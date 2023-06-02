https://ukraina.ru/20230602/1046862292.html

В Белом доме уверены в удовлетворении потребностей Киева для наступления ВСУ

В Белом доме уверены в удовлетворении потребностей Киева для наступления ВСУ - 02.06.2023 Украина.ру

В Белом доме уверены в удовлетворении потребностей Киева для наступления ВСУ

В США выразили уверенность, что удовлетворили потребности Украины для проведения наступления, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге 2 июня

2023-06-02T21:12

2023-06-02T21:12

2023-06-02T21:12

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Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контратаке, но попросил европейских партнеров усилить военную помощь.Америка и союзники "сделали много и готовы продолжать делать многое в предстоящие недели и месяцы", добавил он.В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен сделал очередное заявление от имени Запада о том, что ВСУ начнут контрнаступление уже в ближайшие недели.В конце месяца американский сенатор Линдси Грэм подтвердил это намерение, заявив, что "в ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев".Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, ВСУ могут начать контрнаступление на разных участках фронта.С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, полагает он.Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ, успешные фланговые удары разрушат планы противника, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230602/1046856518.html

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новости, сша, джон кирби, всу