Лондон пытается незаметно урегулировать разногласия с Пекином - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру
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Лондон пытается незаметно урегулировать разногласия с Пекином - СМИ
Лондон пытается незаметно урегулировать разногласия с Пекином - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру
Лондон пытается незаметно урегулировать разногласия с Пекином - СМИ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предпринимает попытки скрыто восстановить отношения с Китаем, передает агентство Блумберг 2 июля
2023-06-02T18:50
2023-06-02T18:50
новости
великобритания
китай
пекин
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В конце 2022 года британский премьер заявил, что нужен новый подход Великобритании к Китаю, королевство будет противостоять оппонентам "не высокопарной риторикой, а твердым прагматизмом"В агентстве рассказали, что Сунак направил министра торговли в Гонконг, а его посланник там призвал урегулировать дополнительные разногласия с Пекином за закрытыми дверями.Отношения между двумя странами переживали взлеты и падения на протяжении конца 20-го и начала 21-го веков. Великобритания и Китай находились по разные стороны баррикад во время холодной войны, и отношения были напряженными в период, когда Гонконг был британской территорией.Издание Financial Times опубликовало статью под названием "G7 должна признать, что не может править миром", в которой высказывается жесткая, а подчас даже откровенно насмешливая критика в адрес лидеров коллективного ЗападаЖурналист Мартин Вулф проанализировал итоговую декларацию саммита "Большой семерки", который накануне закончился в японском городе Хиросима.Он пришел к выводу, что западные лидеры попытались упаковать в этот расплывчатый текст все проблемы современности, за создание которых они в значительной мере и отвечают.Однако западные страны больше не формируют глобальную повестку, а их экономическое могущество постепенно размывается. Несмотря на утверждения о том, что мир по-прежнему находится под контролем США и Европы. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Украина.ру
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новости, великобритания, китай, пекин
Новости, Великобритания, Китай, Пекин

Лондон пытается незаметно урегулировать разногласия с Пекином - СМИ

18:50 02.06.2023
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предпринимает попытки скрыто восстановить отношения с Китаем, передает агентство Блумберг 2 июля
В конце 2022 года британский премьер заявил, что нужен новый подход Великобритании к Китаю, королевство будет противостоять оппонентам "не высокопарной риторикой, а твердым прагматизмом"
"Британский премьер-министр Риши Сунак пытается восстановить отношения Великобритании с Китаем таким образом, чтобы этого никто не видел", - говорится в сообщении агентства.
В агентстве рассказали, что Сунак направил министра торговли в Гонконг, а его посланник там призвал урегулировать дополнительные разногласия с Пекином за закрытыми дверями.
Отношения между двумя странами переживали взлеты и падения на протяжении конца 20-го и начала 21-го веков. Великобритания и Китай находились по разные стороны баррикад во время холодной войны, и отношения были напряженными в период, когда Гонконг был британской территорией.
Издание Financial Times опубликовало статью под названием "G7 должна признать, что не может править миром", в которой высказывается жесткая, а подчас даже откровенно насмешливая критика в адрес лидеров коллективного Запада
Журналист Мартин Вулф проанализировал итоговую декларацию саммита "Большой семерки", который накануне закончился в японском городе Хиросима.
Он пришел к выводу, что западные лидеры попытались упаковать в этот расплывчатый текст все проблемы современности, за создание которых они в значительной мере и отвечают.
Однако западные страны больше не формируют глобальную повестку, а их экономическое могущество постепенно размывается. Несмотря на утверждения о том, что мир по-прежнему находится под контролем США и Европы. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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