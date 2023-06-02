Байден обсудит с союзниками дальнейшую помощь Киеву
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Президент США Джо Байден обсудит военные поставки самолетов F-16 Киеву с лидерами Великобритании и Дании. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби 2 июля
Кирби уточнил, что речь будет идти именно о долгосрочном обеспечении безопасности Украины в будущем.
"Конечно, одна из тем, которой мы интересуемся и насчет которой президент хотел бы представить свои взгляды во время этих контактов — это долгосрочное потребности Украины в сфере безопасности. В связи с этим и идет речь об истребителях F-16", — сказал политик.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли заявил, что танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении ВСУ, поскольку они предназначены для долгосрочной "стратегии сдерживания России".
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьёзно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.
По его словам, Украина получит все виды вооружений, кроме пока что тактического ядерного оружия.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Игорь Коротченко: В ответ на поставки F-16 нужно до основания снести правительственный квартал в Киеве" на сайте Украина.ру
2 декабря 2022, 21:18США не видят готовности Зеленского к переговорам с РФ и сами не намерены договариваться с Москвой - КирбиВладимир Зеленский не готов к переговорам об урегулировании конфликта на Украине, а слова президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным не означают, что он намерен договариваться "прямо сейчас", заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби