В Белгородской области произошло возгорание на промышленном предприятие - Гладков - 02.06.2023 Украина.ру
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В Белгородской области произошло возгорание на промышленном предприятие - Гладков
В Белгородской области произошло возгорание на промышленном предприятие - Гладков - 02.06.2023 Украина.ру
В Белгородской области произошло возгорание на промышленном предприятие - Гладков
На промышленном предприятии в Шебекино после обстрела ВСУ начался пожар, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале 2 июня
2023-06-02T19:12
2023-06-02T19:12
новости
пожар
белгородская область
шебекино
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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки вторжения украинских боевых формирований в Белгородскую область.Губернатор также сообщил, что в селе Новая Таволжанка при обстреле ствольной артиллерией пострадали два мирных жителя. Их госпитализировали в городскую больницу №2.ВСУ в ночь на 1 июня начали интенсивный обстрел города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной.По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибших в ходе обстрела нет, не менее восьми человек получили раннения.Губернатор отметил, что проводится эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел. Ситуация осложняется плотным огнем противника.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, пожар, белгородская область, шебекино
Новости, пожар, Белгородская область, Шебекино

В Белгородской области произошло возгорание на промышленном предприятие - Гладков

19:12 02.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия ЛисковецПожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
Читать в
На промышленном предприятии в Шебекино после обстрела ВСУ начался пожар, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале 2 июня
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки вторжения украинских боевых формирований в Белгородскую область.
"В Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. Пожарные расчеты выдвинулись на место", — написал Гладков.
Губернатор также сообщил, что в селе Новая Таволжанка при обстреле ствольной артиллерией пострадали два мирных жителя. Их госпитализировали в городскую больницу №2.
ВСУ в ночь на 1 июня начали интенсивный обстрел города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной.
По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибших в ходе обстрела нет, не менее восьми человек получили раннения.
Губернатор отметил, что проводится эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел. Ситуация осложняется плотным огнем противника.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.
Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Владимир Евсеев интервью
17:26
Владимир Евсеев: ВСУ расшатывают фронт для захвата Шебекино, поэтому Россия должна бить по СеверскуЕсли мы не хотим стягивать войска с других направлений для защиты Белгородской, Курской и Брянской областей, мы должны создать там прифронтовую зону с жестким режимом контроля за перемещением людей, максимально переселить людей и быть готовым к дистанционным ударам противника
 
НовостипожарБелгородская областьШебекино
 
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