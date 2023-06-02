Фестиваль русского рока "Нашествие" из соображений безопасности перенесли на 2024 год - 02.06.2023 Украина.ру
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Фестиваль русского рока "Нашествие" из соображений безопасности перенесли на 2024 год
Фестиваль русского рока "Нашествие" из соображений безопасности перенесли на 2024 год - 02.06.2023 Украина.ру
Фестиваль русского рока "Нашествие" из соображений безопасности перенесли на 2024 год
В оргкомитете фестиваля "Нашествие" заявили, что мероприятие переносится из соображений безопасности, в 2024 году оно пройдет в Калужской области, но на другой площадке, сообщили РИА Новости 2 июня
2023-06-02T22:08
2023-06-02T22:08
фестиваль
новости
нашествие
рок
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Крупнейший в России фестиваль русского рока под открытым небом проводится с 1999 года. Он ежегодно собирает 100-200 тысяч посетителей.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на сайте Украина.ру
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Фестиваль, Новости, Нашествие, рок

Фестиваль русского рока "Нашествие" из соображений безопасности перенесли на 2024 год

22:08 02.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль "Нашествие". День второй
Музыкальный фестиваль Нашествие. День второй - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В оргкомитете фестиваля "Нашествие" заявили, что мероприятие переносится из соображений безопасности, в 2024 году оно пройдет в Калужской области, но на другой площадке, сообщили РИА Новости 2 июня
Крупнейший в России фестиваль русского рока под открытым небом проводится с 1999 года. Он ежегодно собирает 100-200 тысяч посетителей.
"Вопросы безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий сейчас актуальны как никогда. Поэтому, оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами, мы приняли решение перенести "Нашествие" на 26-28 июля 2024 года", - заявила гендиректор фестиваля Евгения Киселева
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.

Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.
Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на сайте Украина.ру
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22:08Фестиваль русского рока "Нашествие" из соображений безопасности перенесли на 2024 год
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