не только на Украине. Военный эксперт - об особенностях спецоперации

09:29 03.06.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТренировка к Параду Победы
Тренировка к Параду Победы - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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В зоне СВО Россия заняла оборонительную позицию, чтобы без больших людских потерь максимально разбить военную мощь англосаксов в лице украинской армии и натовской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Мы воспринимаем очень остро ход СВО, потому что это наши солдаты и наши территории, очень больно все это видеть. Но в других пространствах с Западом тоже идут очень серьезные баталии, рассказал эксперт.
Но спецоперация — это то, что лежит на поверхности, но всё значительно сложнее. В противостоянии с Западом и Украиной России играет не просто вдолгую, а ещё и в разных пространствах. Если там кто-то сломается первым, это отразится и на линии фронта. И я уверен, что победа однозначно будет за Россией, добавил он.
"Мы противостоим той части мира, которая на нас навалилась. Мы боремся с ними в геополитике, в финансах, в информационной сфере. И во всех этих пространствах против нас ведутся колоссальные боевые действия", - подчеркнул Самойлов.
В экономике со стороны Запада против Росси ввели множество санкций. В информационном пространстве противник применяет манипулятивные технологии. В финансово-экономическом пространстве мы ведем серьезные боевые действия против долларовой системы. У нас тут много союзников, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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