https://ukraina.ru/20230602/1046862292.html
В Белом доме уверены в удовлетворении потребностей Киева для наступления ВСУ
В Белом доме уверены в удовлетворении потребностей Киева для наступления ВСУ - 02.06.2023 Украина.ру
В Белом доме уверены в удовлетворении потребностей Киева для наступления ВСУ
В США выразили уверенность, что удовлетворили потребности Украины для проведения наступления, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге 2 июня
2023-06-02T21:12
2023-06-02T21:12
2023-06-02T21:12
новости
сша
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Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контратаке, но попросил европейских партнеров усилить военную помощь.Америка и союзники "сделали много и готовы продолжать делать многое в предстоящие недели и месяцы", добавил он.В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен сделал очередное заявление от имени Запада о том, что ВСУ начнут контрнаступление уже в ближайшие недели.В конце месяца американский сенатор Линдси Грэм подтвердил это намерение, заявив, что "в ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев".Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, ВСУ могут начать контрнаступление на разных участках фронта.С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, полагает он.Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ, успешные фланговые удары разрушат планы противника, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230602/1046856518.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, джон кирби, всу
В Белом доме уверены в удовлетворении потребностей Киева для наступления ВСУ
В США выразили уверенность, что удовлетворили потребности Украины для проведения наступления, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге 2 июня
Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контратаке, но попросил европейских партнеров усилить военную помощь.
"Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления, когда это произойдет - решать им, но мы уверены, что мы сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты", - сказал Кирби.
Америка и союзники "сделали много и готовы продолжать делать многое в предстоящие недели и месяцы", добавил он.
В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен сделал очередное заявление от имени Запада о том, что ВСУ начнут контрнаступление уже в ближайшие недели.
В конце месяца американский сенатор Линдси Грэм подтвердил это намерение, заявив, что "в ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев".
Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, ВСУ могут начать контрнаступление на разных участках фронта.
С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, полагает он.
Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ, успешные фланговые удары разрушат планы противника, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать
на сайте Украина.ру