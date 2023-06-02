Байден обсудит с союзниками дальнейшую помощь Киеву

США не видят готовности Зеленского к переговорам с РФ и сами не намерены договариваться с Москвой - Кирби

Владимир Зеленский не готов к переговорам об урегулировании конфликта на Украине, а слова президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным не означают, что он намерен договариваться "прямо сейчас", заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби