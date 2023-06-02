https://ukraina.ru/20230602/1046862664.html

Фестиваль русского рока "Нашествие" из соображений безопасности перенесли на 2024 год

Фестиваль русского рока "Нашествие" из соображений безопасности перенесли на 2024 год - 02.06.2023 Украина.ру

Фестиваль русского рока "Нашествие" из соображений безопасности перенесли на 2024 год

В оргкомитете фестиваля "Нашествие" заявили, что мероприятие переносится из соображений безопасности, в 2024 году оно пройдет в Калужской области, но на другой площадке, сообщили РИА Новости 2 июня

2023-06-02T22:08

2023-06-02T22:08

2023-06-02T22:08

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Крупнейший в России фестиваль русского рока под открытым небом проводится с 1999 года. Он ежегодно собирает 100-200 тысяч посетителей.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на сайте Украина.ру

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фестиваль, новости, нашествие, рок