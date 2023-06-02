Фестиваль русского рока "Нашествие" из соображений безопасности перенесли на 2024 год
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль "Нашествие". День второй
В оргкомитете фестиваля "Нашествие" заявили, что мероприятие переносится из соображений безопасности, в 2024 году оно пройдет в Калужской области, но на другой площадке, сообщили РИА Новости 2 июня
Крупнейший в России фестиваль русского рока под открытым небом проводится с 1999 года. Он ежегодно собирает 100-200 тысяч посетителей.
"Вопросы безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий сейчас актуальны как никогда. Поэтому, оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами, мы приняли решение перенести "Нашествие" на 26-28 июля 2024 года", - заявила гендиректор фестиваля Евгения Киселева
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.
Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на сайте Украина.ру