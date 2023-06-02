https://ukraina.ru/20230602/1046860635.html

В Белгородской области произошло возгорание на промышленном предприятие - Гладков

В Белгородской области произошло возгорание на промышленном предприятие - Гладков - 02.06.2023 Украина.ру

В Белгородской области произошло возгорание на промышленном предприятие - Гладков

На промышленном предприятии в Шебекино после обстрела ВСУ начался пожар, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале 2 июня

2023-06-02T19:12

2023-06-02T19:12

2023-06-02T19:12

новости

пожар

белгородская область

шебекино

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки вторжения украинских боевых формирований в Белгородскую область.Губернатор также сообщил, что в селе Новая Таволжанка при обстреле ствольной артиллерией пострадали два мирных жителя. Их госпитализировали в городскую больницу №2.ВСУ в ночь на 1 июня начали интенсивный обстрел города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной.По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибших в ходе обстрела нет, не менее восьми человек получили раннения.Губернатор отметил, что проводится эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел. Ситуация осложняется плотным огнем противника.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230602/1046856518.html

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новости, пожар, белгородская область, шебекино