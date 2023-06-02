https://ukraina.ru/20230602/1046862140.html

На дорогах в Шебекино ввели запрет на движение транспорта

На дорогах в Шебекино ввели запрет на движение транспорта - 02.06.2023 Украина.ру

На дорогах в Шебекино ввели запрет на движение транспорта

Временно запрещено передвижение и стоянка транспорта на участках дорог в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале 2 июня

2023-06-02T20:49

2023-06-02T20:49

2023-06-02T20:49

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Ограничения будут действовать до 30 июня. В областном правительстве подчеркнули, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков, сообщил об усилении патрулирования улиц в белгородском Шебекино на предмет мародерства.Мы будем делать все, чтобы защитить ваше имущество, добавил он.Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки вторжения украинских боевых формирований в Белгородскую областьВСУ в ночь на 1 июня начали интенсивный обстрел города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной.По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, была проведена эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел. Ситуация осложнилась из-за плотного огня противника.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения безопасности жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230601/1046825178.html

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