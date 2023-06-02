https://ukraina.ru/20230602/1046859967.html

Лондон пытается незаметно урегулировать разногласия с Пекином - СМИ

Лондон пытается незаметно урегулировать разногласия с Пекином - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру

Лондон пытается незаметно урегулировать разногласия с Пекином - СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предпринимает попытки скрыто восстановить отношения с Китаем, передает агентство Блумберг 2 июля

2023-06-02T18:50

2023-06-02T18:50

2023-06-02T18:50

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В конце 2022 года британский премьер заявил, что нужен новый подход Великобритании к Китаю, королевство будет противостоять оппонентам "не высокопарной риторикой, а твердым прагматизмом"В агентстве рассказали, что Сунак направил министра торговли в Гонконг, а его посланник там призвал урегулировать дополнительные разногласия с Пекином за закрытыми дверями.Отношения между двумя странами переживали взлеты и падения на протяжении конца 20-го и начала 21-го веков. Великобритания и Китай находились по разные стороны баррикад во время холодной войны, и отношения были напряженными в период, когда Гонконг был британской территорией.Издание Financial Times опубликовало статью под названием "G7 должна признать, что не может править миром", в которой высказывается жесткая, а подчас даже откровенно насмешливая критика в адрес лидеров коллективного ЗападаЖурналист Мартин Вулф проанализировал итоговую декларацию саммита "Большой семерки", который накануне закончился в японском городе Хиросима.Он пришел к выводу, что западные лидеры попытались упаковать в этот расплывчатый текст все проблемы современности, за создание которых они в значительной мере и отвечают.Однако западные страны больше не формируют глобальную повестку, а их экономическое могущество постепенно размывается. Несмотря на утверждения о том, что мир по-прежнему находится под контролем США и Европы. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Украина.ру

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новости, великобритания, китай, пекин